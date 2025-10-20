Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем со вкусом: этот морковный пирог без сахара можно есть без страха набрать килограммы
Забудьте про фикусы: кактусы захватывают интерьеры — их ставят даже в спальни
Секрет ароматной кухни: как высушить травы так, чтобы соседи подумали, что у вас ресторан
Маленькое чудо из тропиков: амфибия, которая сияет, будто солнце — золотое сокровище Панамы
Громоздкие, прожорливые, идеальные: автомобили, которые задали вкус роскоши
Этна преподнесла сюрприз: раскрыта тайна извержений, которую скрывали тысячи лет
Алхимия мужской энергии: где заканчиваются тренировки и начинается химия обмана
Статистика против стереотипов: Юрий Лоза объяснил, почему мужчинам живётся тяжелее, чем женщинам
Пять продуктов, которые держат в узде женские гормоны и замедляют старение

Отпуск превратился в выживание: туристы в Испании борются с последствиями шторма

6:57
Туризм

Шторм "Элис", обрушившийся на юго-восток Испании, стал настоящим испытанием для жителей и туристов региона Мурсия. Сильные осадки вызвали внезапное наводнение, из-за которого десятки населённых пунктов остались без водоснабжения и электричества. Особенно сильно пострадал прибрежный курорт Лос-Алькасарес, где отдыхающие провели до недели без доступа к чистой воде.

Подъём уровня моря угрожает прибрежным городам
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подъём уровня моря угрожает прибрежным городам

Неделя без воды: как переживали туристы

Многие отдыхающие оказались буквально заперты в своих апартаментах и отелях. Грязь, перебои с электричеством и отсутствие водопровода сделали привычный отпуск экстремальным испытанием.

Одна из туристок, находившаяся в Лос-Алькасаресе, рассказала, что её семья жила без воды шесть или семь дней, используя только запасы бутилированной.

"Мы остались без доступа к воде почти на неделю. Несмотря на грязь и разрушения, власти быстро информировали людей и обеспечивали безопасность", — отметила туристка.

По её словам, магазины быстро опустели, бутылочная вода стала дефицитом, а жителям и отдыхающим приходилось пользоваться одноразовой посудой. В регион направили водовозы, чтобы раздавать воду по кварталам.

Помощь соседей и поддержка муниципалитета

Другая отдыхающая из Лос-Алькасареса призналась, что четыре дня не могла принять душ, пока не обратилась в общественный центр, где организовали пункты водоснабжения.

"Соседи из Картахены помогли нам — дали доступ к своим душевым и запасам воды. Местные советы работали всю ночь, оповещая жителей о ситуации", — рассказала туристка.

Жители соседних городов активно помогали пострадавшим: привозили воду, продукты и бытовые принадлежности.

Как справлялись отдыхающие

Несмотря на трудности, туристы находили оригинальные способы адаптации.

"В Сусине воды нет уже шесть дней. Пришлось ополоснуться в бассейне, но администрация прислала водовоз, можно наполнить бутылки", — написал один из туристов в соцсетях.

Другие решали проблему радикальнее: снимали отели в соседних районах — например, в Пилар-де-Орадада, куда ездили, чтобы принять душ и постирать одежду.

При этом большинство отдыхающих подчеркнули, что власти действовали быстро и грамотно: расчищали улицы, доставляли воду, поддерживали связь с жителями через соцсети и радио.

Почему Лос-Алькасарес так важен для туризма Мурсии

Лос-Алькасарес — это не просто прибрежный город, а жемчужина региона Мурсия, расположенная на берегу лагуны Мар-Менор (Mar Menor). Это крупнейшая солёная лагуна Европы, где круглый год царят мягкий климат и спокойное море.

Здесь популярны:

  • Парусный спорт и виндсерфинг — стабильный ветер делает лагуну идеальной для обучения;
  • Каякинг и паддлбординг — можно исследовать побережье и мелководные участки;
  • Дайвинг и сноркелинг — прозрачная вода позволяет наблюдать за подводной флорой и фауной;
  • Лечебные грязи — используются для оздоровительных процедур.

Пляжи, отмеченные "Голубым флагом"

  • Пляж Лос-Нарехос (Playa de Los Narejos) — самый известный и оживлённый, с развитой инфраструктурой.
  • Пляж Эсперанса (Playa de la Esperanza) — тихий, мелководный, идеально подходит для семейного отдыха.
  • Пляж Мансанера (Playa de la Manzanera) — небольшой, но очень чистый и уютный.

Благодаря мягкому климату курорт остаётся привлекательным круглый год, и именно поэтому последствия стихии здесь особенно чувствительны — туризм является одной из ключевых отраслей местной экономики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать предупреждения синоптиков и оставаться на побережье при угрозе шторма.
    Последствие: Риск оказаться в зоне затопления без связи и воды.
    Альтернатива: Следить за уведомлениями местных служб и заранее эвакуироваться в безопасные районы.
  • Ошибка: Использовать воду из непроверенных источников после наводнения.
    Последствие: Возможное заражение инфекциями.
    Альтернатива: Пользоваться только бутилированной или привозной водой.
  • Ошибка: Отказываться от помощи муниципалитета.
    Последствие: Отсутствие доступа к базовым ресурсам.
    Альтернатива: Воспользоваться пунктами водораздачи и временными убежищами.

А что если поехать туда сейчас?

Местные власти заверяют, что ситуация стабилизируется. Водоснабжение постепенно восстанавливается, а службы заняты дезинфекцией и уборкой улиц. Туристам, планирующим поездку в ближайшие недели, рекомендуется уточнять актуальное состояние инфраструктуры — большинство отелей уже функционируют в штатном режиме.

FAQ

Как скоро восстановят водоснабжение в регионе?
Основная часть инфраструктуры уже восстановлена, но в некоторых районах ещё ведутся ремонтные работы.

Безопасно ли сейчас ехать в Мурсию?
Да, если следовать рекомендациям местных властей и уточнять информацию перед поездкой.

Как действовать туристам в случае повторного шторма?
Слушать указания муниципалитета, не покидать место проживания без необходимости и заранее приготовить запас питьевой воды.

Мифы и правда

  • Миф: Все курорты Мурсии затоплены.
    Правда: Основные последствия затронули лишь несколько прибрежных городов, включая Лос-Алькасарес.
  • Миф: После шторма в регионе опасно купаться.
    Правда: Купание разрешено на большинстве пляжей, качество воды контролируется санитарными службами.
  • Миф: Местные власти бездействовали.
    Правда: Муниципалитет организовал эвакуацию, доставку воды и уборку территорий в течение первых суток.

Интересные факты

  1. Лагуна Мар-Менор отделена от Средиземного моря узкой косой Ла-Манга длиной 22 км.
  2. Название Лос-Алькасарес происходит от арабского слова "аль-каср" — "дворцы".
  3. Здесь снимались сцены нескольких испанских фильмов о морских приключениях.

Исторический контекст

Регион Мурсия исторически страдает от резких погодных контрастов — засушливых периодов и внезапных ливней. Подобные наводнения происходили в 1987 и 2019 годах. После каждого крупного шторма власти укрепляют дренажные системы и дамбы, чтобы минимизировать ущерб. Проект восстановления 2025 года станет крупнейшим за последние 15 лет.

Уточнения

Лос-Алькасарес (исп. Los Alcázares) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Последние материалы
Всё оказалось не так грустно: Владимир Пресняков открыл неожиданную сторону развода сына
Экран под прицелом пыли: одна ошибка при чистке — и телевизор можно выбросить
Турист на грани закона: 6 невинных поступков, за которые в Китае сильно наказывают
Дважды по 60+: как изменит рынок труда стареющее население планеты
Ужин с последствиями: почему суши с газировкой — прямой путь к гастриту
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Морозы, лёд и пылающие сердца: цветок, который делает весну живой даже в октябре
Нервируют, упрямятся, но в них влюбляешься: 6 автомобилей с душой
Женщина устала — врачи довольны: как индустрия психиатрии зарабатывает на материнстве
В Германии обнаружен клад Римской империи: что скрывают 450 монет и золото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.