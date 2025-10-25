Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин

Саудовская Аравия — страна, где жизнь женщин по-прежнему подчинена строгим религиозным и культурным нормам. Многие из этих правил кажутся удивительными с точки зрения западного мира, однако они формировались веками и глубоко укоренились в обществе. Несмотря на постепенные реформы, большинство ограничений всё ещё остаются в силе.
В основе системы женской опеки лежит понятие махрам — мужчина из ближайших родственников, сопровождающий женщину в повседневной жизни. Без его разрешения саудийка не может:
Даже элементарный выход из дома требует согласия мужчины.
Женщина не может свободно передвигаться по городу. Если нет личного автомобиля, то воспользоваться автобусом или метро тоже нельзя — эти виды транспорта считаются "мужскими".
Исключение — поезд, но и там женщин размещают в отдельном вагоне. Поэтому многие предпочитают ходить пешком или ездить с родственниками.
Выйдя на улицу, женщина обязана быть полностью закрыта — от плеч до щиколоток. Одежда должна быть свободной, не подчёркивать фигуру, изготовлена из плотной ткани.
"В консервативных районах, например в Неджде, лицо тоже закрывают. Разрешено оставлять открытыми только глаза", — поясняет эксперт по Ближнему Востоку Антон Баранов.
Нарушение дресс-кода может вызвать общественное осуждение и даже привести к полицейскому предупреждению.
Формально женщинам разрешено работать — врачами, воспитательницами, иногда даже юристами. Но в каждом офисе для них должны быть:
Мужчины и женщины в офисе не пересекаются. Медицинская страховка, карьерный рост и зарплаты для женщин остаются заметно ниже.
Саудовский дом разделён на две зоны: харим (женская часть) и маджлис (мужская).
Женщина может принимать у себя только подруг или родственниц. На мужскую половину вход запрещён — даже во время праздников.
Если ей нужно что-то сообщить мужу, она пользуется внутренним телефоном, установленным в доме.
В Саудовской Аравии существуют отдельные зоны для мужчин и женщин практически везде — в кафе, парках, университетах, банках.
Даже международные сети — McDonald's, Starbucks — вынуждены адаптироваться к местным правилам.
|Сфера жизни
|Что разрешено
|Что запрещено
|Передвижение
|Только с махрамом
|Самостоятельные поездки
|Одежда
|Абайя, хиджаб
|Открытая одежда
|Работа
|В женских отделах
|Совместные офисы
|Учёба
|С разрешения опекуна
|Самовольное поступление
|Спорт
|В закрытых клубах
|Международные турниры без разрешения
|Дом
|Женская зона
|Приём мужчин-гостей
До 2012 года Саудовская Аравия была единственной страной, где женщины не участвовали в Олимпиадах.
Только после давления МОК две спортсменки — легкоатлетка и дзюдоистка — впервые вышли на соревнования в Лондоне.
"Несмотря на официальное разрешение, общество до сих пор осуждает женщин-спортсменок. Многим закрыт доступ к спортивным залам и инвентарю", — отмечает Антон Баранов.
|Ошибка
|Последствие
|Как избежать
|Выйти на улицу без абайи
|Общественное порицание, штраф
|Соблюдать дресс-код
|Путешествовать без махрама
|Арест или депортация
|Получить письменное разрешение
|Работать без согласия опекуна
|Увольнение
|Оформить разрешение
|Войти в мужскую зону
|Административное наказание
|Согласовать визит заранее
|Заняться спортом публично
|Общественный протест
|Посещать женские клубы
Да, но только в туристических зонах и при соблюдении местных традиций.
Да, но с разрешения опекуна и в женских офисах.
В свободной закрытой одежде. Абайя не обязательна, но приветствуется.
Да, только внутри страны и под контролем женских спортивных комитетов.
Да, с 2018 года, однако требуется водительское удостоверение и соблюдение правил шариата.
Жизнь женщин в Саудовской Аравии постепенно меняется, но многие традиции остаются незыблемыми. В обществе, где религия и культура переплетены, каждый шаг женщины регулируется системой опеки и обычаев. Несмотря на ограничения, саудийки всё чаще получают образование, осваивают профессии и становятся символами медленных, но реальных перемен.
