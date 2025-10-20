Киберспортсмены и туристы в беде: почему россиян разворачивают прямо в аэропортах Швеции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:03
Туризм

Путешествия в Швецию для россиян становятся всё более непредсказуемыми. Если раньше туристы жаловались на длительные проверки и вопросы о маршруте, то теперь появились сообщения об аннулировании виз и депортации за отсутствие медицинской страховки, выданной иностранной компанией.

депортация россиян из Швеции
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
депортация россиян из Швеции

Сначала эти случаи воспринимались как недоразумение, однако в октябре они участились. Судя по публикациям в туристических чатах и на форумах, требование официально закреплено на сайте посольства Швеции в России, хотя весной этого пункта там ещё не было.

Первые случаи: депортации и аннулированные визы

В конце сентября, турист из России рассказал в тематическом чате, что его не пустили в Швецию и аннулировали годовую визу Венгрии, выданную в рамках Шенгенского соглашения.

"Российские страховки они не котируют. Им не важно, что другим странам ЕС безразлично происхождение страховки — теперь за это аннулируют визу и депортируют. Мой случай не единичный, нововведение действует с конца сентября. Купить страховку на месте не дадут", — сообщил турист.

По словам туриста, на границе в аэропорту Стокгольма (Арланда) его допрашивали несколько часов, уточняя детали маршрута, цели поездки и источники средств.

"Депортировали только россиян. Проверяли билеты, карты, страховку, даже банковские выписки. Говорят, связано с санкциями — российские страховые попали в определённый пакет ограничений", — отметил он.

Второй громкий случай: киберспортивная команда Virtus

В похожую ситуацию попала киберспортивная команда Virtus, летевшая на турнир ESL Pro League по CS2, который проходил в Стокгольме.

На границе у трёх игроков также возникли претензии к страховке, и визы были аннулированы прямо в аэропорту.

"Ранее эти же страховые полисы без проблем принимались в других странах Шенгена. Новые документы оформили оперативно, но решение о запрете на въезд уже было принято", — говорится в официальном заявлении команды.

Новое требование: только иностранные страховки

На сайте шведского посольства теперь указано: для въезда требуется страховой полис, действующий на территории ЕС и оформленный иностранной компанией.
Формулировка отсутствовала в мае, но появилась к осени — об этом свидетельствуют архивные копии сайта.

Пока неясно, связано ли это с изменениями в миграционной политике или с санкционными ограничениями на российские страховые организации, которые могут лишиться права предоставлять услуги, признаваемые в ЕС.

Что важно знать туристам

  • Российские страховые компании (включая крупные бренды) не признаются шведскими пограничниками.
  • Покупка иностранной страховки на месте не поможет — при отсутствии полиса туристу отказывают во въезде и ставят депортацию.
  • Даже при наличии действующей визы другой страны ЕС Швеция может отказать во въезде и аннулировать её.
  • Проверки могут проходить не только на границе, но и внутри страны — полиция вправе запросить документы у туриста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прилететь в Швецию с российской страховкой.
    Последствие: Отказ во въезде, аннулирование визы, депортация.
    Альтернатива: Оформить полис у иностранной компании, действующей в Шенгене.
  • Ошибка: Считать, что если страховка подходит для других стран ЕС, то и Швеции она подойдёт.
    Последствие: Разворот на границе, даже при действующей мультивизе.
    Альтернатива: Проверить актуальные требования именно на сайте посольства Швеции.
  • Ошибка: Надеяться купить страховку онлайн после прилёта.
    Последствие: Пограничники не признают такие документы.
    Альтернатива: Купить заранее — иностранную страховку можно оформить онлайн, но только при наличии зарубежной карты.

Советы путешественникам

  1. Проверяйте условия визы. Даже шенген, выданный другой страной, не гарантирует въезд в Швецию.
  2. Берите страховку у компаний, зарегистрированных в ЕС.
  3. Храните копию полиса в бумажном и электронном виде.
  4. Избегайте пересадок через Стокгольм, если у вас российская страховка.
  5. Следите за обновлениями на сайте посольства — правила могут меняться без предварительных уведомлений.

А что если уже куплены билеты?

Если поездка в Швецию запланирована на ближайшие недели, стоит переоформить страховку через иностранную платформу. Некоторые международные сервисы позволяют это сделать онлайн, но потребуется карта, выпущенная за пределами России.
В противном случае — лучше перенаправить маршрут в другие страны Шенгенской зоны, где российских полисов пока не требуют.

Мифы и правда

  • Миф: Новое правило касается только туристов с российскими визами.
    Правда: Отказы фиксируются и у обладателей венгерских, греческих и чешских виз.
  • Миф: Достаточно предъявить страховой сертификат на английском языке.
    Правда: Шведские пограничники проверяют именно страну регистрации компании.
  • Миф: Это единичные случаи.
    Правда: Сообщения об отказах во въезде появились в нескольких туристических чатах и уже касались десятков человек.

Контекст

Ужесточение правил въезда для россиян в Скандинавии наблюдается с 2023 года. Финляндия и Дания уже ограничили выдачу виз, а Швеция сделала акцент на проверке страховок и источников финансирования поездки.
Местные власти объясняют это "повышенными рисками и необходимостью более тщательной проверки документов граждан третьих стран".

Уточнения

Депорта́ция (лат. deportatio "изгнание, высылка") или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем. Термин депортация возник в уголовном законодательстве Франции в XVII-XVIII веках для обозначения особых видов ссылки.

Короле́вство Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Столица и крупнейший город — Стокгольм. Официальный язык — шведский — один из германских языков, распадающийся на множество диалектов; на севере страны используется также северносаамский язык.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
