Отпуск превратился в выживание: туристы в Испании борются с последствиями шторма

Шторм "Элис", обрушившийся на юго-восток Испании, стал настоящим испытанием для жителей и туристов региона Мурсия. Сильные осадки вызвали внезапное наводнение, из-за которого десятки населённых пунктов остались без водоснабжения и электричества. Особенно сильно пострадал прибрежный курорт Лос-Алькасарес, где отдыхающие провели до недели без доступа к чистой воде.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подъём уровня моря угрожает прибрежным городам

Неделя без воды: как переживали туристы

Многие отдыхающие оказались буквально заперты в своих апартаментах и отелях. Грязь, перебои с электричеством и отсутствие водопровода сделали привычный отпуск экстремальным испытанием.

Одна из туристок, находившаяся в Лос-Алькасаресе, рассказала, что её семья жила без воды шесть или семь дней, используя только запасы бутилированной.

"Мы остались без доступа к воде почти на неделю. Несмотря на грязь и разрушения, власти быстро информировали людей и обеспечивали безопасность", — отметила туристка.

По её словам, магазины быстро опустели, бутылочная вода стала дефицитом, а жителям и отдыхающим приходилось пользоваться одноразовой посудой. В регион направили водовозы, чтобы раздавать воду по кварталам.

Помощь соседей и поддержка муниципалитета

Другая отдыхающая из Лос-Алькасареса призналась, что четыре дня не могла принять душ, пока не обратилась в общественный центр, где организовали пункты водоснабжения.

"Соседи из Картахены помогли нам — дали доступ к своим душевым и запасам воды. Местные советы работали всю ночь, оповещая жителей о ситуации", — рассказала туристка.

Жители соседних городов активно помогали пострадавшим: привозили воду, продукты и бытовые принадлежности.

Как справлялись отдыхающие

Несмотря на трудности, туристы находили оригинальные способы адаптации.

"В Сусине воды нет уже шесть дней. Пришлось ополоснуться в бассейне, но администрация прислала водовоз, можно наполнить бутылки", — написал один из туристов в соцсетях.

Другие решали проблему радикальнее: снимали отели в соседних районах — например, в Пилар-де-Орадада, куда ездили, чтобы принять душ и постирать одежду.

При этом большинство отдыхающих подчеркнули, что власти действовали быстро и грамотно: расчищали улицы, доставляли воду, поддерживали связь с жителями через соцсети и радио.

Почему Лос-Алькасарес так важен для туризма Мурсии

Лос-Алькасарес — это не просто прибрежный город, а жемчужина региона Мурсия, расположенная на берегу лагуны Мар-Менор (Mar Menor). Это крупнейшая солёная лагуна Европы, где круглый год царят мягкий климат и спокойное море.

Здесь популярны:

Парусный спорт и виндсерфинг — стабильный ветер делает лагуну идеальной для обучения;

Каякинг и паддлбординг — можно исследовать побережье и мелководные участки;

Дайвинг и сноркелинг — прозрачная вода позволяет наблюдать за подводной флорой и фауной;

Лечебные грязи — используются для оздоровительных процедур.

Пляжи, отмеченные "Голубым флагом"

Пляж Лос-Нарехос (Playa de Los Narejos) — самый известный и оживлённый, с развитой инфраструктурой.

Пляж Эсперанса (Playa de la Esperanza) — тихий, мелководный, идеально подходит для семейного отдыха.

Пляж Мансанера (Playa de la Manzanera) — небольшой, но очень чистый и уютный.

Благодаря мягкому климату курорт остаётся привлекательным круглый год, и именно поэтому последствия стихии здесь особенно чувствительны — туризм является одной из ключевых отраслей местной экономики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать предупреждения синоптиков и оставаться на побережье при угрозе шторма.

Последствие: Риск оказаться в зоне затопления без связи и воды.

Альтернатива: Следить за уведомлениями местных служб и заранее эвакуироваться в безопасные районы.

Ошибка: Использовать воду из непроверенных источников после наводнения.

Последствие: Возможное заражение инфекциями.

Альтернатива: Пользоваться только бутилированной или привозной водой.

Ошибка: Отказываться от помощи муниципалитета.

Последствие: Отсутствие доступа к базовым ресурсам.

Альтернатива: Воспользоваться пунктами водораздачи и временными убежищами.

А что если поехать туда сейчас?

Местные власти заверяют, что ситуация стабилизируется. Водоснабжение постепенно восстанавливается, а службы заняты дезинфекцией и уборкой улиц. Туристам, планирующим поездку в ближайшие недели, рекомендуется уточнять актуальное состояние инфраструктуры — большинство отелей уже функционируют в штатном режиме.

FAQ

Как скоро восстановят водоснабжение в регионе?

Основная часть инфраструктуры уже восстановлена, но в некоторых районах ещё ведутся ремонтные работы.

Безопасно ли сейчас ехать в Мурсию?

Да, если следовать рекомендациям местных властей и уточнять информацию перед поездкой.

Как действовать туристам в случае повторного шторма?

Слушать указания муниципалитета, не покидать место проживания без необходимости и заранее приготовить запас питьевой воды.

Мифы и правда

Миф: Все курорты Мурсии затоплены.

Правда: Основные последствия затронули лишь несколько прибрежных городов, включая Лос-Алькасарес.

Миф: После шторма в регионе опасно купаться.

Правда: Купание разрешено на большинстве пляжей, качество воды контролируется санитарными службами.

Миф: Местные власти бездействовали.

Правда: Муниципалитет организовал эвакуацию, доставку воды и уборку территорий в течение первых суток.

Интересные факты

Лагуна Мар-Менор отделена от Средиземного моря узкой косой Ла-Манга длиной 22 км. Название Лос-Алькасарес происходит от арабского слова "аль-каср" — "дворцы". Здесь снимались сцены нескольких испанских фильмов о морских приключениях.

Исторический контекст

Регион Мурсия исторически страдает от резких погодных контрастов — засушливых периодов и внезапных ливней. Подобные наводнения происходили в 1987 и 2019 годах. После каждого крупного шторма власти укрепляют дренажные системы и дамбы, чтобы минимизировать ущерб. Проект восстановления 2025 года станет крупнейшим за последние 15 лет.

Уточнения

Лос-Алькасарес (исп. Los Alcázares) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.

