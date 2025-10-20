Отложенный триумф: что скрывает российский авиапроект, который ждут по всей стране

В российском авиастроении начинается новая глава. Один из самых ожидаемых проектов последних лет — МС-21-310 — должен впервые подняться в небо уже в октябре. О готовности самолета сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Этот полет станет знаковым не только для отрасли, но и для всей страны: речь идёт о первом полностью импортозамещенном среднемагистральном самолёте, созданном на российской базе.

От переносов к финишной прямой

История программы МС-21 — это история ожиданий, срывов и новых надежд. Сроки первого полёта неоднократно сдвигались: ранее его планировали на июнь-июль, затем на август, позже формулировка изменилась на "в ближайшее время".

Теперь временные рамки обозначены чётко — две недели на подготовку к первому вылету.

Самолёт получил российские двигатели ПД-14, а также полностью отечественные системы, заменившие ранее использовавшиеся импортные комплектующие.

Пять систем на финишной стадии

О ходе сертификационных работ рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, сертификация МС-21-310 должна завершиться до конца 2026 года, как и планировалось изначально.

"В завершающей стадии разработки находятся последние пять отечественных систем самолёта: противообледенительная, водо-вакуумная, система предупреждения столкновений, метеолокатор и система электроснабжения", — отметил Ядров.

Эти элементы необходимы для полной сертификации и запуска серийного производства лайнера.

Новый подход к авиационному рынку

Алиханов, говоря о проекте, затронул не только технические аспекты, но и вопрос экономической политики. Министр предложил пересмотреть условия ввоза иностранных самолётов в Россию и постепенно отказаться от режима временного импорта.

"Имею в виду, что может возникнуть диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", — подчеркнул глава Минпромторга Антон Алиханов.

По мнению министра, когда отечественные самолёты будут сертифицированы и выйдут на рынок, им необходимо создать равные или более выгодные условия по сравнению с зарубежной техникой.

Советы шаг за шагом: как готовят МС-21 к первому вылету

Испытания наземных систем — проверка работы электрооборудования, гидравлики и шасси. Пробежки по ВПП — самолет разгоняется без отрыва от земли для тестирования устойчивости и управления. Тестирование ПД-14 — измеряются параметры тяги, вибраций и расхода топлива. Проверка аэродинамики крыла с композитными элементами. Первый вылет под контролем инженеров и пилотов-испытателей — момент, когда проект официально переходит из стадии опытной разработки в практическую эксплуатацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Форсировать вылет, не завершив проверку всех систем.

Последствие: Риск отказа узлов и возможная задержка сертификации.

Альтернатива: Провести полные испытания, даже если это сдвинет график.

Последствие: Финансовое неравенство между российскими и зарубежными самолетами.

Альтернатива: Постепенно отменить преференции и стимулировать использование отечественной техники.

А что если проект снова задержится?

Отраслевые эксперты признают: сдвиги возможны, но ситуация уже стабильнее, чем несколько лет назад. Большинство комплектующих полностью адаптировано под российское производство, а производственные мощности "Иркута" готовы к запуску серийного выпуска.

Если первый полёт пройдет успешно, это станет сильным сигналом рынку: авиастроение в России не только выжило, но и развивается.

FAQ

Когда состоится первый полёт МС-21-310?

Планируется в октябре 2025 года, в течение ближайших двух недель.

Когда самолёт получит сертификат?

По плану — к концу 2026 года, после завершения всех лётных испытаний.

Какие авиакомпании первыми получат самолёт?

Ожидается, что первыми заказчиками станут "Аэрофлот" и "Россия".

Где производится МС-21-310?

На Иркутском авиационном заводе корпорации "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК).

Мифы и правда

Миф: МС-21 — просто копия западных лайнеров.

Правда: Конструкция, аэродинамика и крыло из композитов разработаны в России, а двигатель ПД-14 — полностью отечественный.

Правда: В первую очередь лайнер ориентирован на внутренний рынок, но в будущем возможно получение сертификатов дружественных стран.

Правда: Все ключевые системы уже заменены российскими аналогами.

Интересные факты

Крыло МС-21 выполнено из российских углепластиков, разработанных специально для проекта. Двигатель ПД-14 стал первым отечественным турбореактивным двигателем нового поколения, созданным "с нуля". Название "МС" расшифровывается как "Магистральный Самолёт XXI века".

Исторический контекст

Работы над программой начались в 2007 году, когда появилась идея создать конкурент отечественному Sukhoi Superjet и западным моделям среднего класса.

Первый опытный экземпляр поднялся в небо в 2017-м, но из-за санкций и импортных ограничений проект пришлось полностью переработать.

После восьми лет доработок МС-21-310 стал символом импортозамещения в гражданской авиации России.

Уточнения

МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией "Яковлев" совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.

