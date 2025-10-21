Россияне штурмуют Европу: на Новый год билеты раскупают, будто это последний праздник

Зимой россияне всё чаще выбирают Европу, несмотря на сложности с визами и логистикой. По данным туроператоров, интерес к путешествиям на континент в период новогодних праздников вырос на 41% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель почти вдвое превышает общий рост спроса на зарубежные направления.

Фото: Christmas market (Tallinn, Estonia) by Guillaume Speurt from Tallinn, Estonia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рождество

Эксперты объясняют всплеск интереса сочетанием нескольких факторов. Во-первых, появились новые авиамаршруты из стран ближнего зарубежья, во-вторых — укрепление рубля позволило сделать поездки заметно доступнее. Всё это оживило отложенный спрос на европейские маршруты, который накапливался последние годы.

Тем не менее, визовый вопрос по-прежнему остаётся "бутылочным горлышком" — получение шенгена занимает не меньше полутора месяцев, а желающих всё больше.

Туристическая карта Европы глазами сервисов

Согласно данным "Островка", количество бронирований отелей и апартаментов в Европе на новогодние каникулы выросло на 41%. Доля Европы в структуре всех зарубежных продаж увеличилась с 8 до 9%. Платформа "Туту" отметила рост интереса на 16%, а сервис Anywayanyday сообщил о смещении предпочтений туристов: больше бронирований приходится на Италию (4% против 3% годом ранее) и Испанию (3% против 2%).

Зато Турция впервые за долгое время потеряла позиции в зимнем рейтинге. Россияне выбирают не пляжи, а рождественскую атмосферу и архитектурные прогулки.

В "Интуристе" отмечают: спрос на поездки в Италию, Францию и альпийские курорты за год вырос вдвое, но пока остаётся скромным по абсолютным цифрам.

"За период с января по август спрос на поездки в Европу вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Он связывает это с реализацией отложенного спроса и постепенным восстановлением логистики.

Где стало дешевле

Аналитики "Островка" обращают внимание: рост числа авиамаршрутов из стран СНГ упростил организацию поездок. Например, SCAT летает из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, Georgian Airways — из Тбилиси в Рим и Форли. Лоукостер Wizz Air удвоил число направлений из Армении — с 8 до 16. Турецкие перевозчики также предлагают более бюджетные рейсы.

Атмосфера рождественской Европы

Европейские рождественские базары — символ декабрьской магии. Они превращают города в яркие декорации, где пахнет глинтвейном, корицей и свежей выпечкой.

Вот самые известные зимние ярмарки:

Нюрнберг, Германия - Christkindlesmarkt, старейший базар Европы с 400-летней историей. Дрезден, Германия - Striezelmarkt, где проводят фестиваль штоллена. Вена, Австрия - Weihnachtsmarkt у Ратуши, окружённый тысячами огней. Страсбург, Франция - Christkindelsmärik, украшенный грандиозной ёлкой на площади Клебер. Брюссель, Бельгия - ярмарка на Гран-Плас с вафлями, пивом и световыми шоу. Копенгаген, Дания - Tivoli Gardens превращается в сказочный парк. Прага, Чехия - базары на Староместской и Вацлавской площадях с ароматом Trdelník и медовухи. Флоренция, Италия - Piazza Santa Croce, где сочетаются итальянские и немецкие традиции. Эдинбург, Шотландия - праздничные базары и каток с видом на город. Любляна, Словения - уютный Winter Wonders на набережной Любляницы.

Плюсы и минусы зимних поездок в Европу

Плюсы Минусы Атмосфера праздника, рождественские огни и базары Визы и длинные очереди в консульствах Снижение цен на отели Дорогие авиабилеты в пик сезона Возможность кататься на лыжах и посещать СПА-курорты Ограниченные прямые рейсы Большой выбор культурных мероприятий Погода может быть непредсказуемой А что если не удастся получить визу Не стоит отчаиваться: зимнюю атмосферу можно найти ближе. В Армении, Сербии и Турции открываются собственные рождественские ярмарки, а Грузия активно развивает гастрономические фестивали. Эти направления не требуют шенгена и предлагают схожий уровень сервиса. Интересные факты Самый старый базар Европы — дрезденский Striezelmarkt (основан в 1434 году). На фестивале Stollenfest в Дрездене пекут штоллен весом до 3 тонн. Исторический контекст Рождественские базары появились в Германии в XV веке. Постепенно традиция распространилась по всей Европе. После Второй мировой войны ярмарки стали не только торговыми площадками, но и символом объединённой Европы — местом, где люди из разных стран встречаются, чтобы почувствовать дух Рождества.