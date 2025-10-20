Загадки Севера зовут: арктическая Югра манит путешественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:47
Туризм

На северо-востоке Ханты-Мансийского автономного округа — в Берёзовском и Белоярском районах, недавно вошедших в состав Арктической зоны России, — туризм растёт стремительными темпами.

север
Фото: freepik.com by teksomolika is licensed under Free More info
север

За последние три года поток путешественников увеличивается на 10-15% ежегодно. Привлекает всё - дикая природа, древняя культура манси и ханты, рыбалка, горные маршруты и легенды Приполярного Урала.

По прогнозам региональных властей, к 2030 году количество гостей увеличится в полтора раза. Для северных территорий, где долгие десятилетия главным источником доходов была нефть, это новый курс — на устойчивый, культурно-экологический туризм.

Между нефтью и тундрой

Югра — один из крупнейших нефтедобывающих регионов планеты. С 1964 года здесь извлечено более 13 млрд тонн нефти, а добыча формирует более 70% бюджета округа. Но в последние годы регион делает ставку на развитие не только промышленности, но и туризма.

Берёзовский и Белоярский районы получили официальный статус Арктической зоны весной 2024 года. Этот статус открывает доступ к федеральным программам поддержки и инвестициям в инфраструктуру — дорогам, гостиницам, этнокомплексам.

Где манси встречают гостей

Одно из самых популярных направлений — Приполярный Урал. Здесь поднимаются две священные горы — Неройка и Народная, высочайшая точка Уральского хребта (1 895 м). У подножия скрыты водопады, горные озёра и месторождения кварца и горного хрусталя.

Туристы добираются сюда на вертолётах или в составе экспедиций: летом — сплавы по горным рекам, зимой — снегоходные выезды и радиальные маршруты к вершинам.

Посёлок Берёзово, основанный в XVII веке, известен не только как центр освоения Севера, но и как место ссылки Александра Меншикова — сподвижника Петра I. Здесь сохранился исторический сквер, где установлен первый в России памятник Меншикову.

Рядом находится турбаза "Нер-Ойка", откуда начинаются маршруты в горы. Здесь можно не только увидеть северные ландшафты, но и познакомиться с бытом народов ханты и манси — послушать их сказания у костра, попробовать блюда из оленины и рыбы, поучаствовать в мастер-классах по ремёслам.

Особое место занимает детское этническое стойбище "Мань Ускве" ("Маленький городок"), где подростки изучают ремёсла, традиции и фольклор коренных народов.

Белоярский район: энергия людей и земли

Белоярский район делает ставку на этнографический и природный туризм. Здесь гостей встречают стойбища и этнодеревни, где можно попробовать метание тынзяна, прыжки через нарты или стрельбу из лука.

Центр историко-культурного наследия "Касум ех" в селе Казым и заказник "Сорумский" показывают север во всей его природной и духовной полноте.

Для экологического туризма созданы короткие тропы, например "Тайны и загадки озера Светлое" и "В гости к ненцам", ведущие через болота и моховые поля к экспозициям о традиционном быте.

Север будущего: туризм вместо вахты

В Берёзовском районе к 2028 году планируют построить гостиничный комплекс из дерева с рестораном на берегу реки Ляпин, создать сувенирные лавки, новые велодорожки и реконструировать дорогу к причалу.

Для круглогодичного передвижения между посёлками появится судно на воздушной подушке — маршрут Игрим-Сосьва-Саранпауль должен связать ключевые точки северного туризма.

Белоярский район также развивает инфраструктуру: обновляются этнокомплексы, создаются новые турбазы. Всё это часть стратегии, которая делает Арктику Югры доступной не только для исследователей и нефтяников, но и для путешественников.

FAQ

Почему Берёзовский и Белоярский районы включены в Арктическую зону России?
Из-за географического положения, сурового климата и стратегического значения для освоения северных территорий. Это даёт регионам дополнительные возможности для инвестиций и развития.

Какие виды туризма развиваются в Арктической Югре?
Этнографический, культурно-познавательный, экологический, рыболовный и экстремальный (снегоходные туры, сплавы, вертолётные экспедиции).

Когда лучше ехать?
Летом — ради горных походов, рыбалки и сплавов, зимой — ради северного сияния и снегоходных маршрутов.

Можно ли добраться самостоятельно?
Да, но стоит учитывать сложную логистику: большинство маршрутов требуют сопровождения гидов и местного транспорта (вездеходов, вертолётов, лодок).

Что обязательно увидеть?
Гору Народная и Неройку, Берёзово с памятником Меншикову, этностойбище "Мань Ускве" и заказник "Сорумский".

Кто приезжает в Арктическую Югру?
Российские и зарубежные путешественники, фотографы, этнографы, рыбаки и любители дикой природы.

Чем уникальна культура народов ханты и манси?
Она основана на почитании природы, кочевом образе жизни, устных легендах и праздниках вроде "Медвежьих игрищ", которые можно увидеть во время этнотуров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
