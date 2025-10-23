От плановой экономики к пляжной: Куба ищет спасение в туризме и аренде отелей

Куба готовится к серьёзной трансформации своей туристической отрасли. Страна впервые разрешит международным гостиничным сетям не только управлять, но и арендовать государственные отели. Этот шаг станет частью стратегии по оживлению экономики и привлечению валютных поступлений, столь необходимых острову.
Первые изменения вступят в силу уже 1 января 2026 года. Испанская сеть Iberostar станет первопроходцем, арендовав отель Iberostar Origin Laguna Azul в Варадеро. Это событие войдёт в историю как первый случай, когда зарубежный оператор становится не просто управляющим, а полноценным арендатором кубинского гостиничного комплекса.
До сих пор вся туристическая инфраструктура страны находилась под контролем Министерства туризма и военной структуры GAESA. Иностранным партнёрам разрешалось лишь управлять отелями, тогда как найм сотрудников, уровень заработной платы, закупки и даже меню строго утверждались государственными органами.
Теперь, с переходом к лизинговой модели, международные сети смогут самостоятельно нанимать персонал, формировать зарплатную политику и принимать оперативные решения, сохраняя при этом обязательства перед кубинским государством. Владение отелями останется за государством, но повседневное управление перейдёт в руки иностранных компаний.
Экономика страны переживает тяжёлые времена. Инфляция, дефицит топлива и продовольствия, перебои с электричеством и хронический недостаток валюты серьёзно ослабили позиции Кубы. Если до пандемии в 2018 году остров принимал почти 4,7 миллиона туристов, то к 2025 году прогноз снижается до 1,8 миллиона.
Власти надеются, что новая модель управления поможет повысить качество сервиса и вернуть интерес к стране со стороны путешественников. Иностранные компании, обладающие опытом и репутацией, смогут сделать отели более конкурентоспособными и приблизить стандарты обслуживания к мировым.
Если эксперимент с Iberostar окажется успешным, Куба может превратиться в одного из лидеров региона. Уже сегодня идут переговоры с другими иностранными компаниями и китайскими инвесторами. Весной подписаны соглашения о строительстве нового комплекса "Копакабана" в Гаване.
Такие шаги не только приносят валюту, но и создают рабочие места, повышают стандарты гостеприимства и формируют позитивный имидж Кубы на международной арене.
|Плюсы
|Минусы
|Приток иностранных инвестиций
|Риск утраты контроля над операционной деятельностью
|Рост качества обслуживания
|Возможное расслоение зарплат между кубинцами и иностранцами
|Повышение турпотока
|Зависимость от внешних игроков
|Создание рабочих мест
|Вероятность коммерциализации туристических зон
Варадеро - главный курорт Кубы с двадцатикилометровым пляжем, современными отелями и развитой инфраструктурой.
Гавана - историческое сердце страны, где колониальная архитектура сочетается с духом революции и ночной жизнью.
Тринидад - город-музей под открытым небом, внесённый в список ЮНЕСКО.
Кайо-Коко и Кайо-Гильермо - острова для уединённого отдыха и дайвинга.
Ольгин - живописный регион для тех, кто ищет гармонию природы и культуры.
На Кубе сохранилось более 60 тысяч ретро-автомобилей, большая часть из которых всё ещё на ходу.
Кубинская медицина считается одной из лучших в Латинской Америке и активно развивает медицинский туризм.
В Гаване находится один из старейших коктейль-баров мира — El Floridita, где любил бывать Эрнест Хемингуэй.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?