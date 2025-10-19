Небо обмануло: канадская парапланеристка попала в экстремальную ситуацию в Гималаях

Планировавшийся двухчасовой полёт над живописными горами Химачал-Прадеша для Меган Элизабет, канадской парапланеристки-одиночки, обернулся испытанием на выживание.
Она вылетела из знаменитого старта в Бир-Биллинге — мекке парапланеризма в Индии — и должна была приземлиться в долине Чоган. Однако сильные восходящие потоки и густой туман сбили её с маршрута, и через несколько часов полёта её параплан потерпел крушение в горах Дхауладхар.
По данным администрации Байнадха, Элизабет застряла в районе Талан-Джот, севернее храма Химани Чамунда, на высоте около 14 000 футов (4 200 метров). Ночь она провела под открытым небом, при минусовой температуре и шквальном ветре.
Как сообщил SDM Байнднат Санкалап Гаутам, местоположение пилотки удалось определить по сигналу Google Maps и радиосвязи.
На помощь выдвинулись альпинисты и волонтёры Ассоциации парапланеристов Бир-Биллинга (BPA).
К спасению подключены также армейские вертолёты, поскольку район отличается крутыми склонами и обрывами, где невозможно использовать наземную технику.
"Мы поддерживаем с ней связь. Она в сознании, у неё есть еда, лекарства и тёплая одежда. Сейчас главное — дождаться нормальной погоды и безопасно вывести её вниз", — сообщил Гаутам.
Горы Дхауладхар, часть западных Гималаев, — популярное место для международных соревнований по парапланеризму.
Бир-Биллинг, откуда стартовала Элизабет, признан одним из лучших лётных мест мира - здесь ежегодно проходит мировой кубок FAI.
Однако осенний сезон приносит резкие изменения ветра, плотные облака и термики, которые могут отбросить пилота на десятки километров от намеченного маршрута.
Местные пилоты называют район "парадоксом красоты и опасности": с одной стороны, идеальные условия для свободного полёта; с другой — сложная топография и отсутствие посадочных площадок.
Как отмечают представители BPA, за последние годы в этих местах произошло несколько аварий с иностранными спортсменами.
Некоторые пилоты пропадали без вести — их парапланы так и не нашли в густых лесах и ущельях.
Поэтому местные власти требуют обязательного ношения GPS-маячков и радиомаяков SPOT для всех участников полётов.
Метеорологи прогнозируют временное улучшение погоды, что может позволить спасателям добраться до пострадавшей в течение ближайших часов.
"Она опытный пилот и сохраняет спокойствие. Сам факт, что она вышла на связь, — хороший знак",
— отметил один из волонтёров BPA.
Пока небо над Дхауладхаром остаётся закрытым туманом, судьба канадской парапланеристки напоминает: даже в XXI веке природа всё ещё диктует свои правила тем, кто решается взлететь к ней слишком близко.
Где находится хребет Дхауладхар?
Он расположен в северо-западной части Индии, в штате Химачал-Прадеш. Это часть западных Гималаев, известная своими крутыми склонами и внезапными изменениями погоды.
Почему Бир-Биллинг так популярен среди парапланеристов?
Здесь идеальное сочетание восходящих потоков, стабильной термики и панорамных видов. Район считается одной из лучших площадок для дальних перелётов и проведения международных соревнований по парапланеризму.
Что представляет опасность при полётах в Дхауладхаре?
Главные риски — внезапные облака, сильные ветры, сложный рельеф и отсутствие зон для безопасной посадки. Даже опытные пилоты могут потерять ориентацию и оказаться в труднодоступных местах.
Какие меры безопасности обычно применяют пилоты?
Используются GPS-трекеры, радиосвязь, запасные парашюты и термостойкая одежда. Пилоты обязаны регистрировать маршрут и время старта в Ассоциации парапланеристов.
Что помогает выжить в случае вынужденной посадки?
Запас еды, теплая одежда, аптечка и работающая рация — стандартный набор любого парапланериста дальнего класса. В случае аварийной посадки важно сохранять спокойствие, найти укрытие и поддерживать связь со спасателями.
Как часто происходят подобные инциденты?
Несмотря на высокий уровень подготовки, ежегодно фиксируется несколько несчастных случаев. Чаще всего причины связаны с погодными условиями или навигационными ошибками.
Можно ли туристам попробовать полёт в Бир-Биллинге?
Да, там действуют школы и лицензированные инструкторы, предлагающие тандемные полёты. Однако при самостоятельных стартах необходимо иметь международную лицензию и страхование.
