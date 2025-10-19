Ядовитая змея и не только: гиды раскроют секреты выживания в дагестанской пустыне

В Дагестане начинается новое направление экологического туризма. Местные гиды теперь не просто сопровождают туристов, а становятся настоящими экспертами по живой природе региона. Всё благодаря проекту "ЗооГид по Дагестану", созданному биологическим факультетом Дагестанского государственного университета.
Главная цель инициативы — научить экскурсоводов правильно информировать путешественников о редких, занесённых в Красную книгу и потенциально опасных представителях флоры и фауны, а также обеспечивать безопасность на маршрутах.
"Курсы в первую очередь полезны для гидов. Они смогут рассказать о краснокнижных и ядовитых животных и растениях, о правильном поведении при встрече с ними на турмаршрутах", — отметила старший преподаватель биофака ДГУ Узлипат Гичиханова.
Одной из ключевых точек проекта стал песчаный бархан Сарыкум — уникальный природный объект, напоминающий пустыню в миниатюре. Здесь обитает более 350 видов растений и несколько сотен видов животных, включая гюрзу — самую ядовитую змею России, каракурта, фаланг и скорпионов.
Чтобы минимизировать риски для туристов, по бархану проложили безопасную экотропу с табличками, где указаны сведения о редких и опасных видах.
"Встреча с некоторыми представителями фауны и флоры может иметь опасные последствия. Поэтому вдоль экотропы размещены предупреждения и описания опасных видов", — рассказал специалист заповедника "Дагестанский" Гаджимурад Хабиев.
В рамках программы "ЗооГид по Дагестану" обучение прошли 50 экскурсоводов, включая уже работающих специалистов. Курс включал теорию, выезды в природные зоны и практические занятия по распознаванию опасных животных и растений.
"Гид должен быть всесторонне развитым человеком, ведь туристы задают массу вопросов — о деревьях, цветах, птицах. Важно уметь дать точный ответ", — сказала экскурсовод Наргиз Самедова, одна из выпускниц программы.
По её словам, практические занятия проходили прямо на Сарыкуме. Гиды учились отличать безопасные виды от ядовитых, узнавать следы животных и понимать, где лучше не сходить с тропы.
Волки и медведи, по словам гидов, избегают человека, но случайные встречи возможны. Важно не паниковать, не делать резких движений и постепенно отойти в сторону, не поворачиваясь спиной. Гиды учат туристов правильно вести себя при подобных ситуациях — именно поэтому подготовка по проекту "ЗооГид" стала столь востребованной.
Как попасть на экскурсию по Сарыкуму?
Можно записаться через администрацию заповедника "Дагестанский" или туроператоров, сотрудничающих с проектом "ЗооГид по Дагестану".
Сколько стоит экскурсия?
Средняя стоимость групповой программы — около 1000-1500 рублей на человека. В неё входят сопровождение гида и транспорт от входа до бархана.
Что лучше взять с собой?
Удобную закрытую обувь, воду, головной убор и средство от насекомых. Фотоаппарат тоже пригодится — виды там потрясающие.
Исследования Сарыкума начались ещё в 1920-х годах. Учёные из ДГУ Петра Великого и Академии наук СССР изучали флору и фауну бархана, определяя его как "песчаную аномалию Кавказа". Со временем здесь был создан заповедник, а сегодня территория включена в федеральную сеть охраняемых природных объектов.
Уточнения
Респу́блика Дагеста́н, — федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Махачкала. Согласно Конституции Республики Дагестан, государственными языками являются русский и языки всех народов, населяющих республику.
В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.