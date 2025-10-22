Снег стирает тропы, но заповедник не засыпает — на Кавказе начинается сезон тихих маршрутов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

С конца октября над горами Адыгеи и Карачаево-Черкесии устанавливается тишина: ветер несёт снежную пыль, а тропы постепенно исчезают под белым покрывалом.

турист
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
турист

В это время Кавказский государственный биосферный заповедник традиционно закрывает все летние высокогорные маршруты.

Решение вступило в силу 21 октября, как поясняют сотрудники дирекции, это не просто формальность: на перевалах уже ложится устойчивый снег, температура опускается ниже нуля, а подлёдные ручьи делают каменные участки особенно скользкими. Параллельно инспекторы и волонтёры начинают подготовку инфраструктуры к зимнему периоду, проверяют мостики, очищают переходы и утепляют хозяйственные посты.

Когда природа отдыхает — экоцентры просыпаются

Несмотря на сезонную паузу, Кавказский заповедник не закрыт для путешественников. Наоборот, теперь он показывает себя с другой стороны — тихой, зимней.

Экоцентр "Гузерипль", расположенный у подножия Лагонакского нагорья, продолжит работу в зимнем режиме. Здесь можно пройти экопросветительские программы, увидеть вольерный комплекс с дикими животными, испытать себя в верёвочном парке или просто прогуляться по заснеженным тропам.

Самая популярная из них — маршрут от КПП Лагонаки до второй смотровой площадки, откуда открывается вид на Каменное море, горную долину, которая зимой напоминает застывшие волны.

Культурное и природное наследие

Кавказский заповедник — старейший и крупнейший в России, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь соседствуют вечнозелёные буковые леса и ледники, а в долинах встречаются серны, бурые медведи, орлы и даже редкие кавказские туры.

Зимой экологи отмечают особое спокойствие животных, но при этом продолжают мониторинг: проверяют следы, устанавливают фотоловушки, фиксируют сезонные миграции. Для туристов это шанс увидеть Кавказ в первозданном состоянии, без толп и суеты, когда горы кажутся выше, а воздух — чище.

Как готовиться к визиту зимой

Путешествие в зимний заповедник требует внимательности и уважения к природе. Даже короткие маршруты могут быть скользкими, поэтому обязательны удобная обувь с протектором, тёплая многослойная одежда и термос с горячим чаем.

Посещение осуществляется только по согласованию с дирекцией заповедника, где можно уточнить актуальные маршруты и погодные условия.

FAQ

Какие маршруты закрыты?
С 21 октября недоступны все высокогорные летние маршруты, включая переходы через перевалы и выходы выше лесной зоны.

Какие маршруты остаются открытыми?
Действуют прогулочные тропы и экскурсии в районе экоцентра "Гузерипль", включая путь к Каменному морю и смотровым площадкам.

Можно ли увидеть животных?
Да, в вольерном комплексе содержатся представители местной фауны — туры, косули, зубры. В дикой природе наблюдения ограничены, чтобы не тревожить животных зимой.

Когда возобновится летний сезон?
Обычно — в мае, когда сходит снег и инспекторы проверяют безопасность всех маршрутов.

Нужна ли регистрация для посещения?
Да, вход в заповедник осуществляется по пропускам, которые можно оформить через официальный сайт Кавказского заповедника или в экоцентре.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
