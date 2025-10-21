Врата в другой мир: в пещеру Шондонг пускают избранных — что там происходит

Спрятанная под зелёными джунглями национального парка Фонгня-Кебанг в центральном Вьетнаме, пещера Шондонг (Son Doong) поражает воображение. Это — самая большая пещера на планете, чьи размеры настолько грандиозны, что в её залах мог бы пролететь Boeing 747.
Обнаруженная в 1991 году местным жителем Хо Ханем, она оставалась неизвестной науке до 2009 года, когда британский спелеолог Говард Лимберт и его команда впервые исследовали её. Перед ними открылось пространство объёмом 38,5 миллионов кубометров, с потолками до 200 метров высотой и галереями шириной до 150 метров.
Шондонг сформировалась 2-5 миллионов лет назад, когда подземная река начала размывать известняковые породы карстовых гор Фонгня-Кебанг. Потоки воды постепенно расширяли трещины, создавая гигантские туннели.
Со временем обвалы сводов образовали воронки, через которые сегодня в пещеру проникает солнечный свет и растительность. Эти естественные "окна" — редчайшее явление: внутри пещеры растут настоящие тропические деревья.
Пещера находится в провинции Куангбинь, примерно в 45 км от города Донгхой и вблизи границы с Лаосом. Ближайший населённый пункт — деревня Фонгня, откуда стартуют все экспедиции.
Маршрут:
внутренний перелёт до Донгхоя (из Ханоя или Хошимина)
переезд до Фонгня
двухдневный поход через джунгли к входу в пещеру
Шондонг — охраняемый объект, и доступ туда строго ограничен. Единственный официальный оператор — Oxalis Adventure, обладающий правительственным разрешением.
Экспедиция занимает 6 дней и 5 ночей, включая 3 дня в самой пещере.
Стоимость — около $3000, но это включает всё: гида, носильщиков, питание, страховку и снаряжение.
Участники называют поход в Шондонг "приключением всей жизни": не только из-за красоты, но и из-за физического и эмоционального испытания.
Сезон открыт с февраля по август - в сухой период.
С сентября по январь пещеру закрывают из-за сильных дождей и риска затоплений.
Внутри температура держится около 22-25°C, но влажность почти 100%, поэтому важно иметь водонепроницаемую одежду и треккинговые ботинки.
Великая Вьетнамская стена — колоссальная известняковая преграда, разделяющая пещеру.
"Сад Эдема" и "Осторожно, динозавры" — гигантские провалы, где сквозь отверстия в потолке пробивается свет и растут тропические растения.
Подземные озёра и песчаные пляжи, напоминающие лунный пейзаж.
Ночёвки проходят в палатках прямо в залах пещеры под звуки воды и абсолютную тишину.
После Шондонга путешественники обычно исследуют другие пещеры национального парка:
Пещера Эн (Hang En) — третья по величине в мире, где можно провести ночь у подземного озера.
Пещера Парадайз (Thien Duong) — поражает своими сталактитами и "каменными драпировками".
Пещера Фонгня — доступна на лодке по подземной реке.
Район богат культурой: здесь живут горные народы, сохранившие традиции ручного ткачества и приготовления блюд из дикорастущих трав.
Можно ли посетить Шондонг без подготовки?
Нет. Требуется отличная физическая форма и готовность к многодневным переходам и ночёвкам в полевых условиях.
Сколько человек в группе?
Не более 10 участников, чтобы сохранить экосистему пещеры.
Почему доступ ограничен?
Пещера чрезвычайно хрупкая. Ограничение в 1000 посетителей в год помогает предотвратить разрушение и сохранить микроклимат.
