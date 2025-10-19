Возвращение к Мёртвому морю: Израиль снова зовёт туристов — но есть одно но

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Туризм

На фоне непростых политических событий и начала зимнего сезона российские путешественники с тревогой следят за новостями: можно ли снова поехать в Израиль? Ответ наконец появился — и он вселяет осторожный оптимизм.

Мёртвое море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мёртвое море

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что препятствий для посещения Израиля гражданами РФ на данный момент нет. Это заявление открывает путь к восстановлению туристического обмена между странами, однако туроператоры всё ещё ждут отмены ограничений со стороны Минэкономразвития, чтобы возобновить продажу туров.

"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", — говорится в официальном письме МИД РФ в адрес АТОР.

Что мешает запуску туров

Несмотря на позитивный сигнал от МИД, формировать и продавать туры в Израиль пока нельзя. Причина в действующей рекомендации Минэкономразвития РФ, принятой летом 2025 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже направила обращение в ведомство с просьбой снять ограничения, ссылаясь на позицию внешнеполитического ведомства.

В туристической практике России такие решения обычно принимаются с учётом мнения МИД, что даёт основания надеяться на скорое снятие ограничений и возвращение израильского направления в актуальные турпакеты.

Меры предосторожности для путешественников

МИД России при этом напоминает: гражданам, находящимся в Израиле, следует проявлять осмотрительность. Не рекомендуется посещать районы, граничащие с Ливаном, сектором Газа и западным берегом реки Иордан. В случае чрезвычайных ситуаций следует выполнять указания местных властей и оставаться на связи с посольством России в Тель-Авиве.

Такие меры считаются стандартными для стран с периодической напряжённостью в регионе, и не являются формальным запретом на поездки.

Израиль глазами туриста

Израиль — страна, где древняя история встречается с современностью. На небольшой территории здесь умещаются святыни трёх мировых религий, живописные побережья двух морей, пустыни, горы и ультрасовременные города.

До введения временных ограничений направление стабильно входило в топ популярных у россиян. Особенно востребованы были культурно-познавательные и лечебные туры, а также отдых на побережье Красного и Средиземного морей.

Популярные направления и курорты

  1. Иерусалим - духовный центр трёх религий. Здесь каждый камень хранит след тысячелетней истории, а атмосфера Старого города неповторима.

  2. Тель-Авив - город энергии и свободы, где деловые центры соседствуют с пляжами, музеями и уличными кафе.

  3. Мёртвое море - уникальное место, где человек буквально не может утонуть. Грязи и солёная вода известны своими лечебными свойствами.

  4. Эйлат - излюбленный курорт дайверов и поклонников солнца. Здесь почти круглый год тепло, а коралловые рифы считаются одними из лучших в мире.

  5. Хайфа - северная жемчужина Израиля с террасами Бахайских садов и видом на залив.

  6. Назарет - священный для христиан город, где, согласно преданию, прошло детство Иисуса Христа.

Обязательные достопримечательности

Израиль невозможно понять, не прикоснувшись к его истории. Среди мест, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни:

Стена Плача - символ иудаизма и одно из самых посещаемых мест мира.
Храм Гроба Господня - главная святыня христианства.
Купол Скалы - выдающийся образец исламской архитектуры.
Виа Долороза - путь, по которому, согласно преданию, Иисус шёл на Голгофу.
Гефсиманский сад - место молитвы Христа перед арестом.
Старый город Яффо - живописный квартал с узкими улочками и галереями.
Бахайские сады - одно из самых гармоничных и ухоженных мест Израиля.
Кейсария - древний портовый город времён Ирода Великого.
Масада - крепость, ставшая символом стойкости и свободы.
Музей Израиля - сокровищница археологических находок и шедевров искусства.
Эйлатский коралловый пляж - рай для любителей подводного мира.

А что если ограничения останутся?

Если Минэкономразвития затянет с решением, туристам стоит рассмотреть альтернативы — Иорданию, где также можно увидеть Мёртвое море, или Египет, который остаётся стабильным и предлагает аналогичный пляжный формат отдыха. Многие компании уже предлагают комбинированные маршруты с пересадкой в этих странах.

Плюсы и минусы отдыха в Израиле

Плюсы Минусы
Богатое культурное наследие Высокие цены на отели
Уникальный климат и море Переменчивая политическая ситуация
Возможность совмещать паломничество и отдых Необходимость строгого соблюдения правил безопасности
Развитая инфраструктура Дорогой транспорт
Вкусная кухня и гостеприимство Сезонная загруженность курортов

Мифы и правда

Миф: поездка в Израиль всегда опасна.
Правда: при соблюдении рекомендаций МИД и здравого смысла уровень безопасности сопоставим с другими туристическими странами Ближнего Востока.

Миф: отдых в Израиле доступен только паломникам.
Правда: направление давно стало универсальным — от СПА на Мёртвом море до гастротуров в Тель-Авиве.

Миф: летом здесь невозможно отдыхать.
Правда: жара переносится легче, чем в соседних странах, а кондиционирование и море помогают комфортно проводить время.

Интересные факты

  1. Мёртвое море — самая низкая точка на Земле, его уровень находится на 430 метров ниже мирового океана.

  2. Израиль первым в мире создал искусственное "море" для подводных исследований — в Эйлате.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
