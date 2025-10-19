Север, который удивляет уютом: вот зачем туристы всё чаще выбирают Архангельск

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Архангельск — северный город с характером. Он стоит на берегу Северной Двины, всего в пятидесяти километрах от Белого моря, и по праву считается воротами Русского Севера. Здесь чувствуется дыхание истории, особая энергетика северных рек и морей, а деревянная архитектура напоминает о старинных промыслах и купеческих традициях.

Фото: commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Архангельск, причал

Если у вас есть три дня, этого достаточно, чтобы познакомиться с городом, прогуляться по набережной, побывать в музеях и съездить в окрестности. Ниже — практическое руководство, как провести короткое, но насыщенное путешествие в Архангельск.

Как добраться

Из Санкт-Петербурга проще всего лететь самолётом: полтора часа в пути — и вы уже в столице Русского Севера. Аэропорт расположен примерно в сорока минутах езды от центра. Доехать можно на такси или автобусе № 12, который отправляется прямо от выхода из терминала. Стоимость проезда — около 45 рублей, оплатить можно наличными или картой.

Поезд — вариант для тех, кто любит размеренные путешествия. Дорога займёт около 20 часов, но позволит увидеть северные пейзажи. На машине путь занимает примерно 13 часов, трасса М8 проходит через Вологду и Каргополь и подходит тем, кто хочет путешествовать с остановками.

Где остановиться

В Архангельске можно выбрать подходящий формат размещения — от бюджетных хостелов до комфортных отелей. Один из приятных вариантов — бутик-отель "Аврора" рядом с набережной Северной Двины. Уютные номера, завтраки и шаговая доступность к музеям, театрам и кафе делают это место удобным для короткой поездки.

Тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, подойдут апартаменты в старинных домах на Чумбаровке — пешеходной улице в центре города. Отсюда легко добраться и до главных достопримечательностей, и до остановок, откуда отправляются автобусы в Малые Корелы или Северодвинск.

Что посмотреть

Архангельск — город с особым северным колоритом. Здесь сохранились деревянные дома, резные наличники, купеческие особняки и старинные церкви. Атмосфера спокойная и гостеприимная: жизнь течёт размеренно, но насыщенно.

Улица Чумбарова-Лучинского

Местные жители называют её просто Чумбаровкой. Это пешеходная улица, где можно пройтись между аккуратными деревянными домами конца XIX — начала XX века. Часть построек — оригинальные, часть перевезли сюда из других районов города, а некоторые восстановлены по архивным чертежам. Сейчас в этих домах работают музеи, ремесленные лавки и кофейни.

Прогулка по Чумбаровке — обязательная часть визита в Архангельск: здесь особенно чувствуется дух старого Севера.

Кудесники Архангельска

В городе есть необычная серия скульптур — Кудесники. Это небольшие ангелоподобные хранители, каждый из которых связан с местными легендами и символами. Сегодня их уже шесть: один держит алмаз, другой — треску, третий — птицу счастья. Найти их можно на набережной Северной Двины и в центральных парках. Такой "поиск Кудесников" превращает прогулку в небольшой квест и особенно нравится путешественникам с детьми.

Колесо обозрения

На улице Воскресенской, в парке "Потешный двор", работает колесо обозрения с трёх типов кабинок — от обычных до полностью открытых. С верхней точки открывается красивый вид на город и реку. Лучше приходить ближе к закату: свет ложится мягко, а огни Архангельска отражаются в воде.

Прогулка по Северной Двине

Посмотреть Архангельск с воды можно, отправившись в короткое путешествие до острова Кего. Летом туда курсируют рейсовые теплоходы, которые отходят каждый час от причала № 8. Поездка занимает около пятнадцати минут в одну сторону и стоит символические 45 рублей. С борта открываются виды на город и мосты, а на острове можно немного прогуляться и вернуться другим рейсом.

Музеи

Архангельск богат интересными музеями. В музее Банка России рассказывают о денежном обращении на Русском Севере. А музей алмазов, первый в стране, знакомит с историей добычи алмазов в Архангельской области. Экспозиция небольшая, но включает редкие образцы камней и фотографии северных приисков.

Что попробовать

Архангельская кухня — это сочетание северных традиций и современных вкусов.

Для завтрака подойдёт кафе "Престо" на улице Воскресенской: здесь подают брускетты с вяленым окороком, тыквенный пай и авторский чай с брусникой и яблоком. Атмосфера уютная, интерьер современный, а кухня открытая.

Обед лучше провести в ресторане-пивоварне "Кабинет BrauMeister". Здесь можно попробовать пивной суп с колбасками, копчёную зубатку и десерт — сладкий пивной пирог с корицей. Меню составлено с отсылкой к немецкой слободе, которая существовала в Архангельске в XVIII веке.

Ужин — в "Кафе-пекарне на Чумбаровке", где готовят традиционные северные блюда в горшочках. Особенно стоит попробовать жаркое и борщ с пампушкой. Вечером приятно посидеть у окна с видом на улицу или у камина, а на десерт выбрать пирожное из витрины.

Куда съездить рядом

Если есть время, стоит выбраться за пределы города. Всего час в пути — и перед вами другой Север, более просторный и природный.

Северодвинск

Современный промышленный город, известный как центр атомного подводного судостроения. Здесь есть собственный театр, музей и набережная, а также остров Ягры с песчаными дюнами и сосновыми борами. На берегу Белого моря можно увидеть арт-объект — огромную треску, символ Поморья.

Шихириха

Небольшая деревня по пути из Архангельска в Северодвинск. Место известно подвесным мостом через реку и тихой, размеренной атмосферой. Отличный вариант для короткой прогулки за городом.

Малые Корелы

Один из крупнейших музеев деревянного зодчества в России. Здесь собраны избы, часовни и амбары со всей Архангельской области. Летом можно гулять по тропинкам среди елей, а осенью — любоваться золотыми кронами. Атмосфера здесь удивительно спокойная, словно время замедляется.

Полезные советы

Путешествие по Архангельску удобно планировать на три дня. В первый день стоит прогуляться по набережной и Чумбаровке, во второй — посетить музеи и колесо обозрения, а третий посвятить выезду в Малые Корелы или Северодвинск.

Если вы хотите получить паспорт туриста "Серебряного ожерелья России", загляните в Туристско-информационный центр Архангельска. Там можно поставить печать и получить карту маршрутов по северным регионам.

А что если остаться подольше

Тем, кто приезжает в Архангельск не впервые, стоит запланировать поездку в Холмогоры или Пинежские пещеры. Эти места находятся недалеко от города, но требуют отдельного дня. А зимой, при ясной погоде, на севере можно увидеть северное сияние — редкое, но запоминающееся зрелище.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Уникальная северная архитектура и природа Переменчивая погода Гостеприимные жители Небольшое количество прямых рейсов Доступные цены и еда Короткий световой день осенью и зимой

Вывод

Архангельск — город, который стоит посетить хотя бы раз. Здесь не бывает суеты, а вместо привычного шума мегаполиса — мерное течение Северной Двины и крики чаек. За несколько дней можно увидеть старинные улицы, попробовать северные блюда, подышать морским воздухом и ощутить ту самую атмосферу Русского Севера, где история и современность живут в гармонии.