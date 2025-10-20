Деревни России, которые стоит посетить: 10 уникальных уголков для путешественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:46
Туризм

Жители крупных городов часто считают, что провинция — это всегда серо, уныло и бесперспективно. Однако в России есть немало сёл и деревень, которые активно развиваются и становятся настоящими туристическими брендами. Эти места не только привлекают своей природной красотой, но и хранят культурные традиции, исторические памятники и атмосферу гостеприимства. В этой статье я расскажу о пяти таких деревнях и сёлах, которые стоит посетить.

Село Вятское
Фото: commons.wikimedia.org by Vyatskoe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Село Вятское

Вятское

Где находится: Ярославская область, Некрасовский район

Вятское — старинное купеческое село, расположенное всего в 35 километрах от Ярославля. Это место было основано ещё в XV веке, и его архитектура напоминает Санкт-Петербург. Здесь вы увидите купеческие особняки, красивые церкви и старинные трактиры. Вятское — это не только культурное наследие, но и современный центр туризма с десятками музеев и ежегодными фестивалями.

Не упустите шанс посетить церковь Воскресения Христова, построенную в 1750 году, и ресторан "Некрасовъ", где подают блюда по старинным рецептам.

Старая Ладога

Где находится: Ленинградская область, Волховский район

Старая Ладога считается первой столицей Древней Руси. Именно здесь в 862 году князь Рюрик начал своё правление. На территории Старой Ладоги находится древнейшая каменная крепость России — Староладожская крепость. Она пережила множество нападений, но до сих пор сохранила свою величественность. Сегодня это часть музея-заповедника, где можно увидеть археологические находки и уникальные исторические экспонаты.

Прогулка по Варяжской улице, посещение Свято-Успенского девичьего монастыря и участие в фестивалях исторической реконструкции — всё это делает Старую Ладогу популярным местом для туристов.

Ворзогоры

Где находится: Архангельская область, Онежский район

Ворзогоры — это место с суровой природой и уникальной историей. Поселение было основано ещё в период правления Ивана Грозного, а его жители известны как искусные мастера по изготовлению морских судов. Здесь сохранились деревянные церкви и колокольня XVIII-XIX веков, которые образуют Ворзогорский погост — уникальный комплекс русского Севера.

Особое очарование деревня приобретает благодаря пустынным песчаным пляжам и звенящей тишине, которая царит здесь круглый год.

Кинерма

Где находится: Республика Карелия, Пряжинский район

Деревня Кинерма — это маленький уголок Карелии, который хранит в себе культурные традиции карелов-ливвиков. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться на дома, возраст которых превышает 250 лет. Среди главных достопримечательностей — скромная часовня Смоленской иконы Божьей Матери XVIII века.

Здесь можно попробовать национальные блюда, посетить баню по-чёрному и даже обучиться древним ремёслам, таким как печь калитки — карельские пирожки из ржаной муки.

Кимжа

Где находится: Архангельская область, Мезенский район

Кимжа — это маленькое поселение, расположенное за Полярным кругом. Здесь находится уникальный музей ветряных мельниц, где одна из мельниц всё ещё работает. Главная историческая достопримечательность деревни — пятиглавая деревянная Одигитриевская церковь, построенная в 1709 году без использования гвоздей.

В этой деревне, несмотря на суровые условия, до сих пор живёт около сотни человек, которые продолжают традиционные промыслы: собирают ягоды, охотятся и ловят рыбу.

Сравнение цен на жильё в деревнях

Деревня Тип размещения Средняя цена за ночь
Вятское Гостиница, музей 1500-3000 рублей
Старая Ладога Музей-заповедник, дом отдыха 1000-2500 рублей
Ворзогоры Гостевые дома 1200-2000 рублей
Кинерма Гостевой дом, баня 1000-1500 рублей
Кимжа Гостевой дом 800-1200 рублей

Советы шаг за шагом

  • Планируйте поездки заранее. Раннее бронирование поможет избежать высоких цен на жильё и обеспечит лучшие варианты размещения.

  • Ищите местные особенности. Каждая деревня уникальна своими традициями, кухней и культурой. Задайте себе цель узнать что-то новое.

  • Используйте местные экскурсии. Местные гиды расскажут вам о богатой истории и особенностях деревни, а также помогут организовать поездки по окрестностям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ожидание последней минуты для бронирования.

  • Последствие: Высокие цены и ограниченный выбор жилья.

  • Альтернатива: Забронировать жильё заранее через онлайн-агрегаторы или напрямую с владельцами.

А что если…

Если бы вы решили не путешествовать в эти деревни, вы бы лишились уникальной возможности познакомиться с русской провинцией, её культурой и традициями. Множество исторических памятников и живописных уголков остаются неохвачеными туристами, если они не планируют свою поездку заранее.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Оригинальные традиции и архитектура.

  • Приятная атмосфера тишины и покоя.

  • Разнообразие культурных мероприятий, фестивалей и встреч с местными жителями.

Минусы:

  • Ограниченные удобства для туристов.

  • Не всегда есть развитая инфраструктура.

  • Природные условия могут быть сложными в некоторых регионах.

FAQ

Как выбрать деревню для путешествия?

Лучше всего ориентироваться на исторические достопримечательности, уровень инфраструктуры и возможность участия в культурных мероприятиях.

Какие деревни в России наиболее привлекательны для туристов?

Вятское, Старая Ладога и Кимжа являются отличными примерами для знакомства с историей и природой России.

Где можно найти жильё в этих деревнях?

В большинстве деревень есть гостевые дома, дома отдыха и музейные комплексы, где можно разместиться.

Мифы и правда

Миф: В деревнях нет интересных достопримечательностей.
Правда: Многие деревни России могут похвастаться уникальными историческими памятниками и культурными особенностями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
