Один против всех? Асбест в Свердловской области отменил турналог

Асбест стал первым муниципалитетом в Свердловской области, который решил отказаться от взимания туристического налога.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора и министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин в ходе заседания правления Уральской ассоциации туризма.

Ионин отметил, что некоторые муниципалитеты получили от турналога всего 29 тысяч рублей, в то время как Асбест, заработав 370 тысяч рублей, решил прекратить его взимание.

Министр подчеркнул, что муниципалитетам следует обдумывать такие решения и не спешить с ними. Он также добавил, что в ноябре планируется обсуждение вопроса о туристическом налоге с другими муниципалитетами, чтобы определить, в каких из них его введение нецелесообразно, а в каких он может быть сохранен.

Напомним, решение о введении туристического налога в Свердловской области было принято в ноябре 2024 года, а вступил в силу он с 1 января 2025 года. Налог взимается с организаций, предоставляющих услуги размещения туристам. В первый год действия налог составил 1% от стоимости бронирования или 100 рублей в сутки.