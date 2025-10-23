Южная Корея ужесточает правила для туристов — но причина заставит насторожиться

С конца октября Республика Корея усиливает контроль на юге страны в преддверии саммита АТЭС, который пройдёт 31 октября — 1 ноября в Кёнджу. Российским туристам, собирающимся в эти дни в Южную Корею, стоит заранее подготовиться: власти вводят новые правила для всех иностранных граждан, включая обязательное подтверждение места проживания.

Новые правила для путешественников

Начиная с 25 октября, иностранные граждане, прибывающие в Пусан, Тэгу, Ульсан, а также в провинции Северная и Южная Кёнсан, обязаны предоставить данные о месте проживания. Эта мера направлена на обеспечение безопасности делегаций, прибывающих на саммит АТЭС.

Гостиницы, хостелы и мотели получили указание передавать сведения о заселённых иностранцах в Министерство юстиции Республики Корея. Для этого у постояльцев будут проверять паспорт при регистрации.

Важно знать, что эти правила действуют до завершения форума — 1 ноября. Туристам рекомендуется сохранять документы, подтверждающие бронирование жилья, и иметь при себе распечатанные копии броней и паспорта, особенно при перемещениях между регионами.

"Российским путешественникам, направляющимся в южные регионы Кореи, следует учитывать временные меры контроля", — сообщили в Торгпредстве России в Республике Корея.

Южная Корея глазами туриста

Несмотря на временные ограничения, Корея остаётся одной из самых комфортных и безопасных стран для путешествий. Здесь древние традиции соседствуют с новейшими технологиями, а спокойствие буддийских храмов гармонирует с ритмом мегаполисов.

Каждый регион предлагает собственную атмосферу и стиль отдыха — от культурного погружения в Сеуле до морских прогулок и гастрономических открытий в Пусане.

А что если поездка совпала с саммитом

Если вы уже приобрели билеты на даты форума, не стоит отменять поездку. Просто планируйте маршруты с запасом по времени и избегайте зон проведения мероприятий. Сами города в этот период особенно оживлённые и украшенные, а безопасность — на высшем уровне.

В Пусане и Кёнджу часто организуют культурные выставки, концерты и гастрономические фестивали, приуроченные к международным событиям. Это отличная возможность увидеть Корею в праздничном настроении.

Плюсы и минусы поездки в период саммита

Плюсы Минусы Повышенные меры безопасности Возможные проверки документов Украшенные города и события Перегруженный транспорт Уникальная атмосфера форума Дорогие отели в центральных районах Возможность культурных мероприятий Необходимость заранее планировать маршруты Мифы и правда о Корее Миф: В Корее все говорят по-английски.

Правда: В туристических местах — да, но в провинциях лучше использовать переводчик.

Миф: Корейская еда слишком острая.

Правда: Есть множество блюд со сбалансированным вкусом — пибимпап, суп с тофу, лапша чжачжанмён.

Миф: Корейцы негативно относятся к туристам.

Правда: Наоборот, жители дружелюбны и часто готовы помочь, особенно если вы проявляете уважение к их культуре. Интересные факты Саммит АТЭС 2025 года в Кёнджу станет одним из крупнейших международных событий, проходящих за пределами Сеула. Корея — мировой лидер по скорости интернета: даже в метро Wi-Fi бесплатный и стабильный.