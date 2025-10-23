Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась
От средства против насморка до наркотика: как аптечные капли перепрограммируют мозг
Пока лопата входит в землю — действуйте: ноябрьские хитрости опытных дачников
Корица нашепчет уют: раскройте секрет идеального осеннего завтрака с яблоком и йогуртом от диетолога
Он тише, экономичнее и надёжнее прежнего: Toyota показала, как должен звучать успех
ИИ оживил любовь IV века: Китай восстановил утраченный свиток Ван Сяньчжи после 1500 лет молчания
Актриса Анна Старшенбаум намекает на эмиграцию: что скрывает её история
Земля начинает шевелиться: живое цунами из миллионов убийц у вас под ногами — у них нет соперников
Что задумал криптомагнат? Перевод миллионов в биткоинах

Без музыки и сигарет — но со вкусом: испанцы придумали новый тренд для отдыха

0:33
Туризм

Город Сан-Себастьян на севере Испании готовится к важным изменениям, которые сделают отдых на его пляжах более спокойным и экологичным. Власти приняли ряд новых правил, вступающих в силу с 2026 года. Их цель — снизить уровень загрязнения, улучшить качество отдыха и сохранить природную красоту побережья.

Сан Себастьян с высоты птичьего полета - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сан Себастьян с высоты птичьего полета - panoramio

Почему вводят ограничения

Пляжи Сан-Себастьяна — одни из самых популярных в Европе. Сюда приезжают тысячи туристов, особенно летом. Однако постоянный поток отдыхающих создает нагрузку на экосистему: мусор, шум и загрязнение мешают как местным жителям, так и тем, кто ищет тихий отдых у моря. Чтобы вернуть пляжам атмосферу покоя, город вводит меры, направленные на повышение комфорта и экологической ответственности посетителей.

Запрет на курение

Одним из ключевых нововведений станет полный запрет на курение на пляжах. Исследования показывают, что до 50% мусора на песке составляют окурки. Они не только портят вид, но и вредят морской фауне, так как фильтры содержат токсичные вещества, попадающие в воду. Власти решили, что запрет — наиболее эффективный способ справиться с этой проблемой. Это решение поддержали и местные жители, которые давно жаловались на неприятный запах и мусор после курортного сезона.

Тишина и спокойствие

Еще одно изменение касается звука. С 2026 года запрещается использование громкоговорителей, колонок и любых усилителей звука на пляжах. Городская администрация стремится создать атмосферу расслабления, где можно насладиться шумом волн и разговорами без навязчивой музыки. Туристы смогут использовать наушники, если хотят слушать музыку, но не мешать окружающим.

"Мы хотим, чтобы пляжи Сан-Себастьяна снова стали местом отдыха, а не шумных вечеринок", — отметил представитель мэрии Сан-Себастьяна.

Правила для владельцев собак

Новые нормы коснутся и домашних питомцев. Теперь собакам разрешат гулять по пляжу только в вечерние часы — с 21:00 до полуночи. Это решение призвано снизить количество конфликтов между отдыхающими и владельцами животных, а также защитить экосистему побережья. В дневное время пляжи останутся исключительно для купающихся. Владельцам собак советуют использовать специальные зоны и брать с собой пакеты для уборки — за нарушение предусмотрены штрафы.

Как изменится отдых у моря

Такие нововведения — часть большой программы "Тихий берег Сан-Себастьяна". Она направлена на развитие ответственного туризма и уважения к окружающей среде. Власти уверены: отдых на побережье должен быть не только красивым, но и комфортным для всех.

Пляжи города будут оснащены дополнительными урнами для сортировки мусора, а на некоторых участках появятся пункты с бесплатной питьевой водой, чтобы сократить использование пластиковых бутылок. Курортные зоны также получат новые табло с информацией о погоде, состоянии воды и правилах поведения.

А что если пример подхватят другие города

Опыт Сан-Себастьяна может стать ориентиром для других европейских курортов. Уже сейчас некоторые города Каталонии и Португалии обсуждают возможность внедрения аналогичных мер. Эксперты по устойчивому туризму отмечают, что именно такие шаги помогают сохранять привлекательность мест отдыха в долгосрочной перспективе. Туристы все чаще выбирают направления, где сочетаются комфорт и забота об экологии.

Советы туристам

  1. Проверяйте новые правила до приезда — они могут отличаться на разных пляжах.

  2. Берите с собой бутылку для воды и солнцезащитный крем, чтобы сократить отходы.

  3. Используйте тканевые сумки и полотенца вместо одноразовых аксессуаров.

  4. Если путешествуете с собакой, планируйте прогулки в вечерние часы.

  5. Уважайте окружающих: не включайте громкую музыку и не оставляйте мусор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: курение на пляже.
  • Последствие: штраф и жалобы от других отдыхающих.
  • Альтернатива: курительные зоны у парков и кафе вдали от воды.
  • Ошибка: прогулка с собакой днём.
  • Последствие: административный штраф.
  • Альтернатива: вечерние прогулки или специально отведённые зоны.
  • Ошибка: использование колонок.
  • Последствие: предупреждение и изъятие устройства.
  • Альтернатива: беспроводные наушники.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли курить на пляже, если отойти к воде?
Нет, запрет распространяется на всю территорию пляжа, включая прибрежную зону.

Разрешено ли брать собак зимой?
В зимний сезон, когда купальный период закрыт, ограничения могут быть смягчены — решение будет принимать мэрия.

Будут ли специальные зоны для вечеринок?
Да, часть пляжей оснастят отдельными зонами, где допустимы вечерние мероприятия без нарушения покоя других посетителей.

Мифы и правда

Миф: ограничения оттолкнут туристов.
Правда: наоборот, многие путешественники предпочитают спокойные курорты без шума и мусора.

Миф: новые правила касаются только местных жителей.
Правда: они действуют для всех, независимо от гражданства.

Миф: нельзя приносить еду и напитки.
Правда: можно, если вы убираете за собой и не используете стеклянную тару.

Интересные факты

  1. Сан-Себастьян считается одним из самых чистых городов Испании благодаря строгим экологическим нормам.

  2. Пляж Ла-Конча неоднократно входил в десятку лучших городских пляжей Европы.

  3. Система раздельного сбора мусора здесь работает более 20 лет.

Исторический контекст

Идея экологичного отдыха в Сан-Себастьяне появилась ещё в 1990-х годах, когда город начал кампанию против пластикового загрязнения. С тех пор мэрия активно внедряет программы по защите моря и прибрежных территорий. Новые ограничения стали логическим продолжением этой стратегии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Бензин исчезает быстрее, чем зарплата: как автомобиль ворует ваши деньги
Спасти диван от когтей реально: эти простые трюки спасли мебель тысячам владельцев кошек
Эта рыба может убить даже мёртвой: один укол и тело парализует за минуты — быстрее змеиного яда
Осанка — зеркало нервов: как выпрямить спину, снять стресс и вернуть внутреннее равновесие
Мал да удал: томаты черри дают урожай, о котором крупноплодные только мечтают
Секрет бабушкиного пирога: добавляем сливочное масло — и яблоки тают во рту
Космос вспыхнет в тишине: над Землёй пройдёт метеорный дождь из осколков Галлея
Этапирование Елены Блиновской в колонию: что ждет гуру марафонов за решёткой
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Лень оказалась лекарством: как отказ от фанатизма запускает естественное восстановление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.