Туристы штурмуют Венгрию: +17% россиян выбрали эту страну — чем привлекает

Число туристов из России, посетивших Венгрию, увеличилось на 17% за восемь месяцев 2025 года, сообщил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан на заседании правления Уральской ассоциации туризма.

"В прошлом году был прирост туристов из России 36%. <...> У нас есть данные за первые восемь месяцев текущего года, до августа - прирост составил 17% уже", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что выдача виз также демонстрирует стабильный рост, а сама Венгрия "с любовью встречает гостей из России".

Почему Венгрия привлекает российских путешественников

Удобное авиасообщение: регулярные рейсы в Будапешт из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов.

Доступность отдыха: цены на проживание и питание остаются ниже, чем в Западной Европе.

Разнообразие туризма: термальные курорты (Хевиз, Сечени, Мишкольц-Тапольца); культурные маршруты по Будапешту, Эгеру, Дьёру и Сентендре; гастрономические туры с дегустацией токайских вин.



Тенденция к устойчивому росту

По словам Фабиана, россияне выбирают Венгрию для более длительных поездок, что повышает вклад туризма в экономику страны. И это не короткие визиты на выходные, а полноценные путешествия, которые позволяют туристам глубже познакомиться с нашей страной и культурой.

Венгрия остаётся одной из европейских стран, сохраняющих прямые туристические контакты с Россией. Будапешт активно развивает программы культурного обмена, медицинского и оздоровительного туризма, а также сотрудничество с российскими регионами в сфере гостиничного бизнеса и гастрономии.

FAQ

Как обстоят дела с визами?

По словам Фабиана, выдача виз идёт стабильно, без задержек, с постепенным ростом числа заявок. Российские туристы могут оформить шенгенскую визу Венгрии, которая даёт право на поездки и в другие страны ЕС (в пределах Шенгенской зоны).

Как можно добраться до Венгрии?

Наиболее удобный вариант — рейсы до Будапешта (прямые и с пересадками). Также возможен маршрут через соседние страны Европы с дальнейшей поездкой по железной дороге.

Какие направления и типы отдыха популярны у россиян?

Оздоровительный туризм — термальные курорты Хевиз, Сечени и Мишкольц-Тапольца. Культурные маршруты — Будапешт, Эстергом, Эгер, Дьёр, Печ. Гастрономические туры — дегустации токайских вин, блюда венгерской кухни. Событийный туризм — фестивали музыки, вина и традиционной кухни.

Насколько доступен отдых в Венгрии по сравнению с другими странами Европы?

Цены в Венгрии остаются одними из самых демократичных в ЕС. По оценкам туроператоров, недельный отдых здесь обходится в среднем на 20–30% дешевле, чем, например, в Австрии или Чехии.

Когда лучше ехать в Венгрию?

Весна и осень — комфортная погода для экскурсий и прогулок по городам.

Зима — идеальное время для термальных курортов и рождественских ярмарок.

Лето — купание в Балатоне и фестивали под открытым небом.