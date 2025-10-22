Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян

Путешествия по Восточной Азии становятся новым трендом для российских туристов. Всё больше людей выбирают не пляжный отдых, а многодневные морские маршруты, которые соединяют Японию, Южную Корею и Китай. Эти страны не только близки географически, но и удивительно разнообразны по культуре, традициям и кухне.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use круизный лайнер

Круиз в этом регионе — это возможность увидеть за одну поездку несколько стран, не меняя гостиниц и чемоданов. В комфортных условиях лайнера можно насладиться сервисом, вкусной едой, видами на бескрайние воды Тихого океана и каждый день просыпаться в новом порту.

"Компания Silversea заявила о расширении географии своих круизов в этом регионе", — сообщили в Турпром.

Почему Восточная Азия — новое направление для круизов

Главное преимущество азиатских маршрутов — контрастность впечатлений. Утром можно гулять среди храмов Киото, а вечером — наслаждаться панорамой ночного Гонконга. Туризм в регионе активно развивается, инфраструктура портов растёт, а визовые правила становятся всё мягче для иностранных путешественников.

Для российских туристов особенно привлекательным стало то, что многие азиатские порты можно посетить без визы, что сильно упрощает организацию отдыха. Это делает поездку доступной даже для тех, кто не хочет тратить время на бумажную волокиту.

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальный круиз

Определитесь с маршрутом. Выбирайте лайнер, заходящий в те города, которые действительно интересны — будь то исторические Киото и Шанхай или современные мегаполисы Сеул и Гонконг. Подберите сезон. Весной и осенью в регионе комфортная температура и минимум осадков. Летом жара и влажность, зимой — ветра и прохлада. Рассчитайте время. Классические маршруты занимают 7-14 дней, но встречаются и короткие трёхдневные мини-круизы для знакомства с регионом. Изучите уровень сервиса. Сравните предложения разных компаний. Например, Silversea, Princess Cruises или Costa предлагают разные форматы — от люксового до семейного. Учитывайте досуг. На борту вас ждут рестораны, спа, бассейны, театр и казино. Некоторые лайнеры предлагают занятия йогой, дегустации и тематические экскурсии.

А что если отправиться впервые

Первый круиз — как первая любовь: важно всё. Если сомневаетесь, начните с короткого маршрута по Японии и Корее. За несколько дней вы почувствуете атмосферу, поймёте, нравится ли вам такой формат отдыха. А после этого можно планировать масштабное путешествие — например, маршрут Токио — Пусан — Шанхай — Гонконг.

Многие круизные компании предлагают русскоязычный сервис, а на борту крупных лайнеров есть даже кафе с борщом и библиотека с книгами на русском.

Плюсы и минусы круизов по Восточной Азии

Плюсы Минусы Возможность увидеть несколько стран за одну поездку Долгие перелёты до порта отправления Комфорт и высокий уровень сервиса Стоимость выше, чем у наземных туров Богатая культурная программа Возможны визовые нюансы для отдельных портов Безопасность и стабильность маршрутов Ограниченное время стоянки в портах Интересный факт В Гонконге работает один из самых современных круизных терминалов в мире — Kai Tak.