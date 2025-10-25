Даже билет не спасет: шесть ситуаций, когда авиакомпания вправе отказать в полете

Казалось бы, билет куплен, чемодан собран — можно расслабиться. Но даже на этом этапе есть шанс остаться в аэропорту, наблюдая, как ваш самолёт уходит без вас. Юрист Александр Барков объясняет, в каких ситуациях авиакомпания вправе отказать в посадке и как этого избежать.
Регистрация на рейс заканчивается обычно за 40 минут до вылета. Приехали позже — авиакомпания имеет полное право не пустить.
Даже если вы уже зарегистрировались и прошли контроль, но зачитались в кафе у выхода на посадку, самолёт улетит без вас. Персонал не обязан делать личные объявления и искать опоздавших.
Приезжайте в аэропорт за 2-2,5 часа, особенно если летите с детьми или животными.
Чаще всего отказ в посадке связан не с опозданием, а с бумагами.
"Опечатка может быть и в посадочном талоне. Если билет оформлен сотрудником авиакомпании с ошибкой, деньги вернут — это вынужденный отказ", — поясняет юрист Александр Барков.
Дети до 14 лет по России летают со свидетельством о рождении, за границу — с собственным загранпаспортом или записью в паспорте родителя.
Для грудничков до двух лет обязателен отдельный бесплатный билет, даже без предоставления места.
Если ребёнок летит без родителей, требуется нотариальное разрешение на выезд и услуга сопровождения. Без этих документов на рейс не пустят.
Перевозка животных требует:
При отсутствии любого из пунктов — отказ в перевозке. Если отдать животное некому, в поездку не полетите.
Пограничники не выпустят, если у вас:
Зайдите в личный кабинет на Госуслугах или на сайт ФССП. Если исполнительное производство уже открыто, лучше погасить долги заранее — мгновенно их снять с базы невозможно.
Авиакомпания вправе отказать в посадке, если:
Иногда отказ происходит не по вине пассажира.
|Причина
|Можно исправить на месте
|Деньги за билет вернут
|Опоздание на регистрацию
|Нет
|Нет
|Отсутствие паспорта
|Нет
|Нет
|Ошибка в билете по вине авиакомпании
|Да
|Да
|Отсутствие визы/загранпаспорта
|Нет
|Нет
|Запрет ФССП
|Нет
|Нет
|Овербукинг
|Нет
|Да
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Забыл паспорт
|Не допустят к регистрации
|Вызвать курьера, перенести рейс
|Просрочена виза
|Откажут в посадке
|Проверять сроки за 2-3 месяца
|Опоздание на посадку
|Потеря билета
|Контролировать объявления и время
|Нет документов на ребёнка
|Отказ в регистрации
|Проверить пакет заранее
|Нет ветеринарных справок
|Отказ в перевозке
|Сделать справку за 3 дня до вылета
Нет, это считается неявкой.
Да, если есть справка от врача, авиакомпания обязана оформить возврат.
Он должен быть действителен минимум 6 месяцев после даты возвращения.
В России — нет, если одежда не нарушает порядок. За рубежом — возможно, по правилам авиаперевозчика.
Требовать компенсацию или билет на ближайший рейс того же класса.
Большинство отказов в посадке происходят из-за невнимательности: забытые документы, опоздания, неоформленные визы и долги. Проверить бумаги, приехать заранее, уточнить правила авиакомпании и следить за сроками — вот простая формула безаварийного полёта.
