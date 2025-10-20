Деревня, где время остановилось: Италия дарит осень-сказку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Италия славится своими "borghi" — маленькими деревнями, где время словно остановилось.

Но Нурсия (Norcia), расположенная в юго-восточной части региона Умбрия, — особенная. Это место, где запах осеннего леса, сырой земли и белого трюфеля становится частью атмосферы, а сама природа — сценой для медленного путешествия.

Осень здесь — не просто сезон. Это праздник земли, тишины и вкусов, когда местные жители приглашают гостей на прогулки по холмам, дегустации и охоту за ароматными сокровищами под дубами.

Город Бенедикта и трюфеля

Нурсия известна на весь мир двумя вещами — святым Бенедиктом, покровителем Европы, и черным трюфелем. Именно здесь, в VI веке, родился Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев. Его имя до сих пор украшает главную площадь — Piazza San Benedetto, где возвышается одноимённая базилика, частично разрушенная землетрясением 2016 года, но ныне бережно восстановленная.

Осенью же все дороги ведут к трюфелю. В это время город пропитан его запахом: лавки, рынки, рестораны — всё вращается вокруг tartufo nero di Norcia. В октябре и ноябре проходят гастрономические фестивали, где можно попробовать пасту с трюфелем, сыры pecorino и salumi di Norcia — мясные деликатесы, известные по всей Италии.

Национальный парк Монти-Сибиллини

Всего в нескольких километрах от центра начинается Parco Nazionale dei Monti Sibillini - один из самых красивых природных заповедников Италии. Осень здесь окрашивает буковые и дубовые леса в медные тона, а воздух наполнен ароматом хвои и грибов.

Самые популярные маршруты — ущелье Интерфаччо (Gole dell'Infernaccio) и подъём к Монте Векторе (Monte Vettore, 2476 м), самой высокой вершине Умбрии. Пейзажи поражают: ущелья, водопады, древние пастушьи тропы и панорамы, напоминающие картины эпохи Возрождения.

Охота за трюфелем

Одно из самых запоминающихся впечатлений — участие в охоте на трюфель. Вместе с опытными трюфелистами и обученными собаками туристы отправляются в леса за поисками "чёрного золота". Эта практика — не просто развлечение, а целая философия уважения к природе и её дарам.

После прогулки обычно следует дегустация — простые блюда, в которых главное действующее лицо всегда одно: трюфель.

Атмосфера, ради которой стоит вернуться

Вечером в Нурсии воздух становится холоднее, а улицы наполняются запахом костров и ароматом вина. Маленькие рестораны с каменными стенами и деревянными балками приглашают попробовать чичарели (домашнюю пасту), салями из дикого кабана и горячий шоколад с корицей.

Каждый уголок города напоминает, что здесь история живёт рядом с повседневностью: мастерские резчиков по дереву, лавки, где до сих пор вручную делают сыры и копчёности, и старые каменные дома, пережившие землетрясения и века.

FAQ

Почему Нурсия считается лучшим осенним направлением в Италии?
Из-за сочетания природы, гастрономии и культурного наследия. Осенью здесь особенно красиво и ароматно — сезон трюфеля и грибов, мягкий климат и золотые горы.

Когда лучше всего приезжать?
С конца сентября по середину ноября. В это время проходят фестивали трюфеля и ярмарки ремесел.

Как добраться?
Из Рима можно доехать на поезде до Сполето, затем автобусом или машиной. Дорога занимает около 2,5 часов.

Что попробовать?
Пасту с чёрным трюфелем, свиные колбасы norcineria, сыр pecorino, местное вино Sagrantino di Montefalco.

Можно ли совместить поездку с другими достопримечательностями Умбрии?
Да, рядом — Сполето, Кашия и живописное плато Пиани-ди-Кастеллуччо, которое осенью превращается в акварельную палитру из туманов и цветов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
