Новые тайские баты не рвутся, не мнутся и даже не боятся воды — но в них есть подвох

Финансовая система Таиланда готовится к масштабным изменениям: уже в конце осени 2025 года страна перейдёт на полимерные купюры номиналом 50 и 100 бат. Банк Таиланда (Bank of Thailand, BOT) заявил, что нововведение направлено на повышение долговечности, экологичности и защиты национальной валюты.
Новые банкноты поступят в обращение 21 ноября 2025 года и будут распространяться через коммерческие банки и банкоматы по всей стране. При этом старые бумажные купюры сохранят свою силу и продолжат обращаться наравне с новыми.
"Нововведение направлено на повышение прочности, экологичности, эстетической привлекательности и долговечности национальной валюты", — заявили представители Банка Таиланда.
Банкноты сохранят привычный дизайн, знакомый каждому туристу, посещавшему Таиланд. На лицевой стороне по-прежнему изображён король Рама X в форме офицера ВВС, а на обратной — короли прошлых эпох: на 50 батах — Рама III и Рама IV, на 100 батах — Рама V и Рама VI.
Однако визуальное сходство — не более чем дань традиции. Технологически новые купюры серьёзно отличаются от бумажных аналогов.
Прочность и долговечность. Новые баты устойчивы к влаге и загрязнениям, а срок их службы увеличен почти в четыре раза.
Защита от подделок. Купюры снабжены прозрачным окошком с рельефными цифрами номинала и чернилами, меняющими цвет под разным углом.
Доступность. Для слабовидящих людей на банкнотах появились рельефные диагональные линии и обозначения номинала шрифтом Брайля.
Экологичность. Благодаря долговечности полимера страна сократит ежегодную замену около 350 миллионов купюр, что уменьшит затраты и снизит нагрузку на природу.
Многие туристы, уже увидевшие изображения новых батов, называют их "самыми красивыми деньгами региона" и считают, что такие купюры могут стать оригинальным сувениром.
Для путешественников важно уметь отличать новые полимерные баты от старых бумажных, чтобы не растеряться при обмене валюты.
Материал. Полимерная купюра мягче, гладкая и чуть прозрачная на просвет.
Прозрачное окно. Через него видно номинал и герб с рельефной печатью.
Оптические чернила. При наклоне цифры и элементы дизайна меняют оттенок.
Рельеф. На ощупь чувствуется фактурная печать, в том числе шрифт Брайля.
Для бумажных и полимерных батов они остаются одинаковыми:
• водяной знак с портретом Рамы X;
• защитная нить с микротекстом;
• микрошрифт, различимый под лупой;
• рельефная печать на некоторых элементах;
• светящиеся в ультрафиолете волокна.
Если купюра кажется подозрительной — лучше сразу обратиться в ближайший банк для проверки.
Обменивайте деньги только в банках и официальных обменниках.
Проверяйте купюры сразу при получении, особенно в туристических районах.
Не принимайте купюры с размытым рисунком, неровным краем или без прозрачного окна.
При малейших сомнениях обращайтесь к сотрудникам банка — проверка бесплатна.
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная долговечность
|Более дорогой процесс производства
|Устойчивость к влаге и загрязнениям
|При высокой температуре полимер может деформироваться
|Экономия на замене купюр
|Не всем привычен "пластиковый" материал
|Улучшенная защита от подделок
|Некоторые автоматы требуют перенастройки
|Экологичность и меньшее воздействие на природу
|Период адаптации рынка
• Первая в мире полимерная купюра была выпущена в Австралии к 200-летию колонии.
• Полимерные банкноты служат в среднем 5-6 лет, тогда как бумажные — около 1 года.
• Благодаря рельефной печати слабовидящие люди в Таиланде смогут определять номинал без посторонней помощи.
