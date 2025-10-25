Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Саудовская Аравия — страна, где жизнь женщин по-прежнему подчинена строгим религиозным и культурным нормам. Многие из этих правил кажутся удивительными с точки зрения западного мира, однако они формировались веками и глубоко укоренились в обществе. Несмотря на постепенные реформы, большинство ограничений всё ещё остаются в силе.

Улица Эр-Рияда с современной архитектурой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улица Эр-Рияда с современной архитектурой

Женщина под опекой махрама

В основе системы женской опеки лежит понятие махрам — мужчина из ближайших родственников, сопровождающий женщину в повседневной жизни. Без его разрешения саудийка не может:

  • выехать за границу;
  • поступить в университет;
  • устроиться на работу;
  • лечь на операцию;
  • выйти замуж;
  • управлять автомобилем.

Даже элементарный выход из дома требует согласия мужчины.

Передвижение и транспорт: только с разрешения

Женщина не может свободно передвигаться по городу. Если нет личного автомобиля, то воспользоваться автобусом или метро тоже нельзя — эти виды транспорта считаются "мужскими".
Исключение — поезд, но и там женщин размещают в отдельном вагоне. Поэтому многие предпочитают ходить пешком или ездить с родственниками.

Обязательная абайя и хиджаб

Выйдя на улицу, женщина обязана быть полностью закрыта — от плеч до щиколоток. Одежда должна быть свободной, не подчёркивать фигуру, изготовлена из плотной ткани.

"В консервативных районах, например в Неджде, лицо тоже закрывают. Разрешено оставлять открытыми только глаза", — поясняет эксперт по Ближнему Востоку Антон Баранов.

Нарушение дресс-кода может вызвать общественное осуждение и даже привести к полицейскому предупреждению.

Работа с отдельным входом

Формально женщинам разрешено работать — врачами, воспитательницами, иногда даже юристами. Но в каждом офисе для них должны быть:

  • отдельный вход;
  • женская зона;
  • отдельный туалет;
  • собственный рабочий зал.

Мужчины и женщины в офисе не пересекаются. Медицинская страховка, карьерный рост и зарплаты для женщин остаются заметно ниже.

Женская территория — отдельный мир

Саудовский дом разделён на две зоны: харим (женская часть) и маджлис (мужская).
Женщина может принимать у себя только подруг или родственниц. На мужскую половину вход запрещён — даже во время праздников.

Если ей нужно что-то сообщить мужу, она пользуется внутренним телефоном, установленным в доме.

Половая сегрегация в общественных местах

В Саудовской Аравии существуют отдельные зоны для мужчин и женщин практически везде — в кафе, парках, университетах, банках.

  • Рестораны делятся на три сектора: семейный, мужской и женский.
  • Пляжи и спортзалы — строго раздельные.
  • Банки и больницы — редкие исключения, где допускается совместное пребывание.

Даже международные сети — McDonald's, Starbucks — вынуждены адаптироваться к местным правилам.

Права и ограничения женщин в Саудовской Аравии

Сфера жизни Что разрешено Что запрещено
Передвижение Только с махрамом Самостоятельные поездки
Одежда Абайя, хиджаб Открытая одежда
Работа В женских отделах Совместные офисы
Учёба С разрешения опекуна Самовольное поступление
Спорт В закрытых клубах Международные турниры без разрешения
Дом Женская зона Приём мужчин-гостей

Участие в спорте — путь через барьеры

До 2012 года Саудовская Аравия была единственной страной, где женщины не участвовали в Олимпиадах.
Только после давления МОК две спортсменки — легкоатлетка и дзюдоистка — впервые вышли на соревнования в Лондоне.

"Несмотря на официальное разрешение, общество до сих пор осуждает женщин-спортсменок. Многим закрыт доступ к спортивным залам и инвентарю", — отмечает Антон Баранов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как избежать
Выйти на улицу без абайи Общественное порицание, штраф Соблюдать дресс-код
Путешествовать без махрама Арест или депортация Получить письменное разрешение
Работать без согласия опекуна Увольнение Оформить разрешение
Войти в мужскую зону Административное наказание Согласовать визит заранее
Заняться спортом публично Общественный протест Посещать женские клубы

Мифы и правда

  • Миф 1. Женщинам Саудовской Аравии полностью запрещено водить машину.
  • Правда. С 2018 года им разрешено водить, но только при наличии разрешения опекуна и соблюдении строгого дресс-кода.
  • Миф 2. Женщины не работают вообще.
  • Правда. Работают, но в изолированных секторах — медицине, образовании, банковской сфере.
  • Миф 3. Все женщины носят никаб.
  • Правда. В крупных городах, например в Джидде, правила мягче, и можно ограничиться хиджабом.

3 исторических факта

  1. До 1960-х годов девочки в Саудовской Аравии не имели права на образование. Первые женские школы открылись лишь в 1964 году.
  2. В 2015 году женщины впервые проголосовали на муниципальных выборах.
  3. В 2022 году правительство запустило реформу "Vision 2030", направленную на частичное расширение прав женщин, включая возможность работать в туризме и IT.

Советы шаг за шагом (для путешественниц)

  1. Одевайтесь консервативно. Даже туристкам рекомендуется надевать свободную одежду до щиколоток.
  2. Не путешествуйте в одиночку. Лучше оформить визу в составе тургруппы.
  3. Избегайте публичных проявлений эмоций. Объятия и громкий смех в общественных местах неприемлемы.
  4. Фотографируйте с осторожностью. Снимать женщин без разрешения строго запрещено.
  5. Соблюдайте правила поведения в мечетях. Вход только с покрытой головой и без обуви.

FAQ

Можно ли иностранке гулять без сопровождения?

Да, но только в туристических зонах и при соблюдении местных традиций.

Могут ли женщины работать в бизнесе?

Да, но с разрешения опекуна и в женских офисах.

Как одеваются туристки?

В свободной закрытой одежде. Абайя не обязательна, но приветствуется.

Разрешены ли спортивные соревнования для женщин?

Да, только внутри страны и под контролем женских спортивных комитетов.

Можно ли женщинам водить машину?

Да, с 2018 года, однако требуется водительское удостоверение и соблюдение правил шариата.

Жизнь женщин в Саудовской Аравии постепенно меняется, но многие традиции остаются незыблемыми. В обществе, где религия и культура переплетены, каждый шаг женщины регулируется системой опеки и обычаев. Несмотря на ограничения, саудийки всё чаще получают образование, осваивают профессии и становятся символами медленных, но реальных перемен.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
