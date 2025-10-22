Снег стирает тропы, но заповедник не засыпает — на Кавказе начинается сезон тихих маршрутов

С конца октября над горами Адыгеи и Карачаево-Черкесии устанавливается тишина: ветер несёт снежную пыль, а тропы постепенно исчезают под белым покрывалом.
В это время Кавказский государственный биосферный заповедник традиционно закрывает все летние высокогорные маршруты.
Решение вступило в силу 21 октября, как поясняют сотрудники дирекции, это не просто формальность: на перевалах уже ложится устойчивый снег, температура опускается ниже нуля, а подлёдные ручьи делают каменные участки особенно скользкими. Параллельно инспекторы и волонтёры начинают подготовку инфраструктуры к зимнему периоду, проверяют мостики, очищают переходы и утепляют хозяйственные посты.
Несмотря на сезонную паузу, Кавказский заповедник не закрыт для путешественников. Наоборот, теперь он показывает себя с другой стороны — тихой, зимней.
Экоцентр "Гузерипль", расположенный у подножия Лагонакского нагорья, продолжит работу в зимнем режиме. Здесь можно пройти экопросветительские программы, увидеть вольерный комплекс с дикими животными, испытать себя в верёвочном парке или просто прогуляться по заснеженным тропам.
Самая популярная из них — маршрут от КПП Лагонаки до второй смотровой площадки, откуда открывается вид на Каменное море, горную долину, которая зимой напоминает застывшие волны.
Кавказский заповедник — старейший и крупнейший в России, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь соседствуют вечнозелёные буковые леса и ледники, а в долинах встречаются серны, бурые медведи, орлы и даже редкие кавказские туры.
Зимой экологи отмечают особое спокойствие животных, но при этом продолжают мониторинг: проверяют следы, устанавливают фотоловушки, фиксируют сезонные миграции. Для туристов это шанс увидеть Кавказ в первозданном состоянии, без толп и суеты, когда горы кажутся выше, а воздух — чище.
Путешествие в зимний заповедник требует внимательности и уважения к природе. Даже короткие маршруты могут быть скользкими, поэтому обязательны удобная обувь с протектором, тёплая многослойная одежда и термос с горячим чаем.
Посещение осуществляется только по согласованию с дирекцией заповедника, где можно уточнить актуальные маршруты и погодные условия.
Какие маршруты закрыты?
С 21 октября недоступны все высокогорные летние маршруты, включая переходы через перевалы и выходы выше лесной зоны.
Какие маршруты остаются открытыми?
Действуют прогулочные тропы и экскурсии в районе экоцентра "Гузерипль", включая путь к Каменному морю и смотровым площадкам.
Можно ли увидеть животных?
Да, в вольерном комплексе содержатся представители местной фауны — туры, косули, зубры. В дикой природе наблюдения ограничены, чтобы не тревожить животных зимой.
Когда возобновится летний сезон?
Обычно — в мае, когда сходит снег и инспекторы проверяют безопасность всех маршрутов.
Нужна ли регистрация для посещения?
Да, вход в заповедник осуществляется по пропускам, которые можно оформить через официальный сайт Кавказского заповедника или в экоцентре.
