Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи
Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось
Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа
Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене
Шатдаун по-Трамповски: президент США возьмёт реванш над оппонентами
Сейсмический ад продолжается: на Камчатке зарегистрированы новые афтершоки

Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие

3:29
Туризм

По данным опроса, проведённого сервисами "Авито Услуги" и "Авито Путешествия",
около 40% жителей Мурманска готовы отправиться в соседний город ради новой стрижки или маникюра.

Стоун-терапия
Фото: https://i.pinimg.com/736x/7a/28/fa/7a28faa7219cac13d473773becb8bc37.jpg
Стоун-терапия

  • 22% делают это, чтобы пройти уникальные процедуры, которых нет в их регионе.

  • Почти треть совмещают поездку с плановым отдыхом или путешествием.

  • 17% россиян хотя бы иногда отправляются в другой город ради косметических услуг.

  • 7% делают это регулярно, превращая уход за собой в часть внутреннего туризма.

Кто чаще всего практикует бьюти-поездки

  • Молодёжь 18-24 лет — 11% респондентов этой группы признались, что нередко ездят на процедуры в другие города.

  • Возрастная группа 25-34 года показывает такую же активность — 11% постоянно совмещают поездки с визитами к мастерам красоты.

Что такое бьюти-туризм

Это форма внутреннего туризма, при которой люди путешествуют ради эстетических, косметических или оздоровительных процедур: маникюра, парикмахерских услуг, массажа, косметологии, татуажа и т. д.

Специалисты "Авито" отмечают, что в 2025 году бьюти-туризм стал заметным трендом - россияне готовы ехать за качественным сервисом, выгодными ценами или редкими процедурами.

Почему люди выбирают другой город

  • в поисках мастеров с уникальной квалификацией;

  • ради новых впечатлений и смены обстановки;

  • чтобы совместить уход за собой с отдыхом или мини-отпуском;

  • из-за разницы в ценах на косметологические и парикмахерские услуги.

География и тенденции

Бьюти-туризм активнее развивается в северных и региональных центрах, где предложение ограничено.
Мурманск, Архангельск и Петрозаводск — среди лидеров по доле жителей, готовых к "поездкам за красотой".

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году направление может превратиться в устойчивую нишу внутреннего туризма,
особенно при поддержке местных салонов, которые смогут предлагать клиентам комплексные beauty-weekend пакеты.

FAQ

Почему люди выбирают другой город, если услуги есть дома?

Основные причины:

  1. Редкие процедуры: не все услуги доступны в небольших городах.

  2. Высокое качество мастеров: желание попасть к признанным специалистам.

  3. Цены: где-то дешевле, особенно на северо-западе и в регионах.

  4. Комбинация с отдыхом: люди совмещают уход за собой с мини-отпуском.

  5. Новые впечатления: смена обстановки и возможность попробовать новое.

Это дорого?

Не обязательно. Часто бьюти-туризм экономически оправдан - поездка в соседний город с доступными ценами и скидками на процедуры обходится дешевле, чем аналогичные услуги в столице. Кроме того, многие клиенты совмещают поездку с отдыхом, что повышает ценность опыта.

Какие процедуры чаще всего выбирают туристы?

  • маникюр, педикюр, окрашивание и стрижки;

  • косметология и уход за лицом;

  • массаж, спа и обёртывания;

  • лазерные и эстетические процедуры (эпиляция, чистка кожи и др.);

  • стоматологические и эстетические услуги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.