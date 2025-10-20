Прощай, халява? Туристов ждёт новый налог на Канарских островах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Канарские острова, жемчужина Атлантики, переживают очередной туристический бум. Только за август 2025 года сюда прибыло 1,23 миллиона иностранных туристов, что на 6% больше, чем годом ранее.

Песчаные дюны на южном побережье острова Гран-Канария (Канарские острова)
Фото: commons.wikimedia.org by w:ru:Николай Филимонов (обсуждение | вклад), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Песчаные дюны на южном побережье острова Гран-Канария (Канарские острова)

С начала года архипелаг принял более 10 миллионов гостей — это третий показатель в Испании после Каталонии и Балеар.

Туризм — это сердце экономики Канар, обеспечивающее 35% ВВП региона. Однако за рекордными цифрами скрывается растущее напряжение: жители всё громче протестуют против overtourism - чрезмерного туризма, перегружающего инфраструктуру и угрожающего экосистемам островов.

"Мы не против туристов. Мы против того, чтобы наш дом превращали в декорацию для дешёвого отдыха", — говорят активисты движения Canarias se Agota ("Канары на пределе").

Новый налог на посещение вулкана Тейде

Самым обсуждаемым шагом стал новый эко-налог, который власти Тенерифе введут с 2026 года для всех, кто посещает Национальный парк Тейде, включающий знаменитый вулкан Тейде-Пико Вьехо высочайшую вершину Испании (3715 м).

Согласно плану, туристы будут платить:

  • €25 за входной билет на популярные маршруты;

  • €15 за восхождение по тропе Telesforo Bravo к самому кратеру;

  • €6 за маршрут Montaña Blanca — Rambleta в будние дни.

Жители острова и дети до 14 лет смогут проходить бесплатно.

Средства от эко-налога направят на поддержание инфраструктуры, уборку троп и восстановление природных зон, повреждённых туристическим потоком.

Как другие острова борются с массовым туризмом

Гран-Канария ввела дневной налог €0,15 с каждого туриста, а город Моган планирует ограничить строительство новых отелей и апартаментов.

Эль-Йерро, самый маленький остров архипелага, выбрал противоположный путь — сознательно ограничил туризм: здесь нет прямых рейсов, немного отелей и почти нет массовых туров. Благодаря этому остров стал примером устойчивого развития и экотуризма.

На Лансароте и Фуэртевентуре местные власти усилили контроль за арендой жилья, чтобы сдержать рост цен и сохранить доступность жилья для местных жителей.

Кроме того, по всему архипелагу:

  • введены запреты на курение на пляжах,

  • увеличены штрафы за распитие алкоголя в общественных местах,

  • усилился контроль за шумом и ночными вечеринками.

Туризм как вызов и ресурс

Несмотря на протесты, власти не намерены закрывать двери перед туристами. Их цель — не уменьшить количество приезжих, а сделать туризм "умнее" и устойчивее.

"Мы хотим, чтобы гости видели не только пляжи и бары, но и горные тропы, вулканические пейзажи, традиционные деревни и гастрономию островов", — подчёркивает министр туризма Канар.

Сегодня всё больше туроператоров предлагают экологичные туры, походы по заповедникам, посещения ферм и виноделен, где туристы знакомятся с культурой и образом жизни островитян.

Ключевые факты

Показатель Значение
Туристы (январь-август 2025) 10+ млн человек
Рост по сравнению с 2024 годом +6%
Вклад туризма в ВВП Канар ≈35%
Эко-налог в парке Тейде от €6 до €25
Основные рынки Великобритания, Германия, Франция
Самый устойчивый остров Эль-Йерро

FAQ

Почему жители протестуют?
Из-за роста цен на жильё, перегрузки инфраструктуры, загрязнения и потери локальной идентичности.

Будет ли эко-налог действовать для всех туристов?
Да, кроме жителей Тенерифе и детей до 14 лет.

Можно ли избежать налога?
Только если вы посещаете парк в составе волонтёрских или научных программ.

Когда лучше ехать на Канары, чтобы избежать толп?
Низкий сезон — с мая по июнь и с октября по ноябрь: мягкая погода, меньше туристов и ниже цены.

Какие острова спокойнее всего?
Эль-Йерро и Ла-Гомера — идеальны для экотуризма, пеших маршрутов и наблюдения за китами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
