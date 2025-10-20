Один штамп — и поездка под угрозой: туристам рассказали, что проверить перед вылетом в Китай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Туризм

Введение безвизового режима между Россией и Китаем стало одним из самых заметных событий осени на туристическом рынке. Теперь россияне могут находиться в Поднебесной до 30 дней без оформления визы. Это решение уже повлияло на отрасль — от крупных операторов до небольших агентств на Дальнем Востоке. Туристы, в свою очередь, получили больше свободы и меньше бумажной волокиты.

Паспортный контроль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Паспортный контроль

Как изменилась работа туроператоров

По словам представителей туристического бизнеса, нововведение упростило организацию поездок, особенно для групповых туров. Руководитель компании "Океан тревел" Анастасия Пак рассказала, что безвизовый режим избавил агентства от необходимости работать со списками туристов и согласовывать каждое имя с консульствами.

"Турпоток однозначно увеличился, безвизовый выезд очень актуален. Если говорить о том, хорошо это для туристических фирм или плохо, то скажу, что мы как ездили по спискам, так и продолжаем ездить, но безвизовый режим упростил нашу работу", — пояснила руководитель туристической компании "Океан тревел" Анастасия Пак.

По её словам, теперь не нужно уточнять, открыт ли визовый центр, работает ли он в праздничные дни или есть ли технические сбои — достаточно загранпаспорта. Это особенно удобно для жителей приграничных регионов, где туристические поездки часто спонтанные и краткосрочные.

Что изменилось для туристов

Главное преимущество — отсутствие необходимости получать визу. Россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в Китай и оставаться там до 30 дней. При этом, как уточняют эксперты, речь идёт о временном пилотном проекте, который продлится до 14 сентября 2026 года.

Такое решение, по словам властей, позволит оценить, насколько удобен формат безвизового въезда и как он повлияет на взаимный туризм. Китай уже давно является одним из главных направлений для российских путешественников, особенно жителей Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

Теперь туда можно отправиться буквально "на выходные": прогулки по рынкам, шопинг, гастрономические туры и короткие экскурсии стали гораздо доступнее.

Как подготовиться к поездке — пошагово

  1. Проверьте паспорт. Печати и страницы должны быть чёткими, без следов повреждений.

  2. Сделайте копии документов. Электронные и бумажные варианты лучше держать при себе.

  3. Оформите страховку. Несмотря на безвизовый режим, медицинская страховка обязательна для въезда.

  4. Скачайте офлайн-карты. В Китае многие сервисы Google не работают, поэтому заранее установите альтернативные приложения.

  5. Возьмите наличные юани. Не все магазины принимают иностранные карты. Лучше обменять деньги заранее в России.

А что если поездка сорвалась

Если планы внезапно изменились, а билеты уже куплены, большинство авиакомпаний предлагают гибкие тарифы с возможностью переноса даты или возврата. В случае с автобусными турами или групповыми поездками возврат средств регулируется внутренними правилами туроператора. Поэтому важно заранее уточнять условия договора.

Плюсы и минусы безвизового режима

Плюсы Минусы
Быстрая организация поездки Режим временный — действует до 2026 года
Отсутствие расходов на визу Возможны уточнения правил на границе
Рост доступности китайских туров Увеличение потока может вызвать перегрузку пропускных пунктов
Упрощение деловых поездок Не подходит для длительного пребывания или работы

Интересные факты

  1. Китай — одно из самых популярных направлений у российских туристов после Турции и Таиланда.

  2. В Китае действует собственная платежная система UnionPay, карты которой принимаются почти везде.

  3. В крупных городах активно развиваются сервисы для иностранных туристов — от русскоязычных гидов до приложений с переводом меню в ресторанах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
