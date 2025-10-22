Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама

Сафари — это не только про Африку и джипы. Само слово происходит из суахили и означает "путешествие". Когда-то это были экспедиции охотников, сегодня — возможность увидеть диких животных в их естественной среде.

Тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук рассказал, куда стоит поехать, чтобы почувствовать дух настоящего сафари, и чем разные страны отличаются друг от друга.

Кения — сердце Великой миграции

Главная цель поездки в Кению — увидеть великую миграцию в заповеднике Масаи-Мара. Миллионы антилоп гну, зебр и газелей переходят реки, а хищники поджидают их на берегах. Здесь можно встретить всю "Большую пятёрку": льва, слона, носорога, буйвола и леопарда.

"С июля по ноябрь в национальный заповедник Масаи Мара съезжаются туристы и фотографы со всех континентов. Этому способствует отлично развитый сервис", — сказал тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Перелёт с пересадками через Стамбул или Абу-Даби, около 10-30 часов, стоимость — от 100 000 ₽ в одну сторону.

Танзания — кратер, ставший отдельным миром

После сезона дождей животные мигрируют в Танзанию, а осенью возвращаются обратно. Самое известное место — кратер Нгоронгоро, огромный природный амфитеатр, где живут более 25 тысяч животных.

"В этот огромный "котел" можно спуститься на машине. Создатели мультфильма "Король Лев" черпали вдохновение именно здесь. Но животных много — и туристов тоже", — отметил тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Стыковки через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу, перелёт от 10 часов, около 100 000 ₽.

Замбия — сафари без толп

Национальный парк Южная Луангва считается лучшим местом для камерного отдыха. Здесь можно отправиться в пешеходное сафари или даже выйти ночью — животных видно совсем близко.

"С утра и поздним вечером можно встретить бегемотов, которые бродят между бунгало. Отгоняет их специально обученный человек", — рассказал Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Прямых рейсов нет, добираться сложно — через соседние страны или наземным транспортом, от 130 000 ₽.

Ботсвана — территория роскоши и природы

В Ботсване туризм ограничен высокой ценой, и это спасает природу. В национальном парке Чобе живёт самое большое количество слонов в Африке.

"Куда ни глянь — слон. Но даже "палаточный сервис" здесь стоит дорого. Есть вариант со своими палатками, но это уже для опытных путешественников", — говорит Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Пересадки через Доху или Йоханнесбург, путь займёт сутки и более, билет — около 100 000 ₽.

Намибия — контрасты пустыни и саванны

В национальном парке Этоша можно увидеть почти всю "пятёрку", кроме буйвола. Сафари проходит по оборудованным трассам, выходить из машины нельзя.

"Многое удаётся увидеть прямо с дороги — стаи зебр, леопардов, львов", — рассказал Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Две пересадки (Доха, Йоханнесбург), больше суток пути, цена — от 115 000 ₽.

ЮАР — сафари в городе и за его пределами

Национальный парк Крюгера — один из крупнейших в мире. Здесь живёт огромное количество животных, но густая растительность не всегда позволяет увидеть их легко.

"Парк порос кустарником. Можно проездить долго и никого не увидеть — звери просто прячутся", — говорит Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться:

Через Доху, Стамбул или Дубай, перелёт около 17 часов, стоимость — от 80 000 ₽.

Уганда — пешком к гориллам

Главная особенность Уганды — трекинг к горным гориллам. Также можно увидеть носорогов в естественной среде и подойти довольно близко.

"Сафари здесь — не главная цель, зверей меньше, но гориллы стоят отдельного путешествия", — отмечает Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Пересадки в Дубае или Турции, около 15 часов, от 100 000 ₽. Альтернатива — Руанда (от 65 000 ₽, ~13 часов).

Индия — следами Киплинга

Национальные парки Индии — это компактные территории, где можно увидеть тигров, слонов и крокодилов.

"Ехать в Индию только ради сафари не стоит, но если оказались там — посвятите день фотоохоте", — советует Дмитрий Лукьянчук.

Как добраться

Прямой перелёт из России, около 7 часов, от 40 000 ₽.

Сравнительная таблица сафари-направлений

Страна / регион Лучший сезон Что особенного Туристы Формат сафари Средний бюджет перелёта (в одну сторону) Кения июль — ноябрь Великая миграция, "Большая пятёрка" Много Джип-сафари ≈ 100 000 ₽ Танзания круглый год Нгоронгоро, фламинго, Килиманджаро Много Джип-сафари ≈ 100 000 ₽ Замбия май — октябрь Пешеходные и ночные сафари Мало Пешком, лоджи ≈ 130 000 ₽ Ботсвана май - октябрь Парк Чобе, тысячи слонов Мало Премиум-сафари ≈ 100 000 ₽ Намибия июнь — октябрь Self-drive, пустыни, племена Средне Самостоятельно на авто ≈ 115 000 ₽ ЮАР круглый год Парк Крюгера, инфраструктура Средне Джип-сафари, эко-тур ≈ 80 000 ₽ Уганда июнь — сентябрь Гориллы и носороги Мало Пеший треккинг ≈ 100 000 ₽ Индия ноябрь — апрель Тигры, компактные парки Средне Джипы, слоны ≈ 40 000 ₽

Плюсы и минусы направлений

Направление Плюсы Минусы Кения, Танзания Массовое сафари, гарантированные животные, развитая инфраструктура Много туристов, высокие цены в сезон Замбия Камерность, пешие маршруты, близкий контакт с природой Сложная логистика, дорогие туры Ботсвана Высокий сервис, сохранённая природа Очень дорого, мало бюджетных вариантов Намибия Самостоятельные поездки, яркие пейзажи Длинные расстояния, жаркий климат ЮАР Комфорт, доступные цены, безопасность Низкая "видимость" животных из-за кустарников Уганда Уникальный опыт с гориллами Мало зверей в саванне Индия Культурный контекст, короткий перелёт Небольшие парки, не главный акцент страны

3 интересных факта о сафари

В парке Чобе (Ботсвана) обитает более 120 тысяч слонов — мировой рекорд. В Нгоронгоро (Танзания) животные живут в замкнутом кратере площадью 260 км², не покидая его. Самостоятельное сафари в Намибии позволяет ездить по парку без гида, если вы соблюдаете все правила безопасности.

Каждое сафари — это отдельный мир.

Кения и Танзания подойдут тем, кто мечтает увидеть грандиозную миграцию. Замбия и Ботсвана — выбор интровертов и ценителей уединения. Намибия подарит атмосферу приключений и пустынных дорог, а ЮАР — комфорт и баланс. В Уганду едут ради встречи с гориллами, а в Индию — чтобы увидеть тигров из легенд Киплинга.

Где бы вы ни оказались, главное правило сафари одно — смотреть, слушать и уважать природу.