Возвращение к Мёртвому морю: Израиль снова зовёт туристов — но есть одно но

На фоне непростых политических событий и начала зимнего сезона российские путешественники с тревогой следят за новостями: можно ли снова поехать в Израиль? Ответ наконец появился — и он вселяет осторожный оптимизм.
Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что препятствий для посещения Израиля гражданами РФ на данный момент нет. Это заявление открывает путь к восстановлению туристического обмена между странами, однако туроператоры всё ещё ждут отмены ограничений со стороны Минэкономразвития, чтобы возобновить продажу туров.
"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", — говорится в официальном письме МИД РФ в адрес АТОР.
Несмотря на позитивный сигнал от МИД, формировать и продавать туры в Израиль пока нельзя. Причина в действующей рекомендации Минэкономразвития РФ, принятой летом 2025 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже направила обращение в ведомство с просьбой снять ограничения, ссылаясь на позицию внешнеполитического ведомства.
В туристической практике России такие решения обычно принимаются с учётом мнения МИД, что даёт основания надеяться на скорое снятие ограничений и возвращение израильского направления в актуальные турпакеты.
МИД России при этом напоминает: гражданам, находящимся в Израиле, следует проявлять осмотрительность. Не рекомендуется посещать районы, граничащие с Ливаном, сектором Газа и западным берегом реки Иордан. В случае чрезвычайных ситуаций следует выполнять указания местных властей и оставаться на связи с посольством России в Тель-Авиве.
Такие меры считаются стандартными для стран с периодической напряжённостью в регионе, и не являются формальным запретом на поездки.
Израиль — страна, где древняя история встречается с современностью. На небольшой территории здесь умещаются святыни трёх мировых религий, живописные побережья двух морей, пустыни, горы и ультрасовременные города.
До введения временных ограничений направление стабильно входило в топ популярных у россиян. Особенно востребованы были культурно-познавательные и лечебные туры, а также отдых на побережье Красного и Средиземного морей.
Иерусалим - духовный центр трёх религий. Здесь каждый камень хранит след тысячелетней истории, а атмосфера Старого города неповторима.
Тель-Авив - город энергии и свободы, где деловые центры соседствуют с пляжами, музеями и уличными кафе.
Мёртвое море - уникальное место, где человек буквально не может утонуть. Грязи и солёная вода известны своими лечебными свойствами.
Эйлат - излюбленный курорт дайверов и поклонников солнца. Здесь почти круглый год тепло, а коралловые рифы считаются одними из лучших в мире.
Хайфа - северная жемчужина Израиля с террасами Бахайских садов и видом на залив.
Назарет - священный для христиан город, где, согласно преданию, прошло детство Иисуса Христа.
Израиль невозможно понять, не прикоснувшись к его истории. Среди мест, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни:
• Стена Плача - символ иудаизма и одно из самых посещаемых мест мира.
• Храм Гроба Господня - главная святыня христианства.
• Купол Скалы - выдающийся образец исламской архитектуры.
• Виа Долороза - путь, по которому, согласно преданию, Иисус шёл на Голгофу.
• Гефсиманский сад - место молитвы Христа перед арестом.
• Старый город Яффо - живописный квартал с узкими улочками и галереями.
• Бахайские сады - одно из самых гармоничных и ухоженных мест Израиля.
• Кейсария - древний портовый город времён Ирода Великого.
• Масада - крепость, ставшая символом стойкости и свободы.
• Музей Израиля - сокровищница археологических находок и шедевров искусства.
• Эйлатский коралловый пляж - рай для любителей подводного мира.
Если Минэкономразвития затянет с решением, туристам стоит рассмотреть альтернативы — Иорданию, где также можно увидеть Мёртвое море, или Египет, который остаётся стабильным и предлагает аналогичный пляжный формат отдыха. Многие компании уже предлагают комбинированные маршруты с пересадкой в этих странах.
|Плюсы
|Минусы
|Богатое культурное наследие
|Высокие цены на отели
|Уникальный климат и море
|Переменчивая политическая ситуация
|Возможность совмещать паломничество и отдых
|Необходимость строгого соблюдения правил безопасности
|Развитая инфраструктура
|Дорогой транспорт
|Вкусная кухня и гостеприимство
|Сезонная загруженность курортов
Миф: поездка в Израиль всегда опасна.
Правда: при соблюдении рекомендаций МИД и здравого смысла уровень безопасности сопоставим с другими туристическими странами Ближнего Востока.
Миф: отдых в Израиле доступен только паломникам.
Правда: направление давно стало универсальным — от СПА на Мёртвом море до гастротуров в Тель-Авиве.
Миф: летом здесь невозможно отдыхать.
Правда: жара переносится легче, чем в соседних странах, а кондиционирование и море помогают комфортно проводить время.
Мёртвое море — самая низкая точка на Земле, его уровень находится на 430 метров ниже мирового океана.
Израиль первым в мире создал искусственное "море" для подводных исследований — в Эйлате.
