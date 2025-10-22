Екатеринбург заговорит по-китайски: как город готовится к новому туристическому потоку

5:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Екатеринбург продолжает развивать туристическую инфраструктуру и повышать комфорт пребывания иностранных гостей. В 2025 году в городе планируется обновить систему навигации, добавив информацию на китайском языке. Это решение стало одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании правления Уральской ассоциации туризма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Китайские туристы

Почему китайский язык

Рост туристического потока из Китая в регионы России стал заметным трендом последних лет. Екатеринбург, как один из крупнейших деловых и культурных центров Урала, активно принимает гостей из Поднебесной.

По данным туроператоров, китайские туристы проявляют особый интерес к промышленным экскурсиям, музеям и гастрономическому туризму. Перевод городских указателей на китайский язык должен упростить им навигацию и повысить привлекательность города как туристического направления.

Что изменится в городской навигации

Сейчас в Екатеринбурге действует более 300 объектов туристической навигации. Это указатели направлений, малые стелы с картами города, информационные стойки с QR-кодами и интерактивные киоски.

Новая версия табличек будет дополнена переводом на китайский язык. Кроме того, обновятся схемы на картах и интерфейсы цифровых стел. Часть указателей планируется оснастить встроенными QR-кодами, ведущими на страницы с краткой справкой о достопримечательности и маршруте на китайском.

Финансирование и сроки

На модернизацию туристической инфраструктуры выделено 30 миллионов рублей. Средства поступят из турналога через муниципальное казённое учреждение "Столица Урала". Эти деньги пойдут на изготовление и установку новых указателей, обслуживание интерактивных панелей и проведение связанных мероприятий по продвижению города.

Работы планируется завершить к началу следующего туристического сезона, чтобы обновлённая навигация встретила гостей уже летом.

Сравнение старого и нового форматов

Элемент инфраструктуры Текущее состояние После обновления Указатели направлений Только русский и английский Добавлен китайский Малые стелы с картами Статические схемы Обновлённый дизайн, QR-коды Информационные стойки Основная информация и фото Краткие описания достопримечательностей на трёх языках Интерактивные киоски Меню на русском и английском Добавлен интерфейс на китайском Туристические маршруты Пешеходные и музейные Расширены за счёт китайских аудиогидов

Туристический потенциал Екатеринбурга

Екатеринбург активно продвигает себя как центр межрегионального и международного туризма. Город входит в федеральный проект "Императорский маршрут", связывающий культурные и исторические объекты, связанные с семьёй Романовых. Кроме того, развивается направление промышленного туризма, где гости могут посетить заводы, фабрики и технопарки региона.

В 2024 году город посетили более 1,5 миллиона туристов, среди которых растущую долю составляют иностранцы. Наибольший прирост отмечен именно среди гостей из Китая.

Как это повлияет на жителей

Для жителей города обновление навигации также окажется полезным. Новые интерактивные стелы позволят быстро находить ближайшие достопримечательности, транспортные остановки и маршруты прогулок. QR-коды будут вести на мультиязычные страницы, где можно прочитать информацию о местах отдыха, музеях и кафе.

Кроме того, в планах — интеграция навигационной системы с туристическим приложением, где пользователь сможет выстраивать индивидуальные маршруты.

А что если проект окажется успешным

Если пилотная программа в Екатеринбурге покажет эффективность, аналогичные изменения могут внедрить в других крупных городах Урала — Челябинске, Тюмени и Перми.

Также обсуждается идея сотрудничества с китайскими туроператорами и авиакомпаниями для создания готовых туристических пакетов "Урал для гостей из Китая".

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Повышение комфорта для иностранных туристов Дополнительные затраты на обслуживание табличек Рост привлекательности Екатеринбурга как туристического центра Необходимость актуализации данных на трёх языках Развитие международных связей Возможные трудности с точностью перевода Повышение узнаваемости бренда города Требуется постоянное обновление контента

FAQ

Когда появятся первые таблички на китайском?

Первые указатели планируется установить к лету 2025 года.

Где их можно будет увидеть?

В историческом центре, у музеев, на туристических маршрутах и вблизи крупных гостиниц.

Будет ли навигация на других языках?

Русский и английский останутся основными, но китайский станет третьим официальным языком туристической навигации.