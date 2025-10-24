Где песок встречается с морем: чем Оман удивляет даже бывалых путешественников

Есть страны, которые удивляют своей гармонией: древние традиции соседствуют с современными технологиями, пустыни — с океаном, а горы — с зелёными оазисами. Оман — одна из них. За полвека он превратился из изолированного султаната в процветающее государство, сохранив при этом душу Востока.
"В последние годы интерес к Оману среди российских туристов заметно вырос. Сюда летают прямые рейсы, а впечатлений хватает на десятки поездок", — отметил эксперт по туризму Николай Белолипецкий.
Оман — страна контрастов. Здесь можно увидеть всё: от горных хребтов до песчаных дюн и бирюзовых бухт.
Горы Хаджар подходят для хайкинга и джип-туров. Пустыня Вахиба-Сэндс — для наблюдения звёзд, где небо кажется бесконечным. А провинция Дофар летом превращается в зелёный край благодаря муссонным дождям.
"Главное в Омане — сочетание стихий. За один день можно подняться в горы, покататься по барханам и встретить закат у океана", — сказал Николай Белолипецкий.
Столица Маскат — сердце страны и образец архитектурного баланса между традицией и современностью.
Здесь стоит посетить Великую мечеть султана Кабуса, выполненную из белого мрамора, дворец Аль-Алам, португальские форты Джалали и Мирани и Национальный музей Омана. На улицах чувствуются порядок, чистота и гостеприимство — важные черты местного характера.
Побережье Омана протянулось на тысячи километров вдоль Аравийского моря и Оманского залива.
Пляжи Сура и Маската подойдут для отдыха с детьми, а бухты Кураят — для уединения. Любители дайвинга оценят коралловые рифы островов Дайманият, где встречаются черепахи и скаты.
Базар — это душа Востока. Самый известный рынок страны — Матрах Сук в Маскате. Под его арками продают специи, финики, благовония и ювелирные изделия.
"На оманских базарах можно почувствовать подлинный дух Востока. Здесь вам предложат кофе с кардамоном и научат торговаться с улыбкой", — рассказал Николай Белолипецкий.
Попробуйте местные блюда: рис манди с бараниной, рыбный гриль и халву с финиками и шафраном. Вкус Омана — мягкий, пряный и запоминающийся.
Оман — страна, где спорт и песок образуют союз. Здесь проходят международные ралли, включая знаменитое "Ралли Омана".
На трассах под Маскатом проходят заезды по дрифту и картингу, а в пустыне Вахиба-Сэндс устраиваются любительские гонки на джипах и квадроциклах. Даже если вы не участник, наблюдать за этим зрелищем — настоящее удовольствие.
Ещё полвека назад Оман был закрытым султанатом, где не было ни асфальтированных дорог, ни системы образования. Всё изменилось в 1970 году, когда на трон взошёл султан Кабус бен Саид Аль Саид.
Он открыл страну миру, начал развивать нефтяную промышленность и инфраструктуру, строить школы, больницы, порты и аэропорты. Но при этом Кабус сумел сохранить культурное наследие и национальную идентичность.
Сегодня Оман — это пример "тихой модернизации". Здесь нет небоскрёбов и чрезмерного блеска, как у соседей, но есть стабильность, чистота, высокий уровень жизни и бережное отношение к природе.
|Место
|Чем знаменито
|Особенности
|Маскат
|Столица, мечеть султана Кабуса
|Архитектура, музеи, морская набережная
|Пустыня Вахиба-Сэндс
|Дюны и верблюды
|Ночёвка в шатрах бедуинов
|Горы Хаджар
|Живописные каньоны
|Походы, смотровые площадки
|Сур и Рас-эль-Хадд
|Побережье черепах
|Морские туры и дайвинг
|Дофар
|Зелёные холмы и финиковые плантации
|Лучшее время — июль-сентябрь
Оман идеально подойдёт для отдыха без суеты. В уединённых бутик-отелях в горах или на побережье можно отключиться от всего: ни толп, ни громкой музыки — только шум волн и аромат ладана в воздухе.
Да, оформляется онлайн за несколько минут.
Да, дороги отличные, навигация простая, аренда авто доступна.
Оман входит в десятку самых безопасных стран мира.
Арабский и английский; валюта — оманский риал.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и дружелюбие местных
|Высокие цены на алкоголь и развлечения
|Отсутствие навязчивого сервиса и суеты
|Ограничения на публичное проявление эмоций
|Разнообразная природа: горы, море, пустыни
|Жаркое лето с температурой до +45 °C
|Чистота и порядок в городах
|Сложнее найти недорогие отели
|Возможность самостоятельных поездок
|Не везде развит общественный транспорт
Оман — это Восток без спешки, страна, где пески встречаются с океаном, а современность не вытесняет традиции. Здесь можно услышать утренний азан, вдохнуть аромат ладана и почувствовать спокойствие, которое редко встречается в современном мире. Путешествие в Оман — это встреча с другой культурой и редкой гармонией.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.