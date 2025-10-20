Черноморский словарь презрения: как на юге России клеймят туристов и новых соседей

Отдых на Черноморском побережье России — традиционный выбор миллионов туристов. Тёплое море, горы, фрукты и домашнее гостеприимство — всё это притягивает людей летом на юг. Однако за внешней приветливостью иногда скрывается другая сторона: местные жители не всегда одинаково относятся к приезжим.
Интернет-издание "Кулик" опубликовало материал о жаргоне на черноморских курортах, где привело самые типичные прозвища, которые можно услышать в адрес отдыхающих и переехавших на юг россиян. Эти слова нередко носят ироничный, а иногда и откровенно оскорбительный характер.
Одно из самых известных прозвищ — "бздых". Его можно услышать в Сочи, Туапсе, Анапе и Ейске. Слово применяют к туристам, которые ведут себя вызывающе, демонстрируют пренебрежение к местным правилам или чрезмерно хвастаются своим "отдыхом".
"Так называют отдыхающих, уверенных, что им всё позволено — от парковки на газоне до громких вечеринок на пляже", — поясняет автор материала.
Иногда "бздыхами" обзывают и тех, кто переборщил с загаром, превратившись буквально в краснокожего туриста, сгоревшего под южным солнцем. Это слово стало своеобразным местным мемом, отражающим усталость курортников от чрезмерной расслабленности гостей.
Не менее распространённое и обидное слово — "доширачник" или просто "доширак". Им местные называют туристов, которые экономят на всём, привозя с собой еду, посуду и даже кипятильники.
"Это те, кто приезжает с чемоданом продуктов и готовит в номере лапшу быстрого приготовления, вместо того чтобы обедать в кафе", — отмечают журналисты издания.
Для бизнеса такие туристы — "невидимая публика": они не тратятся на рестораны, экскурсии и развлечения. Поэтому отношение к ним часто настороженное.
Особая категория — "понаехи". Это слово применяют не к отдыхающим, а к тем, кто переехал на юг России на постоянное место жительства.
Поначалу "понаехи" восхищаются морем, горами и климатом, но спустя несколько месяцев начинают жаловаться на местные реалии — низкие зарплаты, медлительный сервис, пробки и жару. В ответ часть старожилов воспринимает их с раздражением: конкуренция за рабочие места растёт, цены на жильё поднимаются.
Само слово стало социальным маркером, обозначающим противоречия между "коренными" жителями и новыми переселенцами.
Социологи отмечают, что подобные прозвища появляются там, где не хватает диалога между туристами и местными жителями. Большинство конфликтов исчезают, когда приезжие проявляют уважение к традициям, а жители — терпимость к особенностям приезжих.
Туризм строится не только на инфраструктуре, но и на взаимном уважении. Ведь, как ни странно, те, кого сегодня называют "бздыхами" или "доширачниками", — это те самые люди, которые обеспечивают приток денег в регион.
Почему в России появилось слово "бздых"?
Вероятно, от просторечного "бздеть" — "шуметь, хвастаться", позже слово приобрело местный оттенок раздражения к слишком уверенным туристам.
Все ли местные негативно относятся к туристам?
Нет, большинство жителей курортов зарабатывают на туризме и рады гостям. Негатив вызывают только крайние проявления неуважения и скупости.
Как избежать подобного отношения к себе?
Просто — быть вежливым, поддерживать чистоту, не нарушать покой других и улыбаться.
Стереотип о "грубом туристе" появился ещё в 1970-х, когда внутренний туризм стал массовым. В Сочи и Анапе приезжали тысячи людей с разных концов СССР, и местные жители впервые столкнулись с культурным разнообразием внутри одной страны.
С годами конфликт усилился: одни уехали на заработки, другие — на постоянное место жительства. Так и возникли слова, отражающие социальную усталость юга от вечного сезона.
Уточнения
Стереоти́п (от др.-греч. στερεός "твёрдый" + τύπος "отпечаток") — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении. Стереотип может быть как отрицательным, так и положительным, поэтому необходимо разграничивать стереотип и предрассудки, которые бывают только негативными.
Жарго́н (фр. jargon — «наречие; испорченный язык», от галло-ром. *gargone — «болтовня») — социолект; отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий собственной фонетической и грамматической системами.
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.