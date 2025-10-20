Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:20
Туризм

С 1 января 2026 года в Тюмени появится новый обязательный платеж для владельцев гостиниц, отелей, санаториев и баз отдыха. Городские власти готовят введение туристического налога — сбора, который станет дополнительной статьей пополнения бюджета, но при этом вызвал тревогу среди представителей туриндустрии.

Туристический налог
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туристический налог

Что такое туристический налог

Туристический налог — это обязательный сбор, который оплачивают владельцы объектов размещения. Его размер в 2026 году составит 2% от стоимости бронирования, но не менее 100 рублей за сутки. В дальнейшем ставка будет постепенно расти: в 2027 году — 3%, в 2028 — 4%, а к 2029 году достигнет 5%.

По замыслу администрации, этот сбор позволит развивать городскую среду и поддерживать привлекательный облик Тюмени.

"В числе направлений, на которые может пойти новый налоговый доход, — работы по озеленению, архитектурной подсветки, установка новых арт-объектов и малых архитектурных форм, создание муралов, развитие сети городских общественных туалетов", — заявил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

По предварительным подсчётам, только за первый год действия налога городская казна получит около 45 миллионов рублей, а к 2027 году — до 90 миллионов. Так же это можно подчеркнуть из nashgorod.ru.

Чем туристический налог отличается от курортного сбора

До 2024 года в ряде регионов России действовал курортный сбор, который взимался с туристов. Новый тюменский налог устроен иначе — его будут платить сами гостиницы, а не гости.

Это, с одной стороны, снижает прямую нагрузку на путешественников, но с другой — создаёт риск роста цен. Владельцы гостиниц вынуждены будут включать налог в общую стоимость проживания. Таким образом, за номер, стоящий 2000 рублей, отель заплатит минимум 100 рублей в сутки, а при более высокой цене — 2% от суммы бронирования.

Что думают отельеры

Представители отрасли восприняли идею неоднозначно. По мнению экспертов, дополнительная нагрузка особенно ощутимо ударит по малым гостиницам и хостелам.

"У отельеров существенно увеличится фискальная нагрузка, которую невозможно будет компенсировать ростом тарифов на проживание. Стоимость размещения — рыночный механизм: если спрос падает, то и цена снижается", — пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Он добавил, что в итоге многие небольшие объекты, работающие на упрощённой системе налогообложения, окажутся в уязвимом положении.

"От ввода туристического налога выиграет лишь бюджет города, поскольку в отличие от курортного сбора данный налоговый доход не является целевым", — отметил Прасов.

Где налог уже действует

Аналогичный механизм введён в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Кемерово, Перми, Казани, Сочи, Горно-Алтайске, Липецке, Благовещенске и других городах. В некоторых регионах, например в Архангельске, власти уже утвердили собственный вариант: с 2025 года предприниматели будут платить "туристический процент" в бюджет.

Москва, Севастополь и Тюмень пока находятся в числе городов, где налог только планируется.

А что если налог не примут

Если депутаты городской думы не одобрят проект, гостиницы продолжат работать без дополнительных сборов, а город лишится источника финансирования благоустройства. Однако эксперты считают, что отказ маловероятен: федеральная практика показывает, что налог помогает регионам компенсировать растущие расходы на содержание туристической инфраструктуры.

Плюсы и минусы туристического налога

Плюсы Минусы
Пополнение бюджета города Повышение расходов отельеров
Возможность благоустраивать улицы и парки Рост стоимости проживания
Финансирование культурных проектов Риски ухода части туристов в "серый" сектор
Улучшение имиджа города Потери для малого гостиничного бизнеса

Интересные факты

  1. Первый туристический налог в России ввели в 2018 году в Краснодарском крае.

  2. В некоторых странах Европы сбор достигает 7% от стоимости проживания.

  3. В Японии туристический налог включён в авиабилеты и взимается при выезде из страны.

Исторический контекст

Пилотный проект курортного сбора в России стартовал в 2018 году и действовал до 2024-го. Тогда налог взимался с туристов в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. После завершения эксперимента многие города, включая Тюмень, решили адаптировать модель под себя — переложив обязанность с путешественников на бизнес.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
