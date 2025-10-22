Бирюзовые озёра под Курганом меняются на глазах — рай тишины превращается в новый курорт России

Курганская область активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Одним из ключевых направлений стал проект благоустройства и застройки территории Голубых озёр — одного из самых живописных уголков региона.

Сегодня здесь уже функционирует новая база отдыха с кафе и жилыми домиками, а к концу года появится современная гостиница с открытым бассейном.

Новая точка отдыха в черте города

Голубые озёра — известное место отдыха для жителей Кургана. Природный комплекс расположен всего в нескольких километрах от центра, но отличается тишиной и чистым воздухом. Вода здесь имеет необычный бирюзовый оттенок благодаря минеральному составу почвы и песчаному дну.

Благодаря федеральной программе регион получил финансирование на создание современной туристической базы, которая должна стать центром активного и семейного отдыха.

Общий объём инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, а поддержку оказывают мэрия Кургана и правительство области.

Что уже построено

На территории базы отдыха уже работает уютное кафе и 12 жилых домиков, рассчитанных на размещение гостей круглый год.

Три домика выполнены в стиле A-frame — с треугольной крышей, доходящей до земли. Такая архитектура придаёт строениям оригинальный вид и обеспечивает естественную теплоизоляцию.

"Для каждого домика предусмотрена отдельная баня, чтобы гости могли отдыхать в комфортных условиях", — отметили в пресс-службе администрации Кургана.

Домики оснащены кухонными зонами, отоплением и террасами с видом на озеро. База уже принимает первых туристов, и бронирование открыто в тестовом режиме.

Гостиница и бассейн: следующий этап

Главный объект проекта — трёхэтажная гостиница на 60 номеров, строительство которой идёт полным ходом. В здании разместятся стандартные и улучшенные номера, зона рецепции, кафе-бар и помещения для хранения спортивного инвентаря.

Рядом с гостиницей появится открытый бассейн, рассчитанный на летнюю эксплуатацию. В дальнейшем планируется благоустройство пляжной зоны и создание прогулочных дорожек с освещением.

Строительство гостиничного комплекса должно завершиться в ближайшие месяцы.

Экономический и социальный эффект

Проект не только развивает туристический потенциал региона, но и создаёт новые рабочие места. По данным администрации, после завершения строительства на базе появится около 20 новых вакансий — от обслуживающего персонала до инструкторов по отдыху на воде.

Для города это также дополнительный источник налоговых поступлений и стимул для развития малого бизнеса — кафе, транспортных и туристических услуг.

Сравнение: старые и новые форматы отдыха

Формат Особенности Уровень комфорта Целевая аудитория Домики A-frame Уют, автономность, баня Средний Пары, семьи Гостиница Полный сервис, бассейн, ресторан Высокий Туристы, деловые гости Пляжная зона Купание, прокат лодок Базовый Отдыхающие на день

Советы шаг за шагом: как организовать отдых на Голубых озёрах

Забронируйте домик заранее. В высокий сезон число мест ограничено.

Уточните режим работы кафе. Оно обслуживает только гостей базы.

Возьмите спортивный инвентарь. Озёра идеально подходят для сапбординга и катания на лодке.

Не забудьте фотоаппарат. Местные пейзажи особенно красивы на закате.

Проверьте прогноз погоды. Из-за близости водоёма вечером бывает прохладно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать без брони в выходной день.

→ Последствие: все домики заняты.

→ Альтернатива: забронировать через сайт базы или по телефону.

Ошибка: купаться в неразрешённых местах.

→ Последствие: нарушение безопасности.

→ Альтернатива: использовать оборудованный пляж и бассейн.

А что если приехать зимой

Зимой Голубые озёра превращаются в уютный уголок для активного отдыха. На территории базы можно кататься на лыжах, устраивать фотопрогулки и отдыхать в банях с видом на заснеженные ели.

В будущем администрация планирует организовать прокат тюбингов и создание зимних маршрутов.

Плюсы и минусы новой базы отдыха

Плюсы Минусы Близость к городу Ограниченное количество мест Современные домики и баня Пока нет крупного ресторана Новый бассейн и гостиница Строительные работы продолжаются Чистая природа и вид на озёра Нужен личный транспорт для удобства

FAQ

Как добраться до Голубых озёр?

От центра Кургана — около 15 км. Удобнее всего ехать на автомобиле по трассе в сторону Кетово.

Можно ли купаться?

Да, на оборудованных участках. В будущем откроется бассейн с системой очистки воды.

Когда завершится строительство гостиницы?

Сдать объект планируют к концу 2025 года.

Есть ли детские развлечения?

Планируется площадка и мини-зоопарк в рамках второго этапа проекта.

Мифы и правда

Миф: база уже полностью открыта.

Правда: домики и кафе работают, но гостиница и бассейн пока в строительстве.

Миф: Голубые озёра — это искусственные карьеры.

Правда: водоёмы имеют природное происхождение, вода здесь из подземных источников.

Миф: место доступно только летом.

Правда: база работает круглый год, домики оборудованы отоплением.