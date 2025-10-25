Россия, где небо танцует: лучшие места для охоты за северным сиянием

Северное сияние — одно из самых загадочных и красивых природных явлений на планете. Это игра света, рождающаяся из столкновения солнечного ветра с магнитным полем Земли. В народе её называют "танцем неба", а учёные — аврора бореалис.
Хотя чаще сияние наблюдают за Полярным кругом, в периоды мощных магнитных бурь оно может достигать средней полосы — вплоть до Петербурга и даже юга России. Путешественник Антон Баранов рассказал, где в России можно увидеть северное сияние своими глазами — и не потратить при этом состояние.
Главный сезон — с конца сентября по начало апреля, пик наблюдений приходится на февраль-март, когда ночи длинные и воздух особенно прозрачен.
На широтах ниже 65° вероятность меньше, но шанс появляется во время сильных магнитных бурь (Kp-индекс 6 и выше).
Где: Мурманская область.
Как добраться: из Москвы — 2,5 часа самолётом, из Санкт-Петербурга — ночным поездом.
Мурманск и окрестности — самое доступное место для охоты за сиянием. Здесь есть развитая инфраструктура, гостиницы, туры и аренда машин.
Чаще всего туристы отправляются в Териберку, Кировск и Апатиты.
"Большинство организованных туров дают повторный выезд, если в первый день сияние не появилось. Это удобно: погода на севере капризна", — отмечает организатор путешествий Антон Баранов.
Совет: проверьте прогноз сияния на сайтах Aurora Forecast или SpaceWeatherLive и избегайте пасмурных дней — Мурманск нередко "прячет" небо под облаками.
Где: Север Карелии, район Паанаярви, окрестности Лоухов и Калевалы.
Как добраться: поездом или на машине из Санкт-Петербурга (около 12 часов).
Карелия — отличное направление для тех, кто хочет совместить "охоту за сиянием" с активным отдыхом: катанием на снегоходах, зимней рыбалкой и финской сауной.
Главное — отъехать от населённого пункта на 10-15 км, где нет фонарей и засветки неба. Тогда шансы увидеть зелёно-фиолетовые всполохи вырастут в разы.
Где: города Воркута, Инта, Усинск.
Как добраться: прямые рейсы из Москвы (2,5-3 часа).
Коми — место для опытных путешественников. Здесь полярное сияние видно даже днём, особенно зимой, когда солнце почти не поднимается над горизонтом.
Инфраструктура пока минимальная, поэтому стоит планировать поездку заранее, бронировать жильё и продумывать маршруты.
Совет: заложите 3-4 дня на ожидание — погода переменчива, и сияние бывает не каждую ночь.
Как добраться: самолётом из Москвы, Хабаровска или Магадана (перелёт занимает 8-9 часов).
На Чукотке сияние можно увидеть даже в черте Анадыря, но лучше отправляться за город, где нет электрического света.
Если погода подведёт, впечатлений всё равно хватит: наблюдение за китами, знакомство с традициями чукчей, оленьи стойбища.
Совет: ехать лучше по туру — регион труднодоступен и требует местного проводника.
Где: Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, Надым.
Как добраться: прямые рейсы из Москвы и Тюмени.
В ЯНАО северное сияние наблюдают почти 200 дней в году — одно из самых частых мест проявления в России.
Цветовая палитра здесь особенно разнообразна — от зелёного и розового до редкого красного свечения. Лучшие кадры делают в морозные ночи с низкой влажностью.
"Северное сияние — как живое существо: каждая вспышка уникальна и длится всего несколько минут. Чтобы поймать этот момент, нужно терпение и тёплая одежда", — советует Антон Баранов.
|Регион
|Как добраться
|Сезон
|Особенности
|Кольский полуостров
|Самолёт, поезд
|Октябрь-март
|Лучшая инфраструктура, туры с гидом
|Карелия
|Автомобиль, поезд
|Ноябрь-февраль
|Красивые ландшафты, можно с детьми
|Республика Коми
|Самолёт
|Ноябрь-март
|Видно даже днём, но мало гостиниц
|Чукотка
|Самолёт
|Сентябрь-апрель
|Труднодоступно, экзотика Севера
|ЯНАО
|Самолёт
|Октябрь-март
|Частые сияния, до 200 ночей в году
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как избежать
|Ехать без прогноза KP
|Сияние не появится
|Проверяйте SpaceWeather или Aurora Service
|Смотреть в городе
|Засветка неба
|Отъехать 10-20 км
|Без штатива
|Фото размыто
|Использовать устойчивую опору
|Одежда "на грани"
|Переохлаждение
|Многослойная экипировка
|Ночёвка без брони
|Нет мест
|Бронировать заранее
С ноября по март, пик — февраль.
Иногда — при сильных магнитных бурях. Но стабильнее ехать севернее.
Нет, но с организаторами проще — они знают точки без засветки и следят за прогнозом.
Любая камера с ручными настройками, штатив и пауэрбанк.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.