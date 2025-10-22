Фестивали, где выключают Wi-Fi и включают жизнь: новый формат отдыха, который захватывает Россию

7:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Событийный туризм всё увереннее становится драйвером экономики и имиджа российских регионов. Фестивали, этнографические экспедиции, музыкальные форумы и даже кулачные бои на открытом воздухе превращаются в настоящие точки притяжения для путешественников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимний фестиваль на Севере России

Архангельская область: путешествие в атмосферу событий

На Форуме туристических территорий FTT-2025 в Москве именно тема событийного туризма вызвала самый оживлённый интерес.

"Событийный туризм является одним из драйверов развития туризма и экономики в регионе, и мы осознанно шагаем в его сторону", — сказала руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Кузнецова.

Архангельская область — лидер среди регионов по количеству и разнообразию фестивалей: за год здесь проходит свыше 60 мероприятий. Не случайно Архангельск получил гран-при в номинации "Город событийного туризма", а регион занял восьмое место в рейтинге туристической привлекательности России, пишет издание Турпром.

Одним из самых ярких событий стал иммерсивный спектакль "Поморский ковчег", поставленный на борту единственного в стране парохода-колесника "Н. В. Гоголь". Этот проект объединил театр, историю и морскую романтику в одном действии.

"Нам хочется, чтобы каждый фестиваль был не про экономику двух дней, а про интеллектуальный результат", — добавила Екатерина Кузнецова.

Фестиваль "Белый июнь" из обычной книжной ярмарки вырос в масштабную культурную площадку с музыкой, гастрономией и театром. В этом году здесь даже зародилась идея этноэкспедиции — поиска звукового кода Русского Севера: у каждого места будет своё "звучание", доступное туристам.

А для тех, кто мечтает о цифровом отдыхе, эксперты советуют фолк-фестиваль "Созвучие Кенозерья". В Кенозерском национальном парке гости на время забывают о гаджетах и погружаются в ритм природы и фольклора.

Когда фестиваль меняет город

Сольвычегодск — пример того, как туризм способен вдохнуть жизнь в маленькие города. После фестиваля "СольФест", собравшего 10 тысяч гостей, город с населением всего две тысячи человек получил газ и обновлённую инфраструктуру. Даже местный санаторий, долго стоявший без дела, открылся вновь.

Курорты, где учатся и отдыхают

В Красной Поляне уже семь лет проходит Семейный образовательный форум Леонида Агутина.

"На время проведения форума мы закрываем курорт полностью. В прошлом году у нас было 5,6 тыс. только участников… таких у нас было 3,5 тыс. человек", — рассказала генеральный продюсер Семейного образовательного форума Леонида Агутина Светлана Митрофанова.

Форум объединяет отдых и образование: мастер-классы, лекции, творческие занятия и концерты. В итоге выигрывает и турпоток, и экономика региона.

Горы, драйв и адреналин

Не только культурные, но и спортивные события становятся стимулом для развития внутреннего туризма. Представитель курорта "Губаха" Полина Вологжанина рассказала о новых форматах развлечений: от эндуро-гонок по уральским склонам до экстремальных спусков на горных велосипедах. Летом сюда приехали более 30 тысяч человек. Настоящей новинкой сезона стали кулачные бои под открытым небом — безопасные, но эффектные шоу, которые мгновенно стали хитом.

В Красноярском фанпарке "Бобровый Лог" тоже умеют удивлять. Представитель комплекса Валерия Маношкина упомянула ежегодное состязание "Горнолужник", где участники спускаются прямо в 25-метровый бассейн. В 2025 году за этим зрелищем наблюдали три тысячи гостей и 330 тысяч онлайн-зрителей.

Музыка как двигатель туризма

Руководитель Центра моделирования музыкально-туристических продуктов продюсерского центра WEXECON Максим Чернов отметил, что музыкальные фестивали становятся важным инструментом развития территорий. Он привёл примеры известных брендов — "Дикая Мята", VK Fest, Пикник "Афиши". В дни их проведения загрузка отелей вырастает в разы, а города получают мощный экономический импульс.

"Крупные фестивали значительно увеличивают бронирование отелей в городах", — отметил руководитель Центра моделирования музыкально-туристических продуктов продюсерского центра WEXECON Максим Чернов.

Событийный туризм в мире: вдохновение без границ

Издание Турпром приводит и международные примеры событийного туризма — от арт-фестивалей до гастрономических битв.

Событие Страна Особенности Burning Man США В пустыне Невада на неделю появляется временный город искусства и свободы, где кульминацией становится сожжение гигантской деревянной статуи. Холи Индия Праздник красок, символизирующий победу добра над злом и приход весны. Люди обсыпают друг друга пудрой всех цветов радуги. Томатина Испания Традиционная битва помидорами в городе Буньоль, превращающая улицы в море красного сока. Венецианский карнавал Италия Город масок и театра, где старинные костюмы оживляют атмосферу XVIII века. Октоберфест Германия Самый крупный пивной фестиваль мира, сочетающий ярмарки, концерты и баварскую кухню. День мёртвых Мексика Красочный праздник памяти предков с шествиями, алтарями и угощениями. Фестиваль фонарей Таиланд Тысячи бумажных огней поднимаются в небо, символизируя освобождение от тревог.

Кроме них, внимание туристов привлекают необычные события вроде Фестиваля грязи в Южной Корее, Чемпионата по переноске жён в Финляндии и Гонок на сырных головках в Англии.

А что если создать своё событие

Для регионов России событийный туризм — не просто способ привлечь гостей, а инструмент развития. Одно удачное мероприятие может оживить экономику, вдохнуть жизнь в малые города и создать узнаваемый бренд территории. Главное — сделать событие уникальным, эмоциональным и аутентичным.

FAQ

Как выбрать событие для поездки?

Ориентируйтесь на свои интересы: гастрономия, спорт, музыка, история. Проверяйте даты и инфраструктуру.

Сколько стоит поездка на региональный фестиваль?

Средний бюджет выходного дня — от 15 до 30 тысяч рублей с проживанием и питанием.

Что лучше — крупный или локальный фестиваль?

Крупные дают масштаб и атмосферу, локальные — душевность и уникальность.

Мифы и правда

Миф: событийный туризм — это только для молодежи.

Правда: семейные и культурные фестивали привлекают людей всех возрастов.

Миф: фестивали приносят прибыль только организаторам.

Правда: основная выгода достаётся региону — отелей, кафе, ремесленников.