Отложенный триумф: что скрывает российский авиапроект, который ждут по всей стране

В российском авиастроении начинается новая глава. Один из самых ожидаемых проектов последних лет — МС-21-310 — должен впервые подняться в небо уже в октябре. О готовности самолета сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.
Этот полет станет знаковым не только для отрасли, но и для всей страны: речь идёт о первом полностью импортозамещенном среднемагистральном самолёте, созданном на российской базе.
История программы МС-21 — это история ожиданий, срывов и новых надежд. Сроки первого полёта неоднократно сдвигались: ранее его планировали на июнь-июль, затем на август, позже формулировка изменилась на "в ближайшее время".
Теперь временные рамки обозначены чётко — две недели на подготовку к первому вылету.
Самолёт получил российские двигатели ПД-14, а также полностью отечественные системы, заменившие ранее использовавшиеся импортные комплектующие.
О ходе сертификационных работ рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, сертификация МС-21-310 должна завершиться до конца 2026 года, как и планировалось изначально.
"В завершающей стадии разработки находятся последние пять отечественных систем самолёта: противообледенительная, водо-вакуумная, система предупреждения столкновений, метеолокатор и система электроснабжения", — отметил Ядров.
Эти элементы необходимы для полной сертификации и запуска серийного производства лайнера.
Алиханов, говоря о проекте, затронул не только технические аспекты, но и вопрос экономической политики. Министр предложил пересмотреть условия ввоза иностранных самолётов в Россию и постепенно отказаться от режима временного импорта.
"Имею в виду, что может возникнуть диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", — подчеркнул глава Минпромторга Антон Алиханов.
По мнению министра, когда отечественные самолёты будут сертифицированы и выйдут на рынок, им необходимо создать равные или более выгодные условия по сравнению с зарубежной техникой.
Отраслевые эксперты признают: сдвиги возможны, но ситуация уже стабильнее, чем несколько лет назад. Большинство комплектующих полностью адаптировано под российское производство, а производственные мощности "Иркута" готовы к запуску серийного выпуска.
Если первый полёт пройдет успешно, это станет сильным сигналом рынку: авиастроение в России не только выжило, но и развивается.
Когда состоится первый полёт МС-21-310?
Планируется в октябре 2025 года, в течение ближайших двух недель.
Когда самолёт получит сертификат?
По плану — к концу 2026 года, после завершения всех лётных испытаний.
Какие авиакомпании первыми получат самолёт?
Ожидается, что первыми заказчиками станут "Аэрофлот" и "Россия".
Где производится МС-21-310?
На Иркутском авиационном заводе корпорации "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК).
Работы над программой начались в 2007 году, когда появилась идея создать конкурент отечественному Sukhoi Superjet и западным моделям среднего класса.
Первый опытный экземпляр поднялся в небо в 2017-м, но из-за санкций и импортных ограничений проект пришлось полностью переработать.
После восьми лет доработок МС-21-310 стал символом импортозамещения в гражданской авиации России.
Уточнения
МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией "Яковлев" совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.
