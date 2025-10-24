Снег под ногами, солнце за окном: что надеть в самолёт, если летите на море зимой

Зима в России — время пуховиков и валенок, но именно в этот сезон многие стремятся в жаркие страны. Проблема в том, что между точкой вылета и прибытия — не только тысячи километров, но и разница температур в 30-40 градусов. Как одеться так, чтобы не замёрзнуть по пути в аэропорт и не перегреться, выйдя из самолёта в лето?
"Одежда для перелёта должна быть удобной, практичной и лёгкой. Но если лететь предстоит из зимнего города в жаркую страну, к выбору вещей нужен особый подход", — пояснил основатель визового агентства, эксперт по туризму Дмитрий Волков.
Главное правило комфортного перелёта — многослойность. Это не только практично, но и универсально: вы сможете адаптироваться под температуру в зале ожидания, салоне самолёта и на месте прибытия.
Начните с футболки или тонкой хлопковой майки — это базовый слой, который останется на вас при посадке в тёплую погоду. Поверх наденьте свитер или кардиган — он пригодится, когда температура на высоте снизится.
"По мере потепления можно снимать слои, а при подлёте к жаркому климату остаться уже в летней одежде", — отметил Дмитрий Волков.
Наконец, верхний слой — лёгкая куртка или пуховик, который можно быстро снять и убрать в ручную кладь. Чтобы не переживать за место, заранее оставьте немного свободного пространства в рюкзаке: вы сможете аккуратно сложить вещи прямо в самолёте.
Для перелётов зимой лучше всего подходят укороченные лёгкие пуховики — компактные, тёплые и удобные. Их можно свернуть в пакет и убрать в сумку. Если летите в тропики, где возможны дожди, рассмотрите вариант непромокаемой осенней куртки.
"Поездка в аэропорт, как правило, происходит на такси, поэтому даже в лёгкой куртке вы не замёрзнете. Зато на отдыхе она пригодится: укроет от ливня и не займёт много места", — советует Дмитрий Волков.
Некоторые туристы предпочитают куртку-трансформер с отстёгивающимся подкладом — удобное решение для перелёта и первых дней в новом климате.
Чтобы перелёт прошёл комфортно, отдавайте предпочтение натуральным материалам: хлопку, льну, шерсти. В них кожа "дышит", а тело легче переносит перепады температуры.
Синтетика, наоборот, не пропускает воздух и может вызвать перегрев, особенно когда после морозного воздуха вы оказываетесь в жарком аэропорту или выходите в тропики.
"Одежда из синтетики не дышит, поэтому в ней очень некомфортно попадать из зимы в лето и обратно", — отметил Дмитрий Волков.
Также стоит выбирать вещи тёмных оттенков. Светлая одежда быстро загрязняется, а в самолёте переодеться негде — всё остальное будет в багаже.
Сапоги, угги и ботинки на меху лучше оставить дома. В самолёте они создают лишний вес и неудобство.
Оптимальный выбор — кроссовки или лёгкие кожаные ботинки на плоской подошве. Они удобные, достаточно тёплые для зимнего выезда и легко снимаются на досмотре.
Возьмите с собой тёплые носки — они пригодятся, если в салоне станет прохладно. А в ручную кладь положите сандалии или шлёпки, чтобы переобуться перед выходом в жаркий климат.
|Элемент одежды
|Почему это важно
|Альтернатива
|Футболка или майка
|Основа летнего образа после прилёта
|Тонкая блуза или лонгслив
|Кардиган или свитер
|Согреет в прохладном салоне
|Толстовка на молнии
|Лёгкий пуховик или куртка
|Удобно снять и сложить
|Ветровка или дождевик
|Спортивные штаны
|Комфорт в полёте, свобода движений
|Джоггеры или мягкие брюки
|Кроссовки из кожи
|Универсальны и лёгкие
|Мокасины или кеды
|Тёплые носки
|Согреют на высоте
|Компрессионные гольфы
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Полёт в джинсах
|Ограничение движения, отёки ног
|Спортивные или трикотажные штаны
|Плотный свитер с высоким горлом
|Перегрев при посадке
|Кардиган или худи на молнии
|Обувь на каблуке или платформе
|Дискомфорт при долгом сидении
|Кроссовки или мягкие лоферы
|Синтетическая футболка
|Перепады температуры и потливость
|Хлопковая или льняная майка
Если перелёт занимает менее четырёх часов, можно обойтись двумя слоями — футболкой и лёгкой курткой. Достаточно положить в ручную кладь шорты, чтобы переодеться в туалете перед посадкой в тёплую страну.
При длительных рейсах (более 6 часов) лучше взять с собой компрессионные носки — они снижают риск отёков и улучшают кровообращение.
Да, верхнюю одежду можно пронести на борту, она не входит в лимит ручной клади.
Только при длительном перелёте. Для коротких рейсов достаточно снять тёплые слои.
Желательно, если перелёт длится больше пяти часов. Они помогают избежать отёков.
Рюкзак удобнее всего: руки свободны, а вещи можно быстро достать при необходимости.
"Главное — заранее продумать слои одежды и оставить место для них в ручной клади. Это поможет чувствовать себя комфортно на всём пути", — подытожил Дмитрий Волков.
Перелёт из зимы в лето — это не испытание, а просто задача на планирование. Главное — выбрать одежду по принципу многослойности, избегать синтетики и предусмотреть сменную обувь. Тогда не придётся страдать ни от холода, ни от жары, и первые часы в тёплой стране начнутся с комфорта, а не с переодеваний.
