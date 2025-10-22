Бирюзовые озёра под Курганом меняются на глазах — рай тишины превращается в новый курорт России

Курганская область активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Одним из ключевых направлений стал проект благоустройства и застройки территории Голубых озёр — одного из самых живописных уголков региона.
Сегодня здесь уже функционирует новая база отдыха с кафе и жилыми домиками, а к концу года появится современная гостиница с открытым бассейном.
Голубые озёра — известное место отдыха для жителей Кургана. Природный комплекс расположен всего в нескольких километрах от центра, но отличается тишиной и чистым воздухом. Вода здесь имеет необычный бирюзовый оттенок благодаря минеральному составу почвы и песчаному дну.
Благодаря федеральной программе регион получил финансирование на создание современной туристической базы, которая должна стать центром активного и семейного отдыха.
Общий объём инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, а поддержку оказывают мэрия Кургана и правительство области.
На территории базы отдыха уже работает уютное кафе и 12 жилых домиков, рассчитанных на размещение гостей круглый год.
Три домика выполнены в стиле A-frame — с треугольной крышей, доходящей до земли. Такая архитектура придаёт строениям оригинальный вид и обеспечивает естественную теплоизоляцию.
"Для каждого домика предусмотрена отдельная баня, чтобы гости могли отдыхать в комфортных условиях", — отметили в пресс-службе администрации Кургана.
Домики оснащены кухонными зонами, отоплением и террасами с видом на озеро. База уже принимает первых туристов, и бронирование открыто в тестовом режиме.
Главный объект проекта — трёхэтажная гостиница на 60 номеров, строительство которой идёт полным ходом. В здании разместятся стандартные и улучшенные номера, зона рецепции, кафе-бар и помещения для хранения спортивного инвентаря.
Рядом с гостиницей появится открытый бассейн, рассчитанный на летнюю эксплуатацию. В дальнейшем планируется благоустройство пляжной зоны и создание прогулочных дорожек с освещением.
Строительство гостиничного комплекса должно завершиться в ближайшие месяцы.
Проект не только развивает туристический потенциал региона, но и создаёт новые рабочие места. По данным администрации, после завершения строительства на базе появится около 20 новых вакансий — от обслуживающего персонала до инструкторов по отдыху на воде.
Для города это также дополнительный источник налоговых поступлений и стимул для развития малого бизнеса — кафе, транспортных и туристических услуг.
|Формат
|Особенности
|Уровень комфорта
|Целевая аудитория
|Домики A-frame
|Уют, автономность, баня
|Средний
|Пары, семьи
|Гостиница
|Полный сервис, бассейн, ресторан
|Высокий
|Туристы, деловые гости
|Пляжная зона
|Купание, прокат лодок
|Базовый
|Отдыхающие на день
Забронируйте домик заранее. В высокий сезон число мест ограничено.
Уточните режим работы кафе. Оно обслуживает только гостей базы.
Возьмите спортивный инвентарь. Озёра идеально подходят для сапбординга и катания на лодке.
Не забудьте фотоаппарат. Местные пейзажи особенно красивы на закате.
Проверьте прогноз погоды. Из-за близости водоёма вечером бывает прохладно.
Ошибка: приезжать без брони в выходной день.
→ Последствие: все домики заняты.
→ Альтернатива: забронировать через сайт базы или по телефону.
Ошибка: купаться в неразрешённых местах.
→ Последствие: нарушение безопасности.
→ Альтернатива: использовать оборудованный пляж и бассейн.
Зимой Голубые озёра превращаются в уютный уголок для активного отдыха. На территории базы можно кататься на лыжах, устраивать фотопрогулки и отдыхать в банях с видом на заснеженные ели.
В будущем администрация планирует организовать прокат тюбингов и создание зимних маршрутов.
|Плюсы
|Минусы
|Близость к городу
|Ограниченное количество мест
|Современные домики и баня
|Пока нет крупного ресторана
|Новый бассейн и гостиница
|Строительные работы продолжаются
|Чистая природа и вид на озёра
|Нужен личный транспорт для удобства
Как добраться до Голубых озёр?
От центра Кургана — около 15 км. Удобнее всего ехать на автомобиле по трассе в сторону Кетово.
Можно ли купаться?
Да, на оборудованных участках. В будущем откроется бассейн с системой очистки воды.
Когда завершится строительство гостиницы?
Сдать объект планируют к концу 2025 года.
Есть ли детские развлечения?
Планируется площадка и мини-зоопарк в рамках второго этапа проекта.
Миф: база уже полностью открыта.
Правда: домики и кафе работают, но гостиница и бассейн пока в строительстве.
Миф: Голубые озёра — это искусственные карьеры.
Правда: водоёмы имеют природное происхождение, вода здесь из подземных источников.
Миф: место доступно только летом.
Правда: база работает круглый год, домики оборудованы отоплением.
