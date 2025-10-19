Небо обмануло: канадская парапланеристка попала в экстремальную ситуацию в Гималаях

Планировавшийся двухчасовой полёт над живописными горами Химачал-Прадеша для Меган Элизабет, канадской парапланеристки-одиночки, обернулся испытанием на выживание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License) параплан в горах

Она вылетела из знаменитого старта в Бир-Биллинге — мекке парапланеризма в Индии — и должна была приземлиться в долине Чоган. Однако сильные восходящие потоки и густой туман сбили её с маршрута, и через несколько часов полёта её параплан потерпел крушение в горах Дхауладхар.

По данным администрации Байнадха, Элизабет застряла в районе Талан-Джот, севернее храма Химани Чамунда, на высоте около 14 000 футов (4 200 метров). Ночь она провела под открытым небом, при минусовой температуре и шквальном ветре.

Спасательная операция

Как сообщил SDM Байнднат Санкалап Гаутам, местоположение пилотки удалось определить по сигналу Google Maps и радиосвязи.

На помощь выдвинулись альпинисты и волонтёры Ассоциации парапланеристов Бир-Биллинга (BPA).

К спасению подключены также армейские вертолёты, поскольку район отличается крутыми склонами и обрывами, где невозможно использовать наземную технику.

"Мы поддерживаем с ней связь. Она в сознании, у неё есть еда, лекарства и тёплая одежда. Сейчас главное — дождаться нормальной погоды и безопасно вывести её вниз", — сообщил Гаутам.

Хребет Дхауладхар — рай для парапланеристов и ловушка для непогоды

Горы Дхауладхар, часть западных Гималаев, — популярное место для международных соревнований по парапланеризму.

Бир-Биллинг, откуда стартовала Элизабет, признан одним из лучших лётных мест мира - здесь ежегодно проходит мировой кубок FAI.

Однако осенний сезон приносит резкие изменения ветра, плотные облака и термики, которые могут отбросить пилота на десятки километров от намеченного маршрута.

Местные пилоты называют район "парадоксом красоты и опасности": с одной стороны, идеальные условия для свободного полёта; с другой — сложная топография и отсутствие посадочных площадок.

Не первый инцидент

Как отмечают представители BPA, за последние годы в этих местах произошло несколько аварий с иностранными спортсменами.

Некоторые пилоты пропадали без вести — их парапланы так и не нашли в густых лесах и ущельях.

Поэтому местные власти требуют обязательного ношения GPS-маячков и радиомаяков SPOT для всех участников полётов.

Надежда на спасение

Метеорологи прогнозируют временное улучшение погоды, что может позволить спасателям добраться до пострадавшей в течение ближайших часов.

"Она опытный пилот и сохраняет спокойствие. Сам факт, что она вышла на связь, — хороший знак",

— отметил один из волонтёров BPA.

Пока небо над Дхауладхаром остаётся закрытым туманом, судьба канадской парапланеристки напоминает: даже в XXI веке природа всё ещё диктует свои правила тем, кто решается взлететь к ней слишком близко.

FAQ

Где находится хребет Дхауладхар?

Он расположен в северо-западной части Индии, в штате Химачал-Прадеш. Это часть западных Гималаев, известная своими крутыми склонами и внезапными изменениями погоды.

Почему Бир-Биллинг так популярен среди парапланеристов?

Здесь идеальное сочетание восходящих потоков, стабильной термики и панорамных видов. Район считается одной из лучших площадок для дальних перелётов и проведения международных соревнований по парапланеризму.

Что представляет опасность при полётах в Дхауладхаре?

Главные риски — внезапные облака, сильные ветры, сложный рельеф и отсутствие зон для безопасной посадки. Даже опытные пилоты могут потерять ориентацию и оказаться в труднодоступных местах.

Какие меры безопасности обычно применяют пилоты?

Используются GPS-трекеры, радиосвязь, запасные парашюты и термостойкая одежда. Пилоты обязаны регистрировать маршрут и время старта в Ассоциации парапланеристов.

Что помогает выжить в случае вынужденной посадки?

Запас еды, теплая одежда, аптечка и работающая рация — стандартный набор любого парапланериста дальнего класса. В случае аварийной посадки важно сохранять спокойствие, найти укрытие и поддерживать связь со спасателями.

Как часто происходят подобные инциденты?

Несмотря на высокий уровень подготовки, ежегодно фиксируется несколько несчастных случаев. Чаще всего причины связаны с погодными условиями или навигационными ошибками.

Можно ли туристам попробовать полёт в Бир-Биллинге?

Да, там действуют школы и лицензированные инструкторы, предлагающие тандемные полёты. Однако при самостоятельных стартах необходимо иметь международную лицензию и страхование.