Где цивилизация не правит: самые изолированные уголки планеты для тех, кто ищет приключений

Туризм

Мы привыкли к комфортной жизни, где цивилизация решает большинство наших проблем: пробки, плохая связь, холодные батареи. Но стоит обратить внимание на те уголки мира, где природа диктует свои условия с самого начала, и ты начинаешь осознавать, насколько хрупка наша зависимость от комфорта. Места, куда путешественники могут по-настоящему ощутить силу природы и красоту уединённых уголков Земли, становятся необычайно популярными среди тех, кто ищет уникальные туристические впечатления.

Уткиагвик, Аляска

Это самый северный город в США, где 65 дней в году солнце не появляется вообще. Представьте: просыпаетесь в ноябре, а за окном лишь темнота. Ложитесь спать в январе — снова темнота. И так два месяца подряд.

Здесь продукты стоят в три раза дороже, чем на континенте: литр молока — 8 долларов, хлеб привозят самолетом раз в неделю, если погода позволяет. Местные до сих пор охотятся на китов и тюленей не ради экзотики, а для выживания.

Остров Тристан-да-Кунья

Самое изолированное поселение в мире, расположенное в Атлантическом океане. До ближайшего населённого пункта — 2400 километров. Здесь живут 250 человек, все они носят одну из семи фамилий, являясь потомками первых поселенцев 1816 года.

На острове всего одна больница, одна школа и один магазин. Если нужна серьёзная операция, приходится ждать следующий корабль, который может прийти не раньше недели, и плыть в Южную Африку.

Деревня Гасадалур, Фарерские острова

Это деревня с 11 жителями, расположенная на утесе высотой 400 метров над Атлантическим океаном. Ветер здесь не прекращается, и иногда он бывает настолько сильным, что может сбить с ног.

До 2004 года в деревню можно было попасть только пешком по горной тропе. Сейчас есть туннель, но зимой его часто заносит снегом. Тогда жители снова оказываются отрезанными от мира.

Куарцсайт, Аризона

Город-призрак летом и мегаполис для пенсионеров зимой. С октября по март сюда съезжаются десятки тысяч пожилых людей на домах на колесах — "сноубердс". Летом в городе остаётся всего 3700 постоянных жителей.

Зимой город превращается в лагерь для пожилых — километры домов на колесах, блошиные рынки и танцы под открытым небом. Летом остаются только самые стойкие, при +45°C в тени.

Советы шаг за шагом

Как отправиться в экзотические уголки мира:

  1. Исследуйте условия жизни. Подготовьтесь к особенностям климата и жизни в удалённых местах.

  2. Удостоверьтесь в наличии необходимой инфраструктуры. Например, важно знать, сколько времени понадобится для доставки продуктов и медикаментов.

  3. Уважайте местные традиции. В таких местах важно соблюдать нормы местного населения, помогать по мере возможностей и не нарушать их уклад жизни.

  4. Будьте готовы к суровым условиям. Например, возьмите с собой всё необходимое для выживания — от тёплой одежды до средств связи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
