Возвращение к Мёртвому морю: Израиль снова зовёт туристов — но есть одно но

На фоне непростых политических событий и начала зимнего сезона российские путешественники с тревогой следят за новостями: можно ли снова поехать в Израиль? Ответ наконец появился — и он вселяет осторожный оптимизм.

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что препятствий для посещения Израиля гражданами РФ на данный момент нет. Это заявление открывает путь к восстановлению туристического обмена между странами, однако туроператоры всё ещё ждут отмены ограничений со стороны Минэкономразвития, чтобы возобновить продажу туров.

"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", — говорится в официальном письме МИД РФ в адрес АТОР.

Что мешает запуску туров

Несмотря на позитивный сигнал от МИД, формировать и продавать туры в Израиль пока нельзя. Причина в действующей рекомендации Минэкономразвития РФ, принятой летом 2025 года. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже направила обращение в ведомство с просьбой снять ограничения, ссылаясь на позицию внешнеполитического ведомства.

В туристической практике России такие решения обычно принимаются с учётом мнения МИД, что даёт основания надеяться на скорое снятие ограничений и возвращение израильского направления в актуальные турпакеты.

Меры предосторожности для путешественников

МИД России при этом напоминает: гражданам, находящимся в Израиле, следует проявлять осмотрительность. Не рекомендуется посещать районы, граничащие с Ливаном, сектором Газа и западным берегом реки Иордан. В случае чрезвычайных ситуаций следует выполнять указания местных властей и оставаться на связи с посольством России в Тель-Авиве.

Такие меры считаются стандартными для стран с периодической напряжённостью в регионе, и не являются формальным запретом на поездки.

Израиль глазами туриста

Израиль — страна, где древняя история встречается с современностью. На небольшой территории здесь умещаются святыни трёх мировых религий, живописные побережья двух морей, пустыни, горы и ультрасовременные города.

До введения временных ограничений направление стабильно входило в топ популярных у россиян. Особенно востребованы были культурно-познавательные и лечебные туры, а также отдых на побережье Красного и Средиземного морей.

Популярные направления и курорты

Иерусалим - духовный центр трёх религий. Здесь каждый камень хранит след тысячелетней истории, а атмосфера Старого города неповторима. Тель-Авив - город энергии и свободы, где деловые центры соседствуют с пляжами, музеями и уличными кафе. Мёртвое море - уникальное место, где человек буквально не может утонуть. Грязи и солёная вода известны своими лечебными свойствами. Эйлат - излюбленный курорт дайверов и поклонников солнца. Здесь почти круглый год тепло, а коралловые рифы считаются одними из лучших в мире. Хайфа - северная жемчужина Израиля с террасами Бахайских садов и видом на залив. Назарет - священный для христиан город, где, согласно преданию, прошло детство Иисуса Христа.

Обязательные достопримечательности

Израиль невозможно понять, не прикоснувшись к его истории. Среди мест, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни:

• Стена Плача - символ иудаизма и одно из самых посещаемых мест мира.

• Храм Гроба Господня - главная святыня христианства.

• Купол Скалы - выдающийся образец исламской архитектуры.

• Виа Долороза - путь, по которому, согласно преданию, Иисус шёл на Голгофу.

• Гефсиманский сад - место молитвы Христа перед арестом.

• Старый город Яффо - живописный квартал с узкими улочками и галереями.

• Бахайские сады - одно из самых гармоничных и ухоженных мест Израиля.

• Кейсария - древний портовый город времён Ирода Великого.

• Масада - крепость, ставшая символом стойкости и свободы.

• Музей Израиля - сокровищница археологических находок и шедевров искусства.

• Эйлатский коралловый пляж - рай для любителей подводного мира.

А что если ограничения останутся?

Если Минэкономразвития затянет с решением, туристам стоит рассмотреть альтернативы — Иорданию, где также можно увидеть Мёртвое море, или Египет, который остаётся стабильным и предлагает аналогичный пляжный формат отдыха. Многие компании уже предлагают комбинированные маршруты с пересадкой в этих странах.

Плюсы и минусы отдыха в Израиле

Плюсы Минусы Богатое культурное наследие Высокие цены на отели Уникальный климат и море Переменчивая политическая ситуация Возможность совмещать паломничество и отдых Необходимость строгого соблюдения правил безопасности Развитая инфраструктура Дорогой транспорт Вкусная кухня и гостеприимство Сезонная загруженность курортов Мифы и правда Миф: поездка в Израиль всегда опасна.

Правда: при соблюдении рекомендаций МИД и здравого смысла уровень безопасности сопоставим с другими туристическими странами Ближнего Востока. Миф: отдых в Израиле доступен только паломникам.

Правда: направление давно стало универсальным — от СПА на Мёртвом море до гастротуров в Тель-Авиве. Миф: летом здесь невозможно отдыхать.

Правда: жара переносится легче, чем в соседних странах, а кондиционирование и море помогают комфортно проводить время. Интересные факты Мёртвое море — самая низкая точка на Земле, его уровень находится на 430 метров ниже мирового океана. Израиль первым в мире создал искусственное "море" для подводных исследований — в Эйлате.