Путешествие начинается задолго до вылета: с чемоданов, виз, страховки и, конечно, с бюджета. Сколько денег взять с собой, чтобы не считать каждую монету и при этом не везти лишнее? Ответ зависит от множества факторов: направления, стиля отдыха, длительности поездки и даже твоих привычек. Разберёмся, как грамотно рассчитать сумму, чтобы отпуск прошёл спокойно и без финансовых сюрпризов.
Самый простой способ — рассчитать средние ежедневные траты. Обычно для путешествий по Европе и США берут за основу около 50 евро или долларов в день на человека. Это сумма на питание, транспорт, экскурсии и мелкие расходы.
Формула проста: количество дней x 50 евро x количество человек.
Например, пара туристов, едущая на 7 дней, должна взять примерно 700 евро. Сюда не входят авиабилеты, проживание и виза — только ежедневные расходы.
Такой расчёт особенно удобен, если поездка короткая и бюджет нужно оценить быстро. Но если путешествие длительное или вы едете в необычное место, стоит добавить уточняющие параметры.
Если вы знаете, сколько денег готовы потратить в целом, можно посчитать наоборот.
Допустим, у вас есть 100 тысяч рублей и вы едете на 10 дней. Делим 100 тысяч на 10 — получаем 10 тысяч рублей в день. Это ваш лимит на еду, транспорт и развлечения (без учёта билетов и жилья).
Такой подход помогает не выходить за рамки заранее установленного бюджета. Просто разбейте сумму по дням и отслеживайте траты — можно даже в заметках на телефоне.
Если не хотите считать вручную, доверьте задачу технологиям. Есть десятки сайтов и приложений, которые рассчитывают бюджет поездки автоматически. Они учитывают страну, длительность отдыха, количество человек и тип отдыха (пляжный, городской, активный).
Популярные приложения: TravelSpend, Trail Wallet, TrabeePocket, XE Currency.
Их плюс в том, что можно сразу отмечать расходы по категориям и видеть, куда уходит большая часть бюджета.
Если хочется спланировать всё до мелочей, используйте "формулу точности". Для этого нужно учесть все возможные статьи расходов. Да, придётся немного посчитать, но результат будет максимально реалистичным.
Авиабилеты и поездки на поезде или автобусе — одна из самых больших статей расходов. Сравните цены на агрегаторах и купите заранее. Иногда выгодные предложения появляются за пару дней до вылета, но это всегда риск.
Некоторые страны впускают туристов без визы, а где-то она стоит десятки евро. Перед поездкой обязательно уточните, какие документы нужны и сколько времени займёт оформление.
Средняя стоимость визы в Европу — от 35 до 80 евро, в Азию — часто бесплатно или по прилёту.
Туристическая страховка — не формальность. Она покрывает расходы на лечение, задержку рейсов или утерю багажа. Полис оформляется онлайн, стоимость зависит от направления и длительности поездки.
Для Европы стандартная страховка стоит от 1 евро в день, для активных туров — дороже.
Цена за жильё может отличаться в разы в зависимости от страны и формата.
Лучше бронировать заранее и сравнивать предложения на нескольких площадках: Booking, Agoda, Ostrovok, Airbnb.
Рассчитайте, где и как вы собираетесь питаться:
В среднем на питание уходит около 30% от общего бюджета.
Не забудьте про трансферы и местные поездки:
Чтобы сэкономить, покупайте туристические проездные — во многих странах они действуют не только в метро, но и в музеях.
Эта категория зависит от вашего стиля отдыха.
Добавьте также расходы на сувениры, кофе и неожиданные покупки.
Лучше всегда иметь "подушку безопасности" — около 10-15% от общей суммы. Эти деньги пригодятся на медуслуги, непредвиденные траты или подарки.
|Категория
|Примерная сумма (на одного)
|Перелёт (туда-обратно)
|200-300 €
|Проживание (7 ночей)
|280-350 €
|Питание
|200 €
|Транспорт
|50-80 €
|Развлечения
|100-150 €
|Запас
|50 €
|Итого:
|~900-1100 €
Расходы на путешествие по стране будут меньше, но логика та же. Средняя сумма ежедневных расходов в российских городах — от 3 до 6 тысяч рублей в день на человека.
Москва и Санкт-Петербург — самые дорогие направления, а отдых в регионах (Калининград, Казань, Алтай) обойдётся заметно дешевле.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.