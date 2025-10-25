Россия, где небо танцует: лучшие места для охоты за северным сиянием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:40
Туризм

Северное сияние — одно из самых загадочных и красивых природных явлений на планете. Это игра света, рождающаяся из столкновения солнечного ветра с магнитным полем Земли. В народе её называют "танцем неба", а учёные — аврора бореалис.

Северное сияние. Заполярье 2020
Фото: commons.wikimedia.org by Chursaev13, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Северное сияние. Заполярье 2020

Хотя чаще сияние наблюдают за Полярным кругом, в периоды мощных магнитных бурь оно может достигать средней полосы — вплоть до Петербурга и даже юга России. Путешественник Антон Баранов рассказал, где в России можно увидеть северное сияние своими глазами — и не потратить при этом состояние.

Когда лучше ехать

Главный сезон — с конца сентября по начало апреля, пик наблюдений приходится на февраль-март, когда ночи длинные и воздух особенно прозрачен.
На широтах ниже 65° вероятность меньше, но шанс появляется во время сильных магнитных бурь (Kp-индекс 6 и выше).

Кольский полуостров — главная "столица" сияний

Где: Мурманская область.

Как добраться: из Москвы — 2,5 часа самолётом, из Санкт-Петербурга — ночным поездом.

Мурманск и окрестности — самое доступное место для охоты за сиянием. Здесь есть развитая инфраструктура, гостиницы, туры и аренда машин.
Чаще всего туристы отправляются в Териберку, Кировск и Апатиты.

"Большинство организованных туров дают повторный выезд, если в первый день сияние не появилось. Это удобно: погода на севере капризна", — отмечает организатор путешествий Антон Баранов.

Совет: проверьте прогноз сияния на сайтах Aurora Forecast или SpaceWeatherLive и избегайте пасмурных дней — Мурманск нередко "прячет" небо под облаками.

Республика Карелия — сияние среди сосен и озёр

Где: Север Карелии, район Паанаярви, окрестности Лоухов и Калевалы.

Как добраться: поездом или на машине из Санкт-Петербурга (около 12 часов).

Карелия — отличное направление для тех, кто хочет совместить "охоту за сиянием" с активным отдыхом: катанием на снегоходах, зимней рыбалкой и финской сауной.

Главное — отъехать от населённого пункта на 10-15 км, где нет фонарей и засветки неба. Тогда шансы увидеть зелёно-фиолетовые всполохи вырастут в разы.

Республика Коми — сияние в чистом виде

Где: города Воркута, Инта, Усинск.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы (2,5-3 часа).

Коми — место для опытных путешественников. Здесь полярное сияние видно даже днём, особенно зимой, когда солнце почти не поднимается над горизонтом.
Инфраструктура пока минимальная, поэтому стоит планировать поездку заранее, бронировать жильё и продумывать маршруты.

Совет: заложите 3-4 дня на ожидание — погода переменчива, и сияние бывает не каждую ночь.

Чукотка — сияние за краем карты

Как добраться: самолётом из Москвы, Хабаровска или Магадана (перелёт занимает 8-9 часов).

На Чукотке сияние можно увидеть даже в черте Анадыря, но лучше отправляться за город, где нет электрического света.

Если погода подведёт, впечатлений всё равно хватит: наблюдение за китами, знакомство с традициями чукчей, оленьи стойбища.

Совет: ехать лучше по туру — регион труднодоступен и требует местного проводника.

Ямало-Ненецкий автономный округ — сияние 200 ночей в году

Где: Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, Надым.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы и Тюмени.

В ЯНАО северное сияние наблюдают почти 200 дней в году — одно из самых частых мест проявления в России.

Цветовая палитра здесь особенно разнообразна — от зелёного и розового до редкого красного свечения. Лучшие кадры делают в морозные ночи с низкой влажностью.

"Северное сияние — как живое существо: каждая вспышка уникальна и длится всего несколько минут. Чтобы поймать этот момент, нужно терпение и тёплая одежда", — советует Антон Баранов.

Сравнение мест для наблюдения

Регион Как добраться Сезон Особенности
Кольский полуостров Самолёт, поезд Октябрь-март Лучшая инфраструктура, туры с гидом
Карелия Автомобиль, поезд Ноябрь-февраль Красивые ландшафты, можно с детьми
Республика Коми Самолёт Ноябрь-март Видно даже днём, но мало гостиниц
Чукотка Самолёт Сентябрь-апрель Труднодоступно, экзотика Севера
ЯНАО Самолёт Октябрь-март Частые сияния, до 200 ночей в году

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом KP-индекса (6 и выше — высокая вероятность).
  2. Выезжайте за город подальше от света.
  3. Одевайтесь слоями: термобельё, пуховик, варежки и сапоги.
  4. Возьмите штатив и портативную батарею — ожидание может занять несколько часов.
  5. Снимайте на длинной выдержке: ISO 800-1600, экспозиция 10-15 сек.
  6. Не опускайте руки, если не повезло: сияние может появиться внезапно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как избежать
Ехать без прогноза KP Сияние не появится Проверяйте SpaceWeather или Aurora Service
Смотреть в городе Засветка неба Отъехать 10-20 км
Без штатива Фото размыто Использовать устойчивую опору
Одежда "на грани" Переохлаждение Многослойная экипировка
Ночёвка без брони Нет мест Бронировать заранее

Мифы и правда

  • Миф 1. Северное сияние бывает только в Норвегии.
  • Правда. Россия занимает почти половину "зоны авроры" — от Карелии до Чукотки.
  • Миф 2. Его можно увидеть каждую ночь.
  • Правда. Явление зависит от магнитной активности и погоды.
  • Миф 3. Достаточно приехать на север.
  • Правда. Без ясного неба и прогноза сияние не видно даже за Полярным кругом.

3 интересных факта

  1. На Русском Севере сияние называли "огнями богов" и считали добрым знаком.
  2. Цвет авроры зависит от газа в атмосфере: зелёный даёт кислород, фиолетовый — азот.
  3. Самое продолжительное сияние в России наблюдали в Якутии — почти семь часов подряд.

FAQ

Когда лучше ехать?

С ноября по март, пик — февраль.

Можно ли увидеть сияние в Петербурге?

Иногда — при сильных магнитных бурях. Но стабильнее ехать севернее.

Нужна ли тургруппа?

Нет, но с организаторами проще — они знают точки без засветки и следят за прогнозом.

Какая техника нужна для съёмки?

Любая камера с ручными настройками, штатив и пауэрбанк.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
