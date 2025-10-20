Что ожидать туристам на новогодние праздники: вот как изменятся цены на новогодний отдых в предстоящем году

С каждым годом новогодний отдых в России становится всё более востребованным. Однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году туристам предстоит столкнуться с ростом цен на гостиничные услуги. Эксперты говорят, что стоимость проживания в российских отелях вырастет на 14%. Этот рост окажет влияние на выбор путешественников и на общий спрос в туристической отрасли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимняя ярмарка

Стоимость ночи в отелях: рост на 14%

Средняя стоимость ночи в российских отелях в период новогодних праздников в 2025 году составит около 7,6 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучил Вениамин Каганов, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ. Эксперты отмечают, что этот показатель отражает растущий интерес россиян к внутреннему туризму и повышенные цены на гостиничные услуги.

"Средняя стоимость суток в отелях с декабря по февраль составит около 7,6 тыс. рублей с человека, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом", — отметил Вениамин Каганов.

Кроме того, количество забронированных мест в гостиницах в этом сезоне превышает аналогичный показатель прошлого года на 5%, сообщает NEWS.ru. Это говорит о том, что россияне всё чаще выбирают внутренние курорты для отдыха.

Сегмент экономичного отдыха

Наибольший рост цен наблюдается в сегменте экономичных отелей и апартаментов. Спрос на трёхзвёздочные отели увеличился на 25%, а на апартаменты категории "четыре звезды" — на 23%. Это объясняется не только длительными новогодними каникулами, но и ростом финансовой грамотности населения, которое предпочитает заранее планировать свои поездки.

"Продолжительные новогодние каникулы и понимание того, что чем раньше забронируешь, тем выгоднее, повлияли на рост числа заявок", — добавил Вениамин Каганов.

В связи с этим, эксперты прогнозируют, что зимой заполняемость гостиниц в России будет на уровне 65-80%, а на новогодние праздники — на 100%. Для путешественников это означает необходимость планировать отдых заранее, чтобы избежать переполненных отелей и высоких цен в последний момент.

Прогнозы на зимний сезон

Что касается санаторно-курортного отдыха, то здесь наблюдается рекордный рост. Прирост заявок на такие услуги составил 15% по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает, что россияне начинают уделять больше внимания оздоровительным курортам, в том числе в период зимних праздников.

Такой рост числа бронирований является следствием изменения потребностей туристов и более осознанного подхода к планированию отдыха. Эксперты уверены, что туризм в России будет продолжать расти, несмотря на экономические сложности, и важную роль в этом процессе играют внутренние курорты.

Сравнение цен на различные категории отелей

Тип отеля Прирост бронирований Средняя цена за ночь Трехзвездочные отели +25% 7,6 тыс. рублей Четырехзвездочные апартаменты +23% 8,4 тыс. рублей Пятизвездочные отели +5% 15 тыс. рублей

Советы шаг за шагом

Забронируйте заранее. Раннее бронирование позволит сэкономить деньги, а также гарантирует наличие мест в популярных отелях. Выберите экономичный отдых. Трехзвездочные отели и апартаменты — это отличные варианты для комфортного отдыха по доступной цене. Не забывайте про санаторно-курортные услуги. Многие российские курорты предлагают качественные оздоровительные услуги, что может быть отличной альтернативой традиционным новогодним путешествиям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : пренебрежение ранним бронированием.

Последствие : множество мест в отелях будет занято, а цены на свободные номера будут значительно выше.

Альтернатива: забронировать номер заранее через агрегаторы или напрямую с отелями, чтобы избежать высоких цен и дефицита мест.

А что если…

Если бы вы подождали с бронированием, то столкнулись бы с ограниченным выбором и высокими ценами на проживание в отелях. Это также могло бы повлиять на качество вашего отдыха, так как доступные варианты размещения могли бы не удовлетворить все ваши требования.

Плюсы и минусы

Плюсы:

повышение финансовой грамотности помогает планировать отпуск сэкономив;

раннее бронирование гарантирует лучшее размещение;

большой выбор экономичных вариантов проживания.

Минусы:

цены на отдых поднимутся на 14%, что повлияет на бюджет;

заполнение отелей на новогодние праздники почти на 100% означает ограниченные возможности для выбора.

FAQ

Как выбрать идеальный отель для новогодних праздников?

Рекомендуется заранее ознакомиться с отзывами, выбрать отель с хорошим рейтингом и забронировать место как можно раньше.

Сколько стоит отдых в отеле на Новый год в России?

В среднем, ночлег в отеле на Новый год обойдется в 7,6 тыс. рублей с человека.

Что делать, если не успел забронировать отель заранее?

Рассмотрите другие варианты размещения, такие как апартаменты или санаторно-курортные комплексы.