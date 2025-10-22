Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама

Сафари — это не только про Африку и джипы. Само слово происходит из суахили и означает "путешествие". Когда-то это были экспедиции охотников, сегодня — возможность увидеть диких животных в их естественной среде.
Тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук рассказал, куда стоит поехать, чтобы почувствовать дух настоящего сафари, и чем разные страны отличаются друг от друга.
Главная цель поездки в Кению — увидеть великую миграцию в заповеднике Масаи-Мара. Миллионы антилоп гну, зебр и газелей переходят реки, а хищники поджидают их на берегах. Здесь можно встретить всю "Большую пятёрку": льва, слона, носорога, буйвола и леопарда.
"С июля по ноябрь в национальный заповедник Масаи Мара съезжаются туристы и фотографы со всех континентов. Этому способствует отлично развитый сервис", — сказал тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук.
Перелёт с пересадками через Стамбул или Абу-Даби, около 10-30 часов, стоимость — от 100 000 ₽ в одну сторону.
После сезона дождей животные мигрируют в Танзанию, а осенью возвращаются обратно. Самое известное место — кратер Нгоронгоро, огромный природный амфитеатр, где живут более 25 тысяч животных.
"В этот огромный "котел" можно спуститься на машине. Создатели мультфильма "Король Лев" черпали вдохновение именно здесь. Но животных много — и туристов тоже", — отметил тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук.
Стыковки через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу, перелёт от 10 часов, около 100 000 ₽.
Национальный парк Южная Луангва считается лучшим местом для камерного отдыха. Здесь можно отправиться в пешеходное сафари или даже выйти ночью — животных видно совсем близко.
"С утра и поздним вечером можно встретить бегемотов, которые бродят между бунгало. Отгоняет их специально обученный человек", — рассказал Дмитрий Лукьянчук.
Прямых рейсов нет, добираться сложно — через соседние страны или наземным транспортом, от 130 000 ₽.
В Ботсване туризм ограничен высокой ценой, и это спасает природу. В национальном парке Чобе живёт самое большое количество слонов в Африке.
"Куда ни глянь — слон. Но даже "палаточный сервис" здесь стоит дорого. Есть вариант со своими палатками, но это уже для опытных путешественников", — говорит Дмитрий Лукьянчук.
Пересадки через Доху или Йоханнесбург, путь займёт сутки и более, билет — около 100 000 ₽.
В национальном парке Этоша можно увидеть почти всю "пятёрку", кроме буйвола. Сафари проходит по оборудованным трассам, выходить из машины нельзя.
"Многое удаётся увидеть прямо с дороги — стаи зебр, леопардов, львов", — рассказал Дмитрий Лукьянчук.
Две пересадки (Доха, Йоханнесбург), больше суток пути, цена — от 115 000 ₽.
Национальный парк Крюгера — один из крупнейших в мире. Здесь живёт огромное количество животных, но густая растительность не всегда позволяет увидеть их легко.
"Парк порос кустарником. Можно проездить долго и никого не увидеть — звери просто прячутся", — говорит Дмитрий Лукьянчук.
Через Доху, Стамбул или Дубай, перелёт около 17 часов, стоимость — от 80 000 ₽.
Главная особенность Уганды — трекинг к горным гориллам. Также можно увидеть носорогов в естественной среде и подойти довольно близко.
"Сафари здесь — не главная цель, зверей меньше, но гориллы стоят отдельного путешествия", — отмечает Дмитрий Лукьянчук.
Пересадки в Дубае или Турции, около 15 часов, от 100 000 ₽. Альтернатива — Руанда (от 65 000 ₽, ~13 часов).
Национальные парки Индии — это компактные территории, где можно увидеть тигров, слонов и крокодилов.
"Ехать в Индию только ради сафари не стоит, но если оказались там — посвятите день фотоохоте", — советует Дмитрий Лукьянчук.
Прямой перелёт из России, около 7 часов, от 40 000 ₽.
|Страна / регион
|
Лучший сезон
|Что особенного
|Туристы
|Формат сафари
|Средний бюджет перелёта (в одну сторону)
|Кения
|июль — ноябрь
|Великая миграция, "Большая пятёрка"
|Много
|Джип-сафари
|≈ 100 000 ₽
|Танзания
|круглый год
|Нгоронгоро, фламинго, Килиманджаро
|Много
|Джип-сафари
|≈ 100 000 ₽
|Замбия
|май — октябрь
|Пешеходные и ночные сафари
|Мало
|Пешком, лоджи
|≈ 130 000 ₽
|Ботсвана
|май - октябрь
|Парк Чобе, тысячи слонов
|Мало
|Премиум-сафари
|≈ 100 000 ₽
|Намибия
|июнь — октябрь
|Self-drive, пустыни, племена
|Средне
|Самостоятельно на авто
|≈ 115 000 ₽
|ЮАР
|круглый год
|Парк Крюгера, инфраструктура
|Средне
|Джип-сафари, эко-тур
|≈ 80 000 ₽
|Уганда
|июнь — сентябрь
|Гориллы и носороги
|Мало
|Пеший треккинг
|≈ 100 000 ₽
|Индия
|ноябрь — апрель
|Тигры, компактные парки
|Средне
|Джипы, слоны
|≈ 40 000 ₽
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Кения, Танзания
|Массовое сафари, гарантированные животные, развитая инфраструктура
|Много туристов, высокие цены в сезон
|Замбия
|Камерность, пешие маршруты, близкий контакт с природой
|Сложная логистика, дорогие туры
|Ботсвана
|Высокий сервис, сохранённая природа
|Очень дорого, мало бюджетных вариантов
|Намибия
|Самостоятельные поездки, яркие пейзажи
|Длинные расстояния, жаркий климат
|ЮАР
|Комфорт, доступные цены, безопасность
|Низкая "видимость" животных из-за кустарников
|Уганда
|Уникальный опыт с гориллами
|Мало зверей в саванне
|Индия
|Культурный контекст, короткий перелёт
|Небольшие парки, не главный акцент страны
Каждое сафари — это отдельный мир.
Кения и Танзания подойдут тем, кто мечтает увидеть грандиозную миграцию. Замбия и Ботсвана — выбор интровертов и ценителей уединения. Намибия подарит атмосферу приключений и пустынных дорог, а ЮАР — комфорт и баланс. В Уганду едут ради встречи с гориллами, а в Индию — чтобы увидеть тигров из легенд Киплинга.
Где бы вы ни оказались, главное правило сафари одно — смотреть, слушать и уважать природу.
