Новые тайские баты не рвутся, не мнутся и даже не боятся воды — но в них есть подвох

4:38
Туризм

Финансовая система Таиланда готовится к масштабным изменениям: уже в конце осени 2025 года страна перейдёт на полимерные купюры номиналом 50 и 100 бат. Банк Таиланда (Bank of Thailand, BOT) заявил, что нововведение направлено на повышение долговечности, экологичности и защиты национальной валюты.
Новые банкноты поступят в обращение 21 ноября 2025 года и будут распространяться через коммерческие банки и банкоматы по всей стране. При этом старые бумажные купюры сохранят свою силу и продолжат обращаться наравне с новыми.

Пересчёт денег
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пересчёт денег

"Нововведение направлено на повышение прочности, экологичности, эстетической привлекательности и долговечности национальной валюты", — заявили представители Банка Таиланда.

Что изменится в дизайне

Банкноты сохранят привычный дизайн, знакомый каждому туристу, посещавшему Таиланд. На лицевой стороне по-прежнему изображён король Рама X в форме офицера ВВС, а на обратной — короли прошлых эпох: на 50 батах — Рама III и Рама IV, на 100 батах — Рама V и Рама VI.
Однако визуальное сходство — не более чем дань традиции. Технологически новые купюры серьёзно отличаются от бумажных аналогов.

Преимущества полимерных банкнот

  1. Прочность и долговечность. Новые баты устойчивы к влаге и загрязнениям, а срок их службы увеличен почти в четыре раза.

  2. Защита от подделок. Купюры снабжены прозрачным окошком с рельефными цифрами номинала и чернилами, меняющими цвет под разным углом.

  3. Доступность. Для слабовидящих людей на банкнотах появились рельефные диагональные линии и обозначения номинала шрифтом Брайля.

  4. Экологичность. Благодаря долговечности полимера страна сократит ежегодную замену около 350 миллионов купюр, что уменьшит затраты и снизит нагрузку на природу.

Многие туристы, уже увидевшие изображения новых батов, называют их "самыми красивыми деньгами региона" и считают, что такие купюры могут стать оригинальным сувениром.

Как распознать новые банкноты

Для путешественников важно уметь отличать новые полимерные баты от старых бумажных, чтобы не растеряться при обмене валюты.

Основные отличия

  1. Материал. Полимерная купюра мягче, гладкая и чуть прозрачная на просвет.

  2. Прозрачное окно. Через него видно номинал и герб с рельефной печатью.

  3. Оптические чернила. При наклоне цифры и элементы дизайна меняют оттенок.

  4. Рельеф. На ощупь чувствуется фактурная печать, в том числе шрифт Брайля.

Признаки подлинности

Для бумажных и полимерных батов они остаются одинаковыми:

• водяной знак с портретом Рамы X;
• защитная нить с микротекстом;
• микрошрифт, различимый под лупой;
• рельефная печать на некоторых элементах;
• светящиеся в ультрафиолете волокна.

Если купюра кажется подозрительной — лучше сразу обратиться в ближайший банк для проверки.

Советы путешественникам: как избежать подделок

  1. Обменивайте деньги только в банках и официальных обменниках.

  2. Проверяйте купюры сразу при получении, особенно в туристических районах.

  3. Не принимайте купюры с размытым рисунком, неровным краем или без прозрачного окна.

  4. При малейших сомнениях обращайтесь к сотрудникам банка — проверка бесплатна.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Повышенная долговечность Более дорогой процесс производства
Устойчивость к влаге и загрязнениям При высокой температуре полимер может деформироваться
Экономия на замене купюр Не всем привычен "пластиковый" материал
Улучшенная защита от подделок Некоторые автоматы требуют перенастройки
Экологичность и меньшее воздействие на природу Период адаптации рынка

Интересные факты

• Первая в мире полимерная купюра была выпущена в Австралии к 200-летию колонии.
• Полимерные банкноты служат в среднем 5-6 лет, тогда как бумажные — около 1 года.
• Благодаря рельефной печати слабовидящие люди в Таиланде смогут определять номинал без посторонней помощи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
