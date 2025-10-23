Победа, достойная фараонов: Египет получил туристический Оскар за путешествия во времени с комфортом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:39
Туризм

Египет снова подтвердил свой статус жемчужины мировой туристической карты, став победителем престижной международной премии World Travel Awards в номинации "Лучшее направление для культурного туризма". Для миллионов путешественников, влюблённых в историю и загадки древнего мира, это признание стало очередным напоминанием: страна пирамид, песков и вечного солнца по-прежнему уникальна.

Пирамиды Гизы
Фото: commons.wikimedia.org by Yasser Nazmi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамиды Гизы

Эта победа — не просто красивая формальность. Она символизирует признание многолетней работы египетского Министерства туризма и древностей, которое системно развивает инфраструктуру, сохраняет исторические памятники и открывает для гостей всё новые маршруты, связывающие древность и современность.

"Победа Египта подчеркивает его лидирующую роль на мировой туристической арене", — заявили представители Министерства туризма Египта.

Египет — страна, где оживает история

Путешествие в Египет — это возможность буквально прикоснуться к тысячелетиям человеческой цивилизации. От пирамид Гизы и храмов Карнака до долины Царей — каждый уголок страны хранит следы легендарных фараонов и загадочных богов.

Сегодня Египет не просто сохраняет древние артефакты, но и создаёт современные пространства для изучения культуры. Например, недавно обновлённый Египетский музей в Каире, масштабная реставрация храмов в Луксоре и новые туристические маршруты по малоизвестным историческим регионам делают путешествие не только познавательным, но и комфортным.

Самые интересные экскурсии из Хургады

Туристы, отдыхающие на курортах Красного моря, могут легко совместить отдых и знакомство с историей. Вот самые популярные направления, которые не стоит пропускать.

1. Луксор — путешествие в древнюю столицу

Карнакский храм, аллея сфинксов, храм Хатшепсут и Долина Царей — всё это открывает перед путешественниками величие древнего Египта.
Средняя стоимость: 80-120 долларов, включая трансфер и обед.

2. Каир — пирамиды Гизы и Египетский музей

Визитная карточка страны: три пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина, величественный Сфинкс и Египетский музей с коллекцией артефактов, включая сокровища Тутанхамона.
Средняя стоимость: 90-130 долларов.

3. Абу-Симбел — храм Рамзеса II

Величественный храмовый комплекс, вырубленный в скале, поражает масштабом и историей. Экскурсия проходит на самолёте — дорога на автобусе занимает слишком много времени.
Средняя стоимость: 250-350 долларов.

4. Монастыри Святого Антония и Святого Павла

Одни из старейших христианских монастырей в мире, сохранившие дух древней пустыни.
Средняя стоимость: 60-80 долларов.

5. Сафага — древние каменоломни Монс Клаудианус

Место, где добывали гранит для римских храмов. Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется античной архитектурой.
Средняя стоимость: 70-90 долларов.

6. Дендера — храм богини Хатхор

Хорошо сохранившийся храм любви и материнства, украшенный рельефами и изображениями звёздного неба.
Средняя стоимость: 90-120 долларов.

Советы шаг за шагом: как путешествовать по Египту с комфортом

  1. Бронируйте заранее. В высокий сезон туры раскупаются быстро.

  2. Выбирайте проверенных туроператоров. Изучите отзывы и рейтинг компании.

  3. Проверяйте, что включено в стоимость. Обычно это трансфер, билеты и обед.

  4. Одевайтесь с уважением. В храмах и музеях предпочтительна закрытая одежда.

  5. Берите воду и головной убор. Солнце в Египте обжигающее даже зимой.

  6. Фотографируйте с осторожностью. Некоторые объекты требуют отдельного разрешения.

  7. Торгуйтесь. Это часть культуры — на рынках это не только допустимо, но и ожидаемо.

  8. Соблюдайте традиции. Уважение к местным обычаям открывает двери и сердца египтян.

А что если поехать зимой

Зимний Египет — особенное время: меньше туристов, комфортная температура и возможность спокойно исследовать достопримечательности без изнуряющей жары. Даже купание в Красном море остаётся доступным — вода держит около +23°C.

Интересные факты

  1. В Египте насчитывается более 120 пирамид, но только часть из них открыта для посещения.

  2. Самая большая коллекция древнеегипетских артефактов находится в Каире — более 150 тысяч экспонатов.

  3. Египет — одна из немногих стран, где можно наблюдать солнечное выравнивание в храме Абу-Симбел: дважды в год солнечные лучи освещают статую Рамзеса II.

Исторический контекст

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года и считается "туристическим Оскаром". Египет неоднократно становился её лауреатом в различных категориях, однако победа в культурном направлении особенно символична — она подчеркивает, что интерес к древнему миру не угасает даже в век технологий.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
