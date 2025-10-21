Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Младший в семье, характер — как у старших: новый внедорожник доказал — легенды возвращаются
Шесть молчаливых криков о помощи: собака отчаянно сигналит, а хозяин гладит и улыбается
Сад на ощупь: растения с бархатистыми листьями, мимо которых невозможно пройти равнодушно
InventWood потрясла строительный мир: этот материал прочнее стали, но сделан из дерева
Туристы штурмуют Венгрию: +17% россиян выбрали эту страну — чем привлекает
Куда уходят клиенты? Маникюрные салоны в панике считают убытки
Все говорят о недвижимости Хазанова, забыв о Меньшикове: его история идёт по другому сценарию
Гены, холод и татуировка: неожиданные факторы, на которые кожа отвечает псориазом
Борщ за 5 минут: раскройте секрет осенней заготовки, которая очень выручит вас зимой

Врата в другой мир: в пещеру Шондонг пускают избранных — что там происходит

4:18
Туризм

Спрятанная под зелёными джунглями национального парка Фонгня-Кебанг в центральном Вьетнаме, пещера Шондонг (Son Doong) поражает воображение. Это — самая большая пещера на планете, чьи размеры настолько грандиозны, что в её залах мог бы пролететь Boeing 747.

Каменные своды пещеры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каменные своды пещеры

Обнаруженная в 1991 году местным жителем Хо Ханем, она оставалась неизвестной науке до 2009 года, когда британский спелеолог Говард Лимберт и его команда впервые исследовали её. Перед ними открылось пространство объёмом 38,5 миллионов кубометров, с потолками до 200 метров высотой и галереями шириной до 150 метров.

Как родилась гигантская пещера

Шондонг сформировалась 2-5 миллионов лет назад, когда подземная река начала размывать известняковые породы карстовых гор Фонгня-Кебанг. Потоки воды постепенно расширяли трещины, создавая гигантские туннели.

Со временем обвалы сводов образовали воронки, через которые сегодня в пещеру проникает солнечный свет и растительность. Эти естественные "окна" — редчайшее явление: внутри пещеры растут настоящие тропические деревья.

Где находится и как добраться

Пещера находится в провинции Куангбинь, примерно в 45 км от города Донгхой и вблизи границы с Лаосом. Ближайший населённый пункт — деревня Фонгня, откуда стартуют все экспедиции.

Маршрут:

  • внутренний перелёт до Донгхоя (из Ханоя или Хошимина)

  • переезд до Фонгня

  • двухдневный поход через джунгли к входу в пещеру

Доступ и организация

Шондонг — охраняемый объект, и доступ туда строго ограничен. Единственный официальный оператор — Oxalis Adventure, обладающий правительственным разрешением.

Экспедиция занимает 6 дней и 5 ночей, включая 3 дня в самой пещере.
Стоимость — около $3000, но это включает всё: гида, носильщиков, питание, страховку и снаряжение.

Участники называют поход в Шондонг "приключением всей жизни": не только из-за красоты, но и из-за физического и эмоционального испытания.

Лучшее время для посещения

Сезон открыт с февраля по август - в сухой период.
С сентября по январь пещеру закрывают из-за сильных дождей и риска затоплений.

Внутри температура держится около 22-25°C, но влажность почти 100%, поэтому важно иметь водонепроницаемую одежду и треккинговые ботинки.

Что увидеть внутри

  • Великая Вьетнамская стена — колоссальная известняковая преграда, разделяющая пещеру.

  • "Сад Эдема" и "Осторожно, динозавры" — гигантские провалы, где сквозь отверстия в потолке пробивается свет и растут тропические растения.

  • Подземные озёра и песчаные пляжи, напоминающие лунный пейзаж.

Ночёвки проходят в палатках прямо в залах пещеры под звуки воды и абсолютную тишину.

Что посмотреть рядом

После Шондонга путешественники обычно исследуют другие пещеры национального парка:

  • Пещера Эн (Hang En) — третья по величине в мире, где можно провести ночь у подземного озера.

  • Пещера Парадайз (Thien Duong) — поражает своими сталактитами и "каменными драпировками".

  • Пещера Фонгня — доступна на лодке по подземной реке.

Район богат культурой: здесь живут горные народы, сохранившие традиции ручного ткачества и приготовления блюд из дикорастущих трав.

FAQ

Можно ли посетить Шондонг без подготовки?
Нет. Требуется отличная физическая форма и готовность к многодневным переходам и ночёвкам в полевых условиях.

Сколько человек в группе?
Не более 10 участников, чтобы сохранить экосистему пещеры.

Почему доступ ограничен?
Пещера чрезвычайно хрупкая. Ограничение в 1000 посетителей в год помогает предотвратить разрушение и сохранить микроклимат.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Последние материалы
Сад на ощупь: растения с бархатистыми листьями, мимо которых невозможно пройти равнодушно
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
InventWood потрясла строительный мир: этот материал прочнее стали, но сделан из дерева
Туристы штурмуют Венгрию: +17% россиян выбрали эту страну — чем привлекает
Куда уходят клиенты? Маникюрные салоны в панике считают убытки
Все говорят о недвижимости Хазанова, забыв о Меньшикове: его история идёт по другому сценарию
Гены, холод и татуировка: неожиданные факторы, на которые кожа отвечает псориазом
Борщ за 5 минут: раскройте секрет осенней заготовки, которая очень выручит вас зимой
Размер не решает: почему гигантская собака уживётся в квартире лучше крошечного терьера
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.