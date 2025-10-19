Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альцгеймер может отступить: найден витамин, который заставляет мозг работать заново
Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать
Этот человек ненормальный: экс-солист Белого орла рассказал, почему боится смотреть по сторонам
Загадки Севера зовут: арктическая Югра манит путешественников
От холода к солнцу и обратно: сезонная перезагрузка для кожи
Секрет уюта, о котором молчат дизайнеры: растения, которые спасают самую скучную кухню
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом

Байкер из Воронежа бросил вызов судьбе: 25 000 километров ради встречи с Чингисханом

4:05
Туризм

Николай Символоков, ныне руководитель отдела охраны воронежского тепловозоремонтного завода, в прошлом — сотрудник МВД, а по жизни — байкер-философ.

байкер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
байкер

Мотоцикл в его жизни появился поздно, но зато навсегда. В молодости о двух колёсах он только мечтал: родители так и не купили ему мопед. Спустя десятилетия мечта всё-таки воплотилась.

Пятнадцать лет назад товарищ дал Николаю прокатиться на мотоцикле. А первый "Кавасаки" подарил ему вкус свободы и тысячи километров по дорогам России. Позже появился 95-сильный BMW F 850 GS, на котором Николай проехал почти всю страну.

Байкерская география

Сначала — родина Шолохова, потом — Териберка за Полярным кругом, Кавказ от Каспия до Чёрного моря и даже село Куруш в Дагестане — самое высокогорное в Европе. За годы он намотал около 80 тысяч километров и утвердился в мысли: путешествия на мотоцикле дарят совсем иное ощущение мира.

"Ты буквально дышишь дорогой. На машине ты изолирован, а на мотоцикле — открыт всему. И встречи на пути становятся частью тебя. Мы все — одна мото-семья: никогда не проедем мимо того, кто застрял на обочине", — поясняет байкер.

Монгольская мечта

Ещё во время поездки на Байкал Николай замыслил побывать в Монголии. В первый раз дождь и раскисшие степные дороги заставили его вернуться из-под Улан-Батора. Но мечта о встрече с Чингисханом не покинула его.

Летом 2025 года он решился: маршрут Воронеж — Владивосток через Монголию. 25 000 километров за чуть меньше месяца. Именно в этой поездке он достиг грандиозного памятника Чингисхану — 40-метровой конной статуи на 10-метровом пьедестале вблизи Улан-Батора.

Друзья без границ

В Монголии Николай встретил старого знакомого байкера Арчи, с которым познакомился ещё во время той неудачной поездки. Тогда общались на пальцах; сейчас же — на английском, который Николай специально выучил, чтобы поддерживать дружбу.

"Мы с Арчи уже строим новые планы: поездку в Египет. Он доедет до Воронежа, а отсюда мы рванём вместе", — рассказывает Николай.

Монголия поразила его не только людьми, но и кухней.

"Мясо на первое, второе и третье — и всё очень вкусное. Лучшее баранина в жизни", — говорит он.

Байкерская философия

Для Николая мотоцикл — не транспорт, а способ думать и чувствовать. На дороге он чувствует жизнь острее — ветер, температуру, запахи, встречи. И каждый новый рубеж становится началом следующего.

FAQ

Сколько километров Николай проехал на мотоцикле?
Около 80 000 км по России и за её пределами.

Какой у него мотоцикл?
BMW F 850 GS — туристический эндуро с двигателем на 95 л. с. и грузоподъёмностью до 100 кг.

Зачем он поехал в Монголию?
Чтобы осуществить давнюю мечту — увидеть памятник Чингисхану и пройти по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира.

Какая самая трудная поездка была?
Первая попытка поехать в Монголию: ливень, раскисшие дороги и грязь до пояса. Но именно она стала мотивацией вернуться.

Почему его не пускали в гостиницу в Улан-Удэ?
Он вернулся через границу весь в глине и мокрый — администраторы подумали, что он грязный путешественник.

Что его больше всего поразило в Монголии?
Горы, озёра, доброжелательные люди и кухня, где мясо — главное во всём.

Планирует ли он новые путешествия?
Да, поездку в Магадан и в Египет вместе с другом Арчи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Домашние животные
Ни запаха, ни порванных тапок: идеальные собаки для квартиры без хаоса
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Хитрость, которая обернётся бедой: почему приучать кошку к унитазу — плохая идея
Рынок недвижимости в ожидании перемен: когда и на сколько вырастут цены на жильё
Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом
Paulig воскресает: кофейный гигант подал 5 заявок в России — что это значит
Свитер уменьшился вдвое после стирки? Верните его к жизни: 5 шагов к прежней форме
Ваши кроссовки могут мешать тренировкам, а не помогать: ошибки при выборе спортивной обуви
Корни сгниют за неделю: о чём все забывают при пересадке цветов в кашпо без отверстий
Цветник вверх ногами: дачный трюк, который решает проблему маленького участка
Пушистый террор на кухне: почему кошка игнорирует запреты и считает стол своей территорией
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.