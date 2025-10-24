Снег под ногами, солнце за окном: что надеть в самолёт, если летите на море зимой

Зима в России — время пуховиков и валенок, но именно в этот сезон многие стремятся в жаркие страны. Проблема в том, что между точкой вылета и прибытия — не только тысячи километров, но и разница температур в 30-40 градусов. Как одеться так, чтобы не замёрзнуть по пути в аэропорт и не перегреться, выйдя из самолёта в лето?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семья в аэропорту зимой

"Одежда для перелёта должна быть удобной, практичной и лёгкой. Но если лететь предстоит из зимнего города в жаркую страну, к выбору вещей нужен особый подход", — пояснил основатель визового агентства, эксперт по туризму Дмитрий Волков.

Акцент на многослойность

Главное правило комфортного перелёта — многослойность. Это не только практично, но и универсально: вы сможете адаптироваться под температуру в зале ожидания, салоне самолёта и на месте прибытия.

Начните с футболки или тонкой хлопковой майки — это базовый слой, который останется на вас при посадке в тёплую погоду. Поверх наденьте свитер или кардиган — он пригодится, когда температура на высоте снизится.

"По мере потепления можно снимать слои, а при подлёте к жаркому климату остаться уже в летней одежде", — отметил Дмитрий Волков.

Наконец, верхний слой — лёгкая куртка или пуховик, который можно быстро снять и убрать в ручную кладь. Чтобы не переживать за место, заранее оставьте немного свободного пространства в рюкзаке: вы сможете аккуратно сложить вещи прямо в самолёте.

Лёгкая верхняя одежда

Для перелётов зимой лучше всего подходят укороченные лёгкие пуховики — компактные, тёплые и удобные. Их можно свернуть в пакет и убрать в сумку. Если летите в тропики, где возможны дожди, рассмотрите вариант непромокаемой осенней куртки.

"Поездка в аэропорт, как правило, происходит на такси, поэтому даже в лёгкой куртке вы не замёрзнете. Зато на отдыхе она пригодится: укроет от ливня и не займёт много места", — советует Дмитрий Волков.

Некоторые туристы предпочитают куртку-трансформер с отстёгивающимся подкладом — удобное решение для перелёта и первых дней в новом климате.

Натуральные ткани и тёмные цвета

Чтобы перелёт прошёл комфортно, отдавайте предпочтение натуральным материалам: хлопку, льну, шерсти. В них кожа "дышит", а тело легче переносит перепады температуры.

Синтетика, наоборот, не пропускает воздух и может вызвать перегрев, особенно когда после морозного воздуха вы оказываетесь в жарком аэропорту или выходите в тропики.

"Одежда из синтетики не дышит, поэтому в ней очень некомфортно попадать из зимы в лето и обратно", — отметил Дмитрий Волков.

Также стоит выбирать вещи тёмных оттенков. Светлая одежда быстро загрязняется, а в самолёте переодеться негде — всё остальное будет в багаже.

Универсальная обувь

Сапоги, угги и ботинки на меху лучше оставить дома. В самолёте они создают лишний вес и неудобство.

Оптимальный выбор — кроссовки или лёгкие кожаные ботинки на плоской подошве. Они удобные, достаточно тёплые для зимнего выезда и легко снимаются на досмотре.

Возьмите с собой тёплые носки — они пригодятся, если в салоне станет прохладно. А в ручную кладь положите сандалии или шлёпки, чтобы переобуться перед выходом в жаркий климат.

Что надеть в самолёт зимой

Элемент одежды Почему это важно Альтернатива Футболка или майка Основа летнего образа после прилёта Тонкая блуза или лонгслив Кардиган или свитер Согреет в прохладном салоне Толстовка на молнии Лёгкий пуховик или куртка Удобно снять и сложить Ветровка или дождевик Спортивные штаны Комфорт в полёте, свобода движений Джоггеры или мягкие брюки Кроссовки из кожи Универсальны и лёгкие Мокасины или кеды Тёплые носки Согреют на высоте Компрессионные гольфы

Советы шаг за шагом

Проверьте прогноз в пункте назначения. Иногда даже в тёплых странах ночи прохладные. Соберите комплект заранее. Примерьте одежду, чтобы убедиться, что всё удобно и не сковывает движения. Не перегружайте ручную кладь. Чемодан с лёгким пуховиком и сменной обувью должен помещаться под сиденье. Возьмите шарф или палантин. Он заменит одеяло в самолёте и послужит накидкой на отдыхе. Не используйте плотные ремни и жёсткие аксессуары. Они мешают во время сна и досмотра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Полёт в джинсах Ограничение движения, отёки ног Спортивные или трикотажные штаны Плотный свитер с высоким горлом Перегрев при посадке Кардиган или худи на молнии Обувь на каблуке или платформе Дискомфорт при долгом сидении Кроссовки или мягкие лоферы Синтетическая футболка Перепады температуры и потливость Хлопковая или льняная майка

А что если рейс короткий

Если перелёт занимает менее четырёх часов, можно обойтись двумя слоями — футболкой и лёгкой курткой. Достаточно положить в ручную кладь шорты, чтобы переодеться в туалете перед посадкой в тёплую страну.

При длительных рейсах (более 6 часов) лучше взять с собой компрессионные носки — они снижают риск отёков и улучшают кровообращение.

3 интересных факта о перелётах

Температура в салоне самолёта обычно держится около +20°C, но ощущается холоднее из-за пониженного давления. Самые частые жалобы пассажиров — замёрзшие ноги и спина, а не духота. У опытных путешественников всегда есть в сумке лёгкий плед или палантин — универсальная защита от кондиционеров.

FAQ

Можно ли взять куртку в салон и не сдавать в багаж?

Да, верхнюю одежду можно пронести на борту, она не входит в лимит ручной клади.

Стоит ли переодеваться в самолёте?

Только при длительном перелёте. Для коротких рейсов достаточно снять тёплые слои.

Нужны ли компрессионные чулки?

Желательно, если перелёт длится больше пяти часов. Они помогают избежать отёков.

Какую сумку выбрать?

Рюкзак удобнее всего: руки свободны, а вещи можно быстро достать при необходимости.

"Главное — заранее продумать слои одежды и оставить место для них в ручной клади. Это поможет чувствовать себя комфортно на всём пути", — подытожил Дмитрий Волков.

Перелёт из зимы в лето — это не испытание, а просто задача на планирование. Главное — выбрать одежду по принципу многослойности, избегать синтетики и предусмотреть сменную обувь. Тогда не придётся страдать ни от холода, ни от жары, и первые часы в тёплой стране начнутся с комфорта, а не с переодеваний.