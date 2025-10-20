Прощай, халява? Туристов ждёт новый налог на Канарских островах

Канарские острова, жемчужина Атлантики, переживают очередной туристический бум. Только за август 2025 года сюда прибыло 1,23 миллиона иностранных туристов, что на 6% больше, чем годом ранее.
С начала года архипелаг принял более 10 миллионов гостей — это третий показатель в Испании после Каталонии и Балеар.
Туризм — это сердце экономики Канар, обеспечивающее 35% ВВП региона. Однако за рекордными цифрами скрывается растущее напряжение: жители всё громче протестуют против overtourism - чрезмерного туризма, перегружающего инфраструктуру и угрожающего экосистемам островов.
"Мы не против туристов. Мы против того, чтобы наш дом превращали в декорацию для дешёвого отдыха", — говорят активисты движения Canarias se Agota ("Канары на пределе").
Самым обсуждаемым шагом стал новый эко-налог, который власти Тенерифе введут с 2026 года для всех, кто посещает Национальный парк Тейде, включающий знаменитый вулкан Тейде-Пико Вьехо — высочайшую вершину Испании (3715 м).
Согласно плану, туристы будут платить:
€25 за входной билет на популярные маршруты;
€15 за восхождение по тропе Telesforo Bravo к самому кратеру;
€6 за маршрут Montaña Blanca — Rambleta в будние дни.
Жители острова и дети до 14 лет смогут проходить бесплатно.
Средства от эко-налога направят на поддержание инфраструктуры, уборку троп и восстановление природных зон, повреждённых туристическим потоком.
Гран-Канария ввела дневной налог €0,15 с каждого туриста, а город Моган планирует ограничить строительство новых отелей и апартаментов.
Эль-Йерро, самый маленький остров архипелага, выбрал противоположный путь — сознательно ограничил туризм: здесь нет прямых рейсов, немного отелей и почти нет массовых туров. Благодаря этому остров стал примером устойчивого развития и экотуризма.
На Лансароте и Фуэртевентуре местные власти усилили контроль за арендой жилья, чтобы сдержать рост цен и сохранить доступность жилья для местных жителей.
Кроме того, по всему архипелагу:
введены запреты на курение на пляжах,
увеличены штрафы за распитие алкоголя в общественных местах,
усилился контроль за шумом и ночными вечеринками.
Несмотря на протесты, власти не намерены закрывать двери перед туристами. Их цель — не уменьшить количество приезжих, а сделать туризм "умнее" и устойчивее.
"Мы хотим, чтобы гости видели не только пляжи и бары, но и горные тропы, вулканические пейзажи, традиционные деревни и гастрономию островов", — подчёркивает министр туризма Канар.
Сегодня всё больше туроператоров предлагают экологичные туры, походы по заповедникам, посещения ферм и виноделен, где туристы знакомятся с культурой и образом жизни островитян.
|Показатель
|Значение
|Туристы (январь-август 2025)
|10+ млн человек
|Рост по сравнению с 2024 годом
|+6%
|Вклад туризма в ВВП Канар
|≈35%
|Эко-налог в парке Тейде
|от €6 до €25
|Основные рынки
|Великобритания, Германия, Франция
|Самый устойчивый остров
|Эль-Йерро
Почему жители протестуют?
Из-за роста цен на жильё, перегрузки инфраструктуры, загрязнения и потери локальной идентичности.
Будет ли эко-налог действовать для всех туристов?
Да, кроме жителей Тенерифе и детей до 14 лет.
Можно ли избежать налога?
Только если вы посещаете парк в составе волонтёрских или научных программ.
Когда лучше ехать на Канары, чтобы избежать толп?
Низкий сезон — с мая по июнь и с октября по ноябрь: мягкая погода, меньше туристов и ниже цены.
Какие острова спокойнее всего?
Эль-Йерро и Ла-Гомера — идеальны для экотуризма, пеших маршрутов и наблюдения за китами.
