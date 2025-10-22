Не скидки и не промокоды: вот в чем настоящий секрет экономии в путешествиях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Во время отпуска можно значительно сократить расходы на проживание, если заранее продумать детали поездки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Пятизвёздочный отель у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пятизвёздочный отель у моря

По словам эксперта, жилье — одна из самых затратных частей бюджета в любой поездке, но даже на этом можно сэкономить, если подходить к выбору рационально. Он отметил, что важно бронировать заранее, следить за сезонными колебаниями цен и обращать внимание на акции и специальные предложения отелей.

"Хостел — самый очевидный способ сократить затраты на жилье. Конечно, уединения в общей комнате не достичь, но если вы планируете весь день проводить на улице, это разумный выбор. Сейчас многие хостелы ничуть не уступают бюджетным отелям: там есть чистые санузлы, зоны отдыха и даже отдельные комнаты для женщин или семей. Это отличный вариант для путешественников, которым важно сохранить деньги на впечатления, а не на стены", — рассказал Синельников.

Он добавил, что раннее бронирование и гибкие даты позволяют выбрать лучшие предложения. По его словам, если спланировать поездку заранее, можно попасть на выгодные акции и даже получить улучшенный номер по цене стандартного.

"Иногда достаточно просто сдвинуть дату поездки на пару дней, и экономия составит десятки процентов. В низкий сезон жилье дешевле, а выбор шире. Кроме того, стоит учитывать акции и программы лояльности — некоторые сервисы возвращают бонусы за бронирования, а отели дарят бесплатные ночи постоянным гостям. Это реальные способы экономить, если подходить к путешествию с умом", — подчеркнул тревел-эксперт.

Синельников отметил, что для любителей природы и автономности хорошим вариантом остается палатка. Он подчеркнул, что при выборе важно учитывать формат поездки: для пеших маршрутов лучше брать легкую треккинговую модель, а для семейных выездов — более просторную. Эксперт также предупредил, что за рубежом перед ночевкой в палатке нужно обязательно изучить местные законы, чтобы избежать штрафов за несанкционированную стоянку.

Кроме того, он посоветовал рассматривать волонтерские программы, где предоставляют жилье и питание в обмен на помощь, а также отметил, что ночной поезд или перелет могут заменить отель, но злоупотреблять этим не стоит, чтобы не испортить впечатления от поездки из-за усталости. Синельников подчеркнул, что при внимательном планировании можно путешествовать чаще, не выходя за рамки бюджета.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
