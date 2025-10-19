Ядовитая змея и не только: гиды раскроют секреты выживания в дагестанской пустыне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Дагестане начинается новое направление экологического туризма. Местные гиды теперь не просто сопровождают туристов, а становятся настоящими экспертами по живой природе региона. Всё благодаря проекту "ЗооГид по Дагестану", созданному биологическим факультетом Дагестанского государственного университета.

Сарыкум, Дагестан
Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository
Сарыкум, Дагестан

Главная цель инициативы — научить экскурсоводов правильно информировать путешественников о редких, занесённых в Красную книгу и потенциально опасных представителях флоры и фауны, а также обеспечивать безопасность на маршрутах.

"Курсы в первую очередь полезны для гидов. Они смогут рассказать о краснокнижных и ядовитых животных и растениях, о правильном поведении при встрече с ними на турмаршрутах", — отметила старший преподаватель биофака ДГУ Узлипат Гичиханова.

Бархан Сарыкум: экотропа среди песков и ядовитых существ

Одной из ключевых точек проекта стал песчаный бархан Сарыкум — уникальный природный объект, напоминающий пустыню в миниатюре. Здесь обитает более 350 видов растений и несколько сотен видов животных, включая гюрзу — самую ядовитую змею России, каракурта, фаланг и скорпионов.

Чтобы минимизировать риски для туристов, по бархану проложили безопасную экотропу с табличками, где указаны сведения о редких и опасных видах.

"Встреча с некоторыми представителями фауны и флоры может иметь опасные последствия. Поэтому вдоль экотропы размещены предупреждения и описания опасных видов", — рассказал специалист заповедника "Дагестанский" Гаджимурад Хабиев.

Новое поколение гидов: учёба и практика в дикой природе

В рамках программы "ЗооГид по Дагестану" обучение прошли 50 экскурсоводов, включая уже работающих специалистов. Курс включал теорию, выезды в природные зоны и практические занятия по распознаванию опасных животных и растений.

"Гид должен быть всесторонне развитым человеком, ведь туристы задают массу вопросов — о деревьях, цветах, птицах. Важно уметь дать точный ответ", — сказала экскурсовод Наргиз Самедова, одна из выпускниц программы.

По её словам, практические занятия проходили прямо на Сарыкуме. Гиды учились отличать безопасные виды от ядовитых, узнавать следы животных и понимать, где лучше не сходить с тропы.

Советы шаг за шагом: как вести себя на природе

  1. Не трогать неизвестных животных и насекомых. Даже безобидная ящерица может защищаться.
  2. Не собирать и не пробовать растения и ягоды. Многие местные виды ядовиты.
  3. Двигаться строго по экотропе. Это защищает не только людей, но и хрупкую экосистему.
  4. Следить за одеждой и обувью. Высокие ботинки и закрытые брюки помогут избежать укусов змей.
  5. Слушать гида. Он знает, где находятся опасные участки и как действовать в случае угрозы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сойти с проложенной тропы ради красивой фотографии.
    Последствие: Риск укуса змеи или контакта с ядовитым растением.
    Альтернатива: Использовать официальные обзорные площадки с панорамным видом.
  • Ошибка: Попытка взять в руки местных животных.
    Последствие: Укус, царапина, стресс для животного.
    Альтернатива: Фото- и видеоохота с безопасного расстояния.
  • Ошибка: Игнорирование инструкций экскурсовода.
    Последствие: Потеря ориентации или травмы.
    Альтернатива: Следовать указаниям гида и соблюдать дисциплину группы.

А что если встретить дикое животное?

Волки и медведи, по словам гидов, избегают человека, но случайные встречи возможны. Важно не паниковать, не делать резких движений и постепенно отойти в сторону, не поворачиваясь спиной. Гиды учат туристов правильно вести себя при подобных ситуациях — именно поэтому подготовка по проекту "ЗооГид" стала столь востребованной.

FAQ

Как попасть на экскурсию по Сарыкуму?
Можно записаться через администрацию заповедника "Дагестанский" или туроператоров, сотрудничающих с проектом "ЗооГид по Дагестану".

Сколько стоит экскурсия?
Средняя стоимость групповой программы — около 1000-1500 рублей на человека. В неё входят сопровождение гида и транспорт от входа до бархана.

Что лучше взять с собой?
Удобную закрытую обувь, воду, головной убор и средство от насекомых. Фотоаппарат тоже пригодится — виды там потрясающие.

Мифы и правда

  • Миф: На Сарыкуме туристов часто кусают змеи.
    Правда: При соблюдении правил безопасности и движении по тропе риск минимален.
  • Миф: Все растения в пустыне безвредны.
    Правда: Некоторые виды способны вызвать ожоги или колотые раны.
  • Миф: Гиды преувеличивают опасность ради эффектных историй.
    Правда: Все предупреждения основаны на реальных данных о флоре и фауне региона.

Интересные факты

  1. Бархан Сарыкум — самый большой песчаный массив в Европе, его высота достигает 262 метров.
  2. Температура песка летом превышает 60 °C, из-за чего некоторые виды приспособились к жизни только здесь.
  3. На бархане можно увидеть ящерицу-круглоголовку, которая не боится людей и охотно "позирует" для фото.

Исторический контекст

Исследования Сарыкума начались ещё в 1920-х годах. Учёные из ДГУ Петра Великого и Академии наук СССР изучали флору и фауну бархана, определяя его как "песчаную аномалию Кавказа". Со временем здесь был создан заповедник, а сегодня территория включена в федеральную сеть охраняемых природных объектов.

Уточнения

Респу́блика Дагеста́н, —  федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Махачкала. Согласно Конституции Республики Дагестан, государственными языками являются русский и языки всех народов, населяющих республику.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
