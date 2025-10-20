Киберспортсмены и туристы в беде: почему россиян разворачивают прямо в аэропортах Швеции

Путешествия в Швецию для россиян становятся всё более непредсказуемыми. Если раньше туристы жаловались на длительные проверки и вопросы о маршруте, то теперь появились сообщения об аннулировании виз и депортации за отсутствие медицинской страховки, выданной иностранной компанией.
Сначала эти случаи воспринимались как недоразумение, однако в октябре они участились. Судя по публикациям в туристических чатах и на форумах, требование официально закреплено на сайте посольства Швеции в России, хотя весной этого пункта там ещё не было.
В конце сентября, турист из России рассказал в тематическом чате, что его не пустили в Швецию и аннулировали годовую визу Венгрии, выданную в рамках Шенгенского соглашения.
"Российские страховки они не котируют. Им не важно, что другим странам ЕС безразлично происхождение страховки — теперь за это аннулируют визу и депортируют. Мой случай не единичный, нововведение действует с конца сентября. Купить страховку на месте не дадут", — сообщил турист.
По словам туриста, на границе в аэропорту Стокгольма (Арланда) его допрашивали несколько часов, уточняя детали маршрута, цели поездки и источники средств.
"Депортировали только россиян. Проверяли билеты, карты, страховку, даже банковские выписки. Говорят, связано с санкциями — российские страховые попали в определённый пакет ограничений", — отметил он.
В похожую ситуацию попала киберспортивная команда Virtus, летевшая на турнир ESL Pro League по CS2, который проходил в Стокгольме.
На границе у трёх игроков также возникли претензии к страховке, и визы были аннулированы прямо в аэропорту.
"Ранее эти же страховые полисы без проблем принимались в других странах Шенгена. Новые документы оформили оперативно, но решение о запрете на въезд уже было принято", — говорится в официальном заявлении команды.
На сайте шведского посольства теперь указано: для въезда требуется страховой полис, действующий на территории ЕС и оформленный иностранной компанией.
Формулировка отсутствовала в мае, но появилась к осени — об этом свидетельствуют архивные копии сайта.
Пока неясно, связано ли это с изменениями в миграционной политике или с санкционными ограничениями на российские страховые организации, которые могут лишиться права предоставлять услуги, признаваемые в ЕС.
Если поездка в Швецию запланирована на ближайшие недели, стоит переоформить страховку через иностранную платформу. Некоторые международные сервисы позволяют это сделать онлайн, но потребуется карта, выпущенная за пределами России.
В противном случае — лучше перенаправить маршрут в другие страны Шенгенской зоны, где российских полисов пока не требуют.
Ужесточение правил въезда для россиян в Скандинавии наблюдается с 2023 года. Финляндия и Дания уже ограничили выдачу виз, а Швеция сделала акцент на проверке страховок и источников финансирования поездки.
Местные власти объясняют это "повышенными рисками и необходимостью более тщательной проверки документов граждан третьих стран".
Уточнения
Депорта́ция (лат. deportatio "изгнание, высылка") или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем. Термин депортация возник в уголовном законодательстве Франции в XVII-XVIII веках для обозначения особых видов ссылки.
Короле́вство Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Столица и крупнейший город — Стокгольм. Официальный язык — шведский — один из германских языков, распадающийся на множество диалектов; на севере страны используется также северносаамский язык.
