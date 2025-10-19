Италия, о которой молчат путеводители: место, где туристов почти нет, а эмоций — через край

Затерянная между Тирренским и Ионическим морями, Базиликата остаётся одним из самых загадочных регионов Италии. Сюда редко доезжают туристические автобусы, и, пожалуй, именно в этом её очарование. Это земля, где древние города соседствуют с безмолвными холмами, где запах хлеба из Матеры смешивается с ароматом дикого шалфея и перца Сенизе, а в узких улочках до сих пор живёт дух гордых луканов — потомков древнего народа, некогда населявшего эти земли.
Базиликата, известная в древности как Лукания, хранит следы человеческой жизни со времён палеолита. Здесь каждый холм и ущелье дышат прошлым, а каменные дома Матеры помнят ещё те времена, когда человек только начинал строить жилище. Пейзаж региона поражает контрастами: от горных хребтов Поллино и Луканских Доломитов до мягких берегов двух морей. Эта территория словно создана для тех, кто хочет уйти от суеты и увидеть Италию без фильтров — настоящую, тихую и немного суровую.
Местные жители называют себя луканами. Их предки славились независимостью и умением защищать свои земли. Даже римлянам понадобились десятилетия, чтобы окончательно покорить их. Бунтарский дух сохранился и спустя века — именно в Матере в 1943 году вспыхнуло первое восстание против немецких оккупантов.
Первый расцвет Базиликаты пришёлся на эпоху греческой колонизации. Поселенцы из Эллады основали здесь Метапонт — город, где жил Пифагор и где до сих пор можно увидеть остатки величественных храмов, окружённых полями, уходящими к морю. Тогдашний Метапонт был центром культуры и ремесла, а сегодня — это место, где приятно задержаться на день-другой, наслаждаясь тишиной и шелестом морского ветра.
Позднее регион переходил из рук в руки: норманны, сарацины, династия Отвилей — каждый оставил свой след. История Базиликаты — это череда завоеваний и восстаний, отголоски которых чувствуются даже в архитектуре: мощёные улицы, узкие проходы, крепости на скалах, словно выросшие из камня.
Сердце Базиликаты — Матера. Её называют подземным городом, хотя на самом деле она растёт вверх, навстречу солнцу. Здесь тысячи пещер, выдолбленных в мягком туфе, служили домами, церквями и мастерскими. Некоторые из них до сих пор обитаемы, другие превращены в бутик-отели и рестораны, сохранившие атмосферу древности.
Прогулка по кварталам Сасси напоминает путешествие во времени: каждая дверь, каждая лестница хранит историю. Не случайно Матера была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и стала культурной столицей Европы в 2019 году. Туристы приезжают сюда ради особого ощущения прикосновения к прошлому — без декораций, без глянца, но с настоящей магией.
Если Матера — город, где история продолжает жить, то Крако — её застывшее отражение. Построенный на вершине холма в VIII веке, он долгое время служил стратегическим пунктом, откуда открывались виды на долины Кавольере и Агри. Но оползни, землетрясения и время сделали своё дело — в XX веке жители покинули Крако. Теперь сюда приезжают кинематографисты и путешественники, чтобы увидеть "город-призрак". Среди пустых домов и разрушенных улиц царит странная тишина, которая будто говорит больше, чем любые слова.
Гастрономия здесь проста, но насыщенна вкусом. Из твёрдых сортов пшеницы местные пекари создают Pane di Matera — хлеб с плотной корочкой и ароматным мякишем. Его традиция насчитывает тысячелетия: ещё древние жители пекли лепёшки в пещерах на углях из оливковых ветвей.
Второй кулинарный символ региона — перец Сенизе. Этот сорт привезли из Нового Света, но именно здесь он стал культовым. Высушенные стручки измельчают в порошок, жарят до хруста или добавляют в пасту, мясные блюда и даже десерты. Именно благодаря Сенизе кухня Базиликаты обрела свой характерный оттенок — чуть дымный, чуть сладковатый, с южным жаром.
Большинство туристов выбирают привычные маршруты — Рим, Флоренцию, Венецию. Но в Базиликате можно открыть другую Италию: неспешную, гостеприимную, полную тихих открытий. Представьте утро, когда вы пьёте кофе в каменном дворике Матеры, слушаете, как вдалеке звенят колокола, и понимаете, что вокруг нет толп, нет шума, только солнце и простор. Именно за этим сюда стоит приехать.
|Плюсы
|Минусы
|Аутентичность и отсутствие толп туристов
|Сложная транспортная доступность
|Уникальные достопримечательности ЮНЕСКО
|Не везде говорят по-английски
|Отличная кухня и вина
|Некоторые дороги требуют осторожности
|Доброжелательные местные жители
|Нехватка крупных отелей
|Возможность увидеть "настоящую Италию"
|Долгие переезды между городами
Как добраться до Базиликаты?
Проще всего долететь до Бари или Неаполя, а затем взять машину напрокат. От Бари до Матеры — всего полтора часа пути.
Сколько стоит путешествие?
Цены здесь ниже, чем в популярных туристических регионах. Номер в отеле 3★ обойдётся от 70 евро за ночь, обед — около 20 евро.
Что купить в подарок?
Хлеб Матеры, перец Сенизе и местное оливковое масло — гастрономические сувениры, которые точно порадуют.
