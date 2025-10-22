Фестивали, где выключают Wi-Fi и включают жизнь: новый формат отдыха, который захватывает Россию

Событийный туризм всё увереннее становится драйвером экономики и имиджа российских регионов. Фестивали, этнографические экспедиции, музыкальные форумы и даже кулачные бои на открытом воздухе превращаются в настоящие точки притяжения для путешественников.
На Форуме туристических территорий FTT-2025 в Москве именно тема событийного туризма вызвала самый оживлённый интерес.
"Событийный туризм является одним из драйверов развития туризма и экономики в регионе, и мы осознанно шагаем в его сторону", — сказала руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Кузнецова.
Архангельская область — лидер среди регионов по количеству и разнообразию фестивалей: за год здесь проходит свыше 60 мероприятий. Не случайно Архангельск получил гран-при в номинации "Город событийного туризма", а регион занял восьмое место в рейтинге туристической привлекательности России, пишет издание Турпром.
Одним из самых ярких событий стал иммерсивный спектакль "Поморский ковчег", поставленный на борту единственного в стране парохода-колесника "Н. В. Гоголь". Этот проект объединил театр, историю и морскую романтику в одном действии.
"Нам хочется, чтобы каждый фестиваль был не про экономику двух дней, а про интеллектуальный результат", — добавила Екатерина Кузнецова.
Фестиваль "Белый июнь" из обычной книжной ярмарки вырос в масштабную культурную площадку с музыкой, гастрономией и театром. В этом году здесь даже зародилась идея этноэкспедиции — поиска звукового кода Русского Севера: у каждого места будет своё "звучание", доступное туристам.
А для тех, кто мечтает о цифровом отдыхе, эксперты советуют фолк-фестиваль "Созвучие Кенозерья". В Кенозерском национальном парке гости на время забывают о гаджетах и погружаются в ритм природы и фольклора.
Сольвычегодск — пример того, как туризм способен вдохнуть жизнь в маленькие города. После фестиваля "СольФест", собравшего 10 тысяч гостей, город с населением всего две тысячи человек получил газ и обновлённую инфраструктуру. Даже местный санаторий, долго стоявший без дела, открылся вновь.
В Красной Поляне уже семь лет проходит Семейный образовательный форум Леонида Агутина.
"На время проведения форума мы закрываем курорт полностью. В прошлом году у нас было 5,6 тыс. только участников… таких у нас было 3,5 тыс. человек", — рассказала генеральный продюсер Семейного образовательного форума Леонида Агутина Светлана Митрофанова.
Форум объединяет отдых и образование: мастер-классы, лекции, творческие занятия и концерты. В итоге выигрывает и турпоток, и экономика региона.
Не только культурные, но и спортивные события становятся стимулом для развития внутреннего туризма. Представитель курорта "Губаха" Полина Вологжанина рассказала о новых форматах развлечений: от эндуро-гонок по уральским склонам до экстремальных спусков на горных велосипедах. Летом сюда приехали более 30 тысяч человек. Настоящей новинкой сезона стали кулачные бои под открытым небом — безопасные, но эффектные шоу, которые мгновенно стали хитом.
В Красноярском фанпарке "Бобровый Лог" тоже умеют удивлять. Представитель комплекса Валерия Маношкина упомянула ежегодное состязание "Горнолужник", где участники спускаются прямо в 25-метровый бассейн. В 2025 году за этим зрелищем наблюдали три тысячи гостей и 330 тысяч онлайн-зрителей.
Руководитель Центра моделирования музыкально-туристических продуктов продюсерского центра WEXECON Максим Чернов отметил, что музыкальные фестивали становятся важным инструментом развития территорий. Он привёл примеры известных брендов — "Дикая Мята", VK Fest, Пикник "Афиши". В дни их проведения загрузка отелей вырастает в разы, а города получают мощный экономический импульс.
Издание Турпром приводит и международные примеры событийного туризма — от арт-фестивалей до гастрономических битв.
|Событие
|Страна
|Особенности
|Burning Man
|США
|В пустыне Невада на неделю появляется временный город искусства и свободы, где кульминацией становится сожжение гигантской деревянной статуи.
|Холи
|Индия
|Праздник красок, символизирующий победу добра над злом и приход весны. Люди обсыпают друг друга пудрой всех цветов радуги.
|Томатина
|Испания
|Традиционная битва помидорами в городе Буньоль, превращающая улицы в море красного сока.
|Венецианский карнавал
|Италия
|Город масок и театра, где старинные костюмы оживляют атмосферу XVIII века.
|Октоберфест
|Германия
|Самый крупный пивной фестиваль мира, сочетающий ярмарки, концерты и баварскую кухню.
|День мёртвых
|Мексика
|Красочный праздник памяти предков с шествиями, алтарями и угощениями.
|Фестиваль фонарей
|Таиланд
|Тысячи бумажных огней поднимаются в небо, символизируя освобождение от тревог.
Кроме них, внимание туристов привлекают необычные события вроде Фестиваля грязи в Южной Корее, Чемпионата по переноске жён в Финляндии и Гонок на сырных головках в Англии.
Для регионов России событийный туризм — не просто способ привлечь гостей, а инструмент развития. Одно удачное мероприятие может оживить экономику, вдохнуть жизнь в малые города и создать узнаваемый бренд территории. Главное — сделать событие уникальным, эмоциональным и аутентичным.
Как выбрать событие для поездки?
Ориентируйтесь на свои интересы: гастрономия, спорт, музыка, история. Проверяйте даты и инфраструктуру.
Сколько стоит поездка на региональный фестиваль?
Средний бюджет выходного дня — от 15 до 30 тысяч рублей с проживанием и питанием.
Что лучше — крупный или локальный фестиваль?
Крупные дают масштаб и атмосферу, локальные — душевность и уникальность.
Миф: событийный туризм — это только для молодежи.
Правда: семейные и культурные фестивали привлекают людей всех возрастов.
Миф: фестивали приносят прибыль только организаторам.
Правда: основная выгода достаётся региону — отелей, кафе, ремесленников.
