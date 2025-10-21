Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Галкин* расплатился: вот что заставило комика погасить долги перед Родиной
Неуязвимая Примадонна: почему четыре суда отказались рассматривать иски к Алле Пугачёвой
Маникюр вместо мотивации: новый способ чувствовать уверенность даже в спортзале
Анна Семенович отказалась от шоу ВИА Суперстар!: кто в жюри стал причиной противостояния
Король экономии потерял корону: почему дизель больше не привлекает водителей
Главный враг кубиков — не жир и не лень: привычка, которая стирает рельеф прямо на ваших глазах
Финансовый подарок к Новому году: в декабре пенсионеры получат сразу две выплаты
Сумеречная зона — не мёртвая, а живая: океан скрывает пульс планеты под километром воды
15 минут в день, и порядок держится неделями: система, которую оценят даже перфекционисты

Сахалин, о котором не расскажут путеводители: что скрывает забытый мыс с маяком-призраком

5:04
Туризм

На юго-западном побережье Сахалина, где дюны переходят в море, расположен единственный песчаный мыс острова — мыс Слепиковского. Его суровая красота и уединённость делают это место особенным: ветер здесь поёт, трава шепчет, а на краю земли стоит старый маяк, будто сторож времени.

Маяк Слепиковского, мыс Слепиковского
Фото: commons.wikimedia.org by Katya2407, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маяк Слепиковского, мыс Слепиковского

Маяк, рожденный дважды

История маяка напоминает детектив: документов о его строительстве не сохранилось, и только в 1950-х годах ему придумали "новую биографию". До 1945 года эти земли принадлежали Японии, и мыс назывался Ноторо, позже — Коноторо (Оторо Мисаки).

В 1934 году здесь появился маяк — ярко-красный, в отличие от привычных черно-белых соседей. Его архитектором был Синобу Миура, тот самый мастер, создавший легендарный маяк Анива.

После присоединения Южного Сахалина к СССР объект получил новое имя — в честь штабс-капитана Бронислава Гротто-Слепиковского, участника Русско-японской войны и командира партизан. В 1948 году маяк официально стал носить его имя.

Свет, который виден за тридцать километров

Несмотря на возраст, маяк по-прежнему работает. Когда-то его освещали керосиновые лампы, позже — ацетиленовые фонари. Сейчас здесь установлена металлогалогеновая лампа и линза Френеля кругового излучения, и луч можно увидеть за 30 километров. Для моряков этот свет остаётся символом надежды и ориентиром среди штормов.

Живая природа у края земли

Окрестности мыса — настоящий природный заповедник. Песчаные дюны тянутся вдоль побережья, а на них растут редкие растения: тис остроконечный, можжевельник Саржента, кувшинка четырёхгранная.

На северо-востоке виднеются рощи клёна Майра и дуба курчавенького, древесина которого используется в Японии для изготовления бочек под виски.

В сезон здесь можно встретить клюкву, шиповник и шикшу, а небо украшают редкие птицы: малый лебедь, лебедь-кликун, утка-мандаринка. Место словно создано для фотографов и орнитологов — жизнь здесь течёт неспешно, но гармонично.

Таблица сравнения маяков Южного Сахалина

Название Год постройки Архитектор Особенность Дальность луча
Анива 1939 Синобу Миура Маяк на скале, полностью автономный 35 км
Слепиковского 1934 Синобу Миура Ярко-красный корпус, единственный песчаный мыс 30 км
Ламанон 1907 Неизвестен Первый маяк Сахалина 25 км

Советы путешественнику

  • Лучшее время для визита — июль и август, когда дорога сухая и дюны особенно красивы.

  • Как добраться: из Холмска на автомобиле (около 50 км) или внедорожнике.

  • Возьмите с собой: тёплую одежду, термос, бинокль и фотоаппарат — место живописное, но ветреное.

  • Уважайте природу: не оставляйте мусор, не нарушайте покой птиц и растений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без карты или навигатора.
    → Последствие: легко сбиться с пути.
    → Альтернатива: заранее скачать офлайн-карту Сахалина.

  • Ошибка: посещать в межсезонье.
    → Последствие: грунтовка размыта, дорога непроходима.
    → Альтернатива: планировать поездку летом.

  • Ошибка: подходить к маяку в шторм.
    → Последствие: скользкие камни и риск падения.
    → Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния.

А что если добраться сюда зимой

Зимой мыс выглядит как из другой планеты: песок покрывается инеем, волны замерзают на берегу, а маяк светит особенно ярко. Добраться сюда сложнее, но для любителей приключений зимний Сахалин — редкая возможность увидеть природу в первозданной тишине.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Уникальная природа и виды Труднодоступность
Историческая атмосфера Сильный ветер и отсутствие инфраструктуры
Возможность увидеть редкие виды птиц Нет кафе и гостиниц поблизости
Место силы и вдохновения Требуется физическая подготовка

FAQ

Как близко можно подойти к маяку?
Подойти можно вплотную, но внутрь попасть нельзя — объект охраняется.

Можно ли здесь ночевать?
Рядом нет гостиниц, зато можно поставить палатку на берегу, соблюдая правила безопасности.

Нужна ли спецтехника для поездки?
Да, особенно после дождя — дорога песчаная и местами труднопроходимая.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Главный враг кубиков — не жир и не лень: привычка, которая стирает рельеф прямо на ваших глазах
Финансовый подарок к Новому году: в декабре пенсионеры получат сразу две выплаты
Сумеречная зона — не мёртвая, а живая: океан скрывает пульс планеты под километром воды
15 минут в день, и порядок держится неделями: система, которую оценят даже перфекционисты
Пошёл против семьи: Филипп Бледный рассказал, почему стал актёром вопреки родительскому запрету
Белая грудка и лапки — знак избранных? Как гены превратили кошек в аристократов
Учёба под углом: как система образования провоцирует массовые проблемы со спиной
Грузия на кончике вилки: как одна кухня превращает еду в праздник жизни и щедрости
Фиолетовое золото огорода: шнитт-лук, который спасёт и от гусениц, и от скуки
Визуальный обман, который стоит копейки: как сделать студию вдвое больше без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.