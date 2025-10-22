Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие

По данным опроса, проведённого сервисами "Авито Услуги" и "Авито Путешествия",

около 40% жителей Мурманска готовы отправиться в соседний город ради новой стрижки или маникюра.

22% делают это, чтобы пройти уникальные процедуры , которых нет в их регионе.

Почти треть совмещают поездку с плановым отдыхом или путешествием .

17% россиян хотя бы иногда отправляются в другой город ради косметических услуг.

7% делают это регулярно, превращая уход за собой в часть внутреннего туризма.

Кто чаще всего практикует бьюти-поездки

Молодёжь 18-24 лет — 11% респондентов этой группы признались, что нередко ездят на процедуры в другие города.

Возрастная группа 25-34 года показывает такую же активность — 11% постоянно совмещают поездки с визитами к мастерам красоты.

Что такое бьюти-туризм

Это форма внутреннего туризма, при которой люди путешествуют ради эстетических, косметических или оздоровительных процедур: маникюра, парикмахерских услуг, массажа, косметологии, татуажа и т. д.

Специалисты "Авито" отмечают, что в 2025 году бьюти-туризм стал заметным трендом - россияне готовы ехать за качественным сервисом, выгодными ценами или редкими процедурами.

Почему люди выбирают другой город

в поисках мастеров с уникальной квалификацией ;

ради новых впечатлений и смены обстановки;

чтобы совместить уход за собой с отдыхом или мини-отпуском ;

из-за разницы в ценах на косметологические и парикмахерские услуги.

География и тенденции

Бьюти-туризм активнее развивается в северных и региональных центрах, где предложение ограничено.

Мурманск, Архангельск и Петрозаводск — среди лидеров по доле жителей, готовых к "поездкам за красотой".

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году направление может превратиться в устойчивую нишу внутреннего туризма,

особенно при поддержке местных салонов, которые смогут предлагать клиентам комплексные beauty-weekend пакеты.

FAQ

Почему люди выбирают другой город, если услуги есть дома?

Основные причины:

Редкие процедуры: не все услуги доступны в небольших городах. Высокое качество мастеров: желание попасть к признанным специалистам. Цены: где-то дешевле, особенно на северо-западе и в регионах. Комбинация с отдыхом: люди совмещают уход за собой с мини-отпуском. Новые впечатления: смена обстановки и возможность попробовать новое.

Это дорого?

Не обязательно. Часто бьюти-туризм экономически оправдан - поездка в соседний город с доступными ценами и скидками на процедуры обходится дешевле, чем аналогичные услуги в столице. Кроме того, многие клиенты совмещают поездку с отдыхом, что повышает ценность опыта.

Какие процедуры чаще всего выбирают туристы?

маникюр, педикюр, окрашивание и стрижки;

косметология и уход за лицом;

массаж, спа и обёртывания;

лазерные и эстетические процедуры (эпиляция, чистка кожи и др.);

стоматологические и эстетические услуги.