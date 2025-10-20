Два месяца кашля и 100 тысяч рублей: как отдых в Турции привел к серьезным проблемам со здоровьем

Отпуск, который должен был принести восстановление и новые силы, закончился серьёзными проблемами со здоровьем. Жительница России после возвращения из Турции обратилась к врачам с жалобами на затяжной кашель, насморк и боли в груди.
Долгое время женщина лечилась самостоятельно, полагая, что простудилась во время перелёта. Однако симптомы не проходили более двух месяцев. После череды обследований, на которые ушло около 100 тысяч рублей, врачи поставили диагноз — аллергический бронхолёгочный аспергиллёз.
Аспергиллёз — это грибковая инфекция, вызванная спорами плесневых грибков рода Aspergillus. Эти микроорганизмы обитают повсюду: в пыли, на стенах влажных помещений, в кондиционерах и системах вентиляции.
Попадая в дыхательные пути, споры могут вызывать аллергическое воспаление или даже разрушение лёгочной ткани.
"Инфекция развивается при длительном вдыхании спор грибка, особенно в помещениях с повышенной влажностью и плохой вентиляцией", — пояснил врач-пульмонолог Иван Степанов.
По словам пациентки, она отдыхала в прибрежном отеле, где в последние дни заметила запах сырости и следы плесени на стенах ванной комнаты. Убирались в номере нерегулярно, кондиционер работал без очистки фильтра.
Врачи считают, что именно сочетание высокой влажности, пыли и плохо обслуживаемой климатической техники стало причиной заражения.
"Многие курортные отели страдают от грибковой микрофлоры, особенно в ванных комнатах и кондиционерах", — отметил специалист по инфекционным заболеваниям Александр Морозов.
При аспергиллёзе важно вовремя распознать первые признаки. Болезнь часто начинается незаметно, имитируя обычную простуду или аллергию.
Основные симптомы:
Если эти симптомы не проходят дольше трёх недель, требуется обследование у пульмонолога и проведение КТ грудной клетки.
Лечение зависит от формы заболевания. В лёгких случаях назначают противогрибковые препараты — вориконазол, итраконазол, позаконазол. При выраженной аллергической реакции добавляют глюкокортикостероиды, чтобы снизить воспаление.
Продолжительность терапии — от нескольких месяцев до года. Также необходимо провести глубокую дезинфекцию жилья: очистить кондиционер, обработать стены антисептиками, проверить вентиляцию.
Если симптомы появляются во время отдыха, важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу в ближайшей клинике. В туристических районах Турции работают частные медцентры с англоговорящими специалистами, принимающими туристов по страховке.
После возвращения домой необходимо сообщить врачу о поездке: это поможет быстрее определить источник заражения.
Можно ли заразиться аспергиллёзом от другого человека?
Нет, болезнь не передаётся от человека к человеку, только при вдыхании спор грибка из окружающей среды.
Как часто встречается это заболевание у туристов?
Редко, но случаи фиксируются ежегодно, особенно после отдыха в странах с жарким и влажным климатом.
Можно ли избежать заражения?
Да, если соблюдать элементарные меры гигиены, следить за чистотой кондиционеров и избегать сырых помещений.
Первые случаи аспергиллёза лёгких описали британские врачи в 1952 году у рабочих мельниц и пивоварен. Позже стало ясно, что болезнь поражает не только людей с профессиональным контактом с пылью, но и туристов, посещающих влажные и тропические регионы. Сегодня аспергиллёз официально включён ВОЗ в список "забытых инфекций современности", которые развиваются из-за плохой экологии и загрязнения воздуха.
Уточнения
Аспергиллёз — понятие, охватывающее широкий спектр заболеваний, вызываемых грибами рода Aspergillus. Наиболее распространёнными формами являются аллергический бронхопульмональный аспергиллёз, аспергиллома (неинвазивный аспергиллёз) и инвазивный аспергиллёз лёгких. Наиболее часто инфекционным агентом является Aspergillus fumigatus.
