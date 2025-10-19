Италия, о которой молчат путеводители: место, где туристов почти нет, а эмоций — через край

Затерянная между Тирренским и Ионическим морями, Базиликата остаётся одним из самых загадочных регионов Италии. Сюда редко доезжают туристические автобусы, и, пожалуй, именно в этом её очарование. Это земля, где древние города соседствуют с безмолвными холмами, где запах хлеба из Матеры смешивается с ароматом дикого шалфея и перца Сенизе, а в узких улочках до сих пор живёт дух гордых луканов — потомков древнего народа, некогда населявшего эти земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Tango7174, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Матера, Базиликата

Где рождается история

Базиликата, известная в древности как Лукания, хранит следы человеческой жизни со времён палеолита. Здесь каждый холм и ущелье дышат прошлым, а каменные дома Матеры помнят ещё те времена, когда человек только начинал строить жилище. Пейзаж региона поражает контрастами: от горных хребтов Поллино и Луканских Доломитов до мягких берегов двух морей. Эта территория словно создана для тех, кто хочет уйти от суеты и увидеть Италию без фильтров — настоящую, тихую и немного суровую.

Местные жители называют себя луканами. Их предки славились независимостью и умением защищать свои земли. Даже римлянам понадобились десятилетия, чтобы окончательно покорить их. Бунтарский дух сохранился и спустя века — именно в Матере в 1943 году вспыхнуло первое восстание против немецких оккупантов.

След античных колонистов

Первый расцвет Базиликаты пришёлся на эпоху греческой колонизации. Поселенцы из Эллады основали здесь Метапонт — город, где жил Пифагор и где до сих пор можно увидеть остатки величественных храмов, окружённых полями, уходящими к морю. Тогдашний Метапонт был центром культуры и ремесла, а сегодня — это место, где приятно задержаться на день-другой, наслаждаясь тишиной и шелестом морского ветра.

Позднее регион переходил из рук в руки: норманны, сарацины, династия Отвилей — каждый оставил свой след. История Базиликаты — это череда завоеваний и восстаний, отголоски которых чувствуются даже в архитектуре: мощёные улицы, узкие проходы, крепости на скалах, словно выросшие из камня.

Матера: живой город из камня

Сердце Базиликаты — Матера. Её называют подземным городом, хотя на самом деле она растёт вверх, навстречу солнцу. Здесь тысячи пещер, выдолбленных в мягком туфе, служили домами, церквями и мастерскими. Некоторые из них до сих пор обитаемы, другие превращены в бутик-отели и рестораны, сохранившие атмосферу древности.

Прогулка по кварталам Сасси напоминает путешествие во времени: каждая дверь, каждая лестница хранит историю. Не случайно Матера была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и стала культурной столицей Европы в 2019 году. Туристы приезжают сюда ради особого ощущения прикосновения к прошлому — без декораций, без глянца, но с настоящей магией.

Крако: мёртвый город на холме

Если Матера — город, где история продолжает жить, то Крако — её застывшее отражение. Построенный на вершине холма в VIII веке, он долгое время служил стратегическим пунктом, откуда открывались виды на долины Кавольере и Агри. Но оползни, землетрясения и время сделали своё дело — в XX веке жители покинули Крако. Теперь сюда приезжают кинематографисты и путешественники, чтобы увидеть "город-призрак". Среди пустых домов и разрушенных улиц царит странная тишина, которая будто говорит больше, чем любые слова.

Советы путешественникам

Лучше всего ехать весной или осенью — жара спадает, а горы и побережья особенно живописны.

Для передвижения по региону пригодится арендованный автомобиль — общественный транспорт здесь развит слабо.

В Матере стоит задержаться хотя бы на два дня: один — для прогулок по Сасси, другой — для посещения музеев и смотровых площадок.

В Крако возьмите экскурсию с местным гидом — часть старого города опасна для самостоятельного осмотра.

Не уезжайте, не попробовав хлеб Матеры и сушёный перец Сенизе — символы региона.

Вкус Базиликаты

Гастрономия здесь проста, но насыщенна вкусом. Из твёрдых сортов пшеницы местные пекари создают Pane di Matera — хлеб с плотной корочкой и ароматным мякишем. Его традиция насчитывает тысячелетия: ещё древние жители пекли лепёшки в пещерах на углях из оливковых ветвей.

Второй кулинарный символ региона — перец Сенизе. Этот сорт привезли из Нового Света, но именно здесь он стал культовым. Высушенные стручки измельчают в порошок, жарят до хруста или добавляют в пасту, мясные блюда и даже десерты. Именно благодаря Сенизе кухня Базиликаты обрела свой характерный оттенок — чуть дымный, чуть сладковатый, с южным жаром.

А что если поехать не туда, куда все

Большинство туристов выбирают привычные маршруты — Рим, Флоренцию, Венецию. Но в Базиликате можно открыть другую Италию: неспешную, гостеприимную, полную тихих открытий. Представьте утро, когда вы пьёте кофе в каменном дворике Матеры, слушаете, как вдалеке звенят колокола, и понимаете, что вокруг нет толп, нет шума, только солнце и простор. Именно за этим сюда стоит приехать.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Аутентичность и отсутствие толп туристов Сложная транспортная доступность Уникальные достопримечательности ЮНЕСКО Не везде говорят по-английски Отличная кухня и вина Некоторые дороги требуют осторожности Доброжелательные местные жители Нехватка крупных отелей Возможность увидеть "настоящую Италию" Долгие переезды между городами

FAQ

Как добраться до Базиликаты?

Проще всего долететь до Бари или Неаполя, а затем взять машину напрокат. От Бари до Матеры — всего полтора часа пути.

Сколько стоит путешествие?

Цены здесь ниже, чем в популярных туристических регионах. Номер в отеле 3★ обойдётся от 70 евро за ночь, обед — около 20 евро.

Что купить в подарок?

Хлеб Матеры, перец Сенизе и местное оливковое масло — гастрономические сувениры, которые точно порадуют.