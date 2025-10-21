Винные пещеры Бургоса: почему туристы срываются с места, чтобы увидеть это

Бургос — сердце Рибера-дель-Дуэро, испанского региона, где всё вращается вокруг вина. Здесь, на каменистой возвышенности, лето жаркое, а ночи холодны, и только самые крепкие лозы и люди выживают в этих контрастах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Виноградники летом

В восьми милях к северу от Аранды-де-Дуэро — главного города региона — находится Bodegas Portia, спроектированная Норманом Фостером. Её футуристическая форма трилистника будто сошла с кадра научной фантастики. Но под землёй всё по-старому: прохладные тоннели, дубовые бочки, аромат вина и покой.

Мэр городка Гумиэль-де-Исан Хесус Брион предлагает гостям спуститься в свой личный винный погреб — через гараж и пыльные коробки с рождественскими гирляндами. Узкая лестница уводит под землю, где веками выдерживали вино при стабильной температуре.

"Вы видели наш винный собор, теперь — настоящие пещеры", — улыбается Хесус, подавая поррон, стеклянный кувшин с тонким носиком, из которого пьют вино, не касаясь губами. Испытание не из лёгких: красное темпранильо требует точности и храбрости.

От Петры до Бургоса

Городок Гумиэль-де-Исан недавно прославился благодаря церкви Санта-Мария, фасад которой сравнивают с "Сокровищницей" в иорданской Петре. Барочная резьба по песчанику действительно напоминает древнее чудо, и теперь сюда съезжаются туристы.

"Любое внимание — благо, — говорит Хесус. — Нам нужно, чтобы молодые оставались".

Молодые виноделы и старые лозы

На винодельне Nabal Лус Брионес, девушка, которая сменила карьеру переводчика на виноделие.

"Мы верим во время, — говорит она, проводя рукой по старым лозам. — Время в земле, в бочках и в бутылке".

В тёмном подвале под звуки бенедиктинских песнопений зреют бочки. На стене — пятно, похожее на монаха с бокалом.

Пещеры, как из "Властелина колец"

Деревня Морадильо-де-Роа, с её холмами, усеянными входами в подземные погреба, словно сошла со страниц Толкина. Здесь 157 винных пещер и всего 162 жителя.

Паола Гонсалес Ортис проводит экскурсию по маленькому музею виноделия, показывая каменные давилки и гигантские гири. В подземелье пахнет дубом и землёй, и пока гости пробуют вино из поррона, сквозь вентиляционные отверстия пробиваются лучи солнца.

"Мы начали устраивать вечера поррона, чтобы привлечь молодёжь, — говорит Паола. — У нас здесь и вино, и работа, и жизнь".

Вино как метафора жизни

В Аранде, в винном магазине Don Carlos, гостей встречает Кристина Лопес Нуньес. Она проводит дегустацию.

"Молодые — энергичные, но без историй. Старые — с глубокими корнями и сложным характером. Виноградникам, как и людям, нужны и молодость, и мудрость", — она сравнивает лозы с людьми.

Когда солнце садится над Дуэро

С наступлением сумерек бары заполняются. Кофе уступает место вину, а беседы становятся оживлённее. В El Lagar de Isilla подают треску с бешамелью, гильдас с анчоусами и оливками, осьминога с картофелем и паприкой.

"Главное — это еда и выпивка, и те, с кем ты их разделяешь", — Лорето, разливая вино, подытоживает день.

FAQ

Где находится Рибера-дель-Дуэро?

Регион тянется вдоль реки Дуэро, через провинции Бургос, Сеговия, Сория и Вальядолид, примерно в 100 милях к северу от Мадрида.

Что делает эти вина особенными?

Континентальный климат с резкими перепадами температур и богатая минералами почва заставляют лозы вырабатывать плотную кожицу и концентрированный вкус.

Что такое поррон?

Традиционный испанский стеклянный кувшин для совместного питья вина, из которого наливают, не касаясь губами.

Лучшее время для поездки?

С мая по сентябрь — во время цветения лаванды, подсолнухов и виноградников. Осень — идеальна для сбора урожая и фестивалей.

Можно ли посетить подземные погреба?

Да, в Гумиэль-де-Исан и Морадильо-де-Роа проводят экскурсии по историческим винным пещерам — идеальное приключение для ценителей вина и атмосферы старой Кастилии.