Россияне штурмуют Европу: на Новый год билеты раскупают, будто это последний праздник

Зимой россияне всё чаще выбирают Европу, несмотря на сложности с визами и логистикой. По данным туроператоров, интерес к путешествиям на континент в период новогодних праздников вырос на 41% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель почти вдвое превышает общий рост спроса на зарубежные направления.
Эксперты объясняют всплеск интереса сочетанием нескольких факторов. Во-первых, появились новые авиамаршруты из стран ближнего зарубежья, во-вторых — укрепление рубля позволило сделать поездки заметно доступнее. Всё это оживило отложенный спрос на европейские маршруты, который накапливался последние годы.
Тем не менее, визовый вопрос по-прежнему остаётся "бутылочным горлышком" — получение шенгена занимает не меньше полутора месяцев, а желающих всё больше.
Согласно данным "Островка", количество бронирований отелей и апартаментов в Европе на новогодние каникулы выросло на 41%. Доля Европы в структуре всех зарубежных продаж увеличилась с 8 до 9%. Платформа "Туту" отметила рост интереса на 16%, а сервис Anywayanyday сообщил о смещении предпочтений туристов: больше бронирований приходится на Италию (4% против 3% годом ранее) и Испанию (3% против 2%).
Зато Турция впервые за долгое время потеряла позиции в зимнем рейтинге. Россияне выбирают не пляжи, а рождественскую атмосферу и архитектурные прогулки.
В "Интуристе" отмечают: спрос на поездки в Италию, Францию и альпийские курорты за год вырос вдвое, но пока остаётся скромным по абсолютным цифрам.
"За период с января по август спрос на поездки в Европу вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Он связывает это с реализацией отложенного спроса и постепенным восстановлением логистики.
Аналитики "Островка" обращают внимание: рост числа авиамаршрутов из стран СНГ упростил организацию поездок. Например, SCAT летает из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, Georgian Airways — из Тбилиси в Рим и Форли. Лоукостер Wizz Air удвоил число направлений из Армении — с 8 до 16. Турецкие перевозчики также предлагают более бюджетные рейсы.
Европейские рождественские базары — символ декабрьской магии. Они превращают города в яркие декорации, где пахнет глинтвейном, корицей и свежей выпечкой.
Вот самые известные зимние ярмарки:
Нюрнберг, Германия - Christkindlesmarkt, старейший базар Европы с 400-летней историей.
Дрезден, Германия - Striezelmarkt, где проводят фестиваль штоллена.
Вена, Австрия - Weihnachtsmarkt у Ратуши, окружённый тысячами огней.
Страсбург, Франция - Christkindelsmärik, украшенный грандиозной ёлкой на площади Клебер.
Брюссель, Бельгия - ярмарка на Гран-Плас с вафлями, пивом и световыми шоу.
Копенгаген, Дания - Tivoli Gardens превращается в сказочный парк.
Прага, Чехия - базары на Староместской и Вацлавской площадях с ароматом Trdelník и медовухи.
Флоренция, Италия - Piazza Santa Croce, где сочетаются итальянские и немецкие традиции.
Эдинбург, Шотландия - праздничные базары и каток с видом на город.
Любляна, Словения - уютный Winter Wonders на набережной Любляницы.
|Плюсы
|Минусы
|Атмосфера праздника, рождественские огни и базары
|Визы и длинные очереди в консульствах
|Снижение цен на отели
|Дорогие авиабилеты в пик сезона
|Возможность кататься на лыжах и посещать СПА-курорты
|Ограниченные прямые рейсы
|Большой выбор культурных мероприятий
|Погода может быть непредсказуемой
Не стоит отчаиваться: зимнюю атмосферу можно найти ближе. В Армении, Сербии и Турции открываются собственные рождественские ярмарки, а Грузия активно развивает гастрономические фестивали. Эти направления не требуют шенгена и предлагают схожий уровень сервиса.
Самый старый базар Европы — дрезденский Striezelmarkt (основан в 1434 году).
На фестивале Stollenfest в Дрездене пекут штоллен весом до 3 тонн.
Рождественские базары появились в Германии в XV веке. Постепенно традиция распространилась по всей Европе. После Второй мировой войны ярмарки стали не только торговыми площадками, но и символом объединённой Европы — местом, где люди из разных стран встречаются, чтобы почувствовать дух Рождества.
