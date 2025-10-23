Неожиданный поворот: куда россияне массово ринулись на ноябрьские праздники

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество бронирований в российских гостиницах на период ноябрьских праздников 2025 года (с 30 октября по 4 ноября) продемонстрировало значительный рост, увеличившись на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бронирование отеля

По данным различных туристических сервисов, в том числе "Островка" и Ozon Travel, также зафиксирован подъем продаж на внутренних и международных направлениях (до 30% и 28% соответственно). В "Авито Путешествиях" отметили увеличение бронирований квартир и домов.

Популярные направления и причины роста

Аналитики связывают повышенный интерес к путешествиям с благоприятным расположением выходных дней, что позволяет россиянам насладиться более продолжительным отдыхом. Наибольший спрос наблюдается в Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца, благодаря удобству транспортной доступности из Москвы. Среди зарубежных направлений лидирует Китай, что объясняется отменой визовых ограничений.

Изменения в предпочтениях туристов

В то время как Москва сохраняет лидирующую позицию по количеству бронирований внутри страны, популярность Краснодарского края несколько снизилась из-за экологических проблем. В результате, наблюдается перераспределение спроса в пользу Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Самары.

Тенденции и цены

По словам экспертов, повышенным спросом пользуются локации вблизи крупных городов, такие как Подмосковье и города Золотого кольца. Стоимость проживания в российских отелях в период праздников увеличилась на 10,8%, достигнув 8,5 тыс. руб. за ночь, включая дополнительные услуги. За рубежом этот показатель составил 9,7 тыс. руб. за ночь.