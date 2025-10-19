Байкер из Воронежа бросил вызов судьбе: 25 000 километров ради встречи с Чингисханом

Николай Символоков, ныне руководитель отдела охраны воронежского тепловозоремонтного завода, в прошлом — сотрудник МВД, а по жизни — байкер-философ.
Мотоцикл в его жизни появился поздно, но зато навсегда. В молодости о двух колёсах он только мечтал: родители так и не купили ему мопед. Спустя десятилетия мечта всё-таки воплотилась.
Пятнадцать лет назад товарищ дал Николаю прокатиться на мотоцикле. А первый "Кавасаки" подарил ему вкус свободы и тысячи километров по дорогам России. Позже появился 95-сильный BMW F 850 GS, на котором Николай проехал почти всю страну.
Сначала — родина Шолохова, потом — Териберка за Полярным кругом, Кавказ от Каспия до Чёрного моря и даже село Куруш в Дагестане — самое высокогорное в Европе. За годы он намотал около 80 тысяч километров и утвердился в мысли: путешествия на мотоцикле дарят совсем иное ощущение мира.
"Ты буквально дышишь дорогой. На машине ты изолирован, а на мотоцикле — открыт всему. И встречи на пути становятся частью тебя. Мы все — одна мото-семья: никогда не проедем мимо того, кто застрял на обочине", — поясняет байкер.
Ещё во время поездки на Байкал Николай замыслил побывать в Монголии. В первый раз дождь и раскисшие степные дороги заставили его вернуться из-под Улан-Батора. Но мечта о встрече с Чингисханом не покинула его.
Летом 2025 года он решился: маршрут Воронеж — Владивосток через Монголию. 25 000 километров за чуть меньше месяца. Именно в этой поездке он достиг грандиозного памятника Чингисхану — 40-метровой конной статуи на 10-метровом пьедестале вблизи Улан-Батора.
В Монголии Николай встретил старого знакомого байкера Арчи, с которым познакомился ещё во время той неудачной поездки. Тогда общались на пальцах; сейчас же — на английском, который Николай специально выучил, чтобы поддерживать дружбу.
"Мы с Арчи уже строим новые планы: поездку в Египет. Он доедет до Воронежа, а отсюда мы рванём вместе", — рассказывает Николай.
Монголия поразила его не только людьми, но и кухней.
"Мясо на первое, второе и третье — и всё очень вкусное. Лучшее баранина в жизни", — говорит он.
Для Николая мотоцикл — не транспорт, а способ думать и чувствовать. На дороге он чувствует жизнь острее — ветер, температуру, запахи, встречи. И каждый новый рубеж становится началом следующего.
