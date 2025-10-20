Отпуск превратился в выживание: туристы в Испании борются с последствиями шторма

Шторм "Элис", обрушившийся на юго-восток Испании, стал настоящим испытанием для жителей и туристов региона Мурсия. Сильные осадки вызвали внезапное наводнение, из-за которого десятки населённых пунктов остались без водоснабжения и электричества. Особенно сильно пострадал прибрежный курорт Лос-Алькасарес, где отдыхающие провели до недели без доступа к чистой воде.
Многие отдыхающие оказались буквально заперты в своих апартаментах и отелях. Грязь, перебои с электричеством и отсутствие водопровода сделали привычный отпуск экстремальным испытанием.
Одна из туристок, находившаяся в Лос-Алькасаресе, рассказала, что её семья жила без воды шесть или семь дней, используя только запасы бутилированной.
"Мы остались без доступа к воде почти на неделю. Несмотря на грязь и разрушения, власти быстро информировали людей и обеспечивали безопасность", — отметила туристка.
По её словам, магазины быстро опустели, бутылочная вода стала дефицитом, а жителям и отдыхающим приходилось пользоваться одноразовой посудой. В регион направили водовозы, чтобы раздавать воду по кварталам.
Другая отдыхающая из Лос-Алькасареса призналась, что четыре дня не могла принять душ, пока не обратилась в общественный центр, где организовали пункты водоснабжения.
"Соседи из Картахены помогли нам — дали доступ к своим душевым и запасам воды. Местные советы работали всю ночь, оповещая жителей о ситуации", — рассказала туристка.
Жители соседних городов активно помогали пострадавшим: привозили воду, продукты и бытовые принадлежности.
Несмотря на трудности, туристы находили оригинальные способы адаптации.
"В Сусине воды нет уже шесть дней. Пришлось ополоснуться в бассейне, но администрация прислала водовоз, можно наполнить бутылки", — написал один из туристов в соцсетях.
Другие решали проблему радикальнее: снимали отели в соседних районах — например, в Пилар-де-Орадада, куда ездили, чтобы принять душ и постирать одежду.
При этом большинство отдыхающих подчеркнули, что власти действовали быстро и грамотно: расчищали улицы, доставляли воду, поддерживали связь с жителями через соцсети и радио.
Лос-Алькасарес — это не просто прибрежный город, а жемчужина региона Мурсия, расположенная на берегу лагуны Мар-Менор (Mar Menor). Это крупнейшая солёная лагуна Европы, где круглый год царят мягкий климат и спокойное море.
Здесь популярны:
Благодаря мягкому климату курорт остаётся привлекательным круглый год, и именно поэтому последствия стихии здесь особенно чувствительны — туризм является одной из ключевых отраслей местной экономики.
Местные власти заверяют, что ситуация стабилизируется. Водоснабжение постепенно восстанавливается, а службы заняты дезинфекцией и уборкой улиц. Туристам, планирующим поездку в ближайшие недели, рекомендуется уточнять актуальное состояние инфраструктуры — большинство отелей уже функционируют в штатном режиме.
Как скоро восстановят водоснабжение в регионе?
Основная часть инфраструктуры уже восстановлена, но в некоторых районах ещё ведутся ремонтные работы.
Безопасно ли сейчас ехать в Мурсию?
Да, если следовать рекомендациям местных властей и уточнять информацию перед поездкой.
Как действовать туристам в случае повторного шторма?
Слушать указания муниципалитета, не покидать место проживания без необходимости и заранее приготовить запас питьевой воды.
Регион Мурсия исторически страдает от резких погодных контрастов — засушливых периодов и внезапных ливней. Подобные наводнения происходили в 1987 и 2019 годах. После каждого крупного шторма власти укрепляют дренажные системы и дамбы, чтобы минимизировать ущерб. Проект восстановления 2025 года станет крупнейшим за последние 15 лет.
Уточнения
Лос-Алькасарес (исп. Los Alcázares) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
