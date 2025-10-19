Бархатный сезон заканчивается? Только не здесь — вот что ждет на Бали путешественников в ноябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Осень — прекрасное время для путешествий, когда хочется тепла, но без изнуряющей жары. Пока в России наступает бархатный сезон, многие направляются на юг. Однако если хочется экзотики, лазурной воды и уединения, стоит обратить внимание на Бали. В октябре здесь ещё царит сухой сезон, а природа, напитанная солнцем, выглядит особенно ярко.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Бали осенью — это не только пляжи и пальмы, но и культурные открытия, гастрономические удовольствия и возможность побыть наедине с собой. Ниже — всё, что нужно знать, чтобы поездка прошла идеально.

Что представляет собой остров

Бали — сердце Индонезии и, пожалуй, самый узнаваемый курорт региона. Его берега омывают два океана — Индийский и Тихий. Именно сочетание тропиков, горных пейзажей и вулканов делает остров особенным.

Здесь можно увидеть зелёные рисовые террасы, древние индуистские храмы, пляжи с золотым песком и тёплое море, которое даже в ноябре не остывает. Основная религия острова — индуизм, что придаёт атмосфере самобытность и спокойствие.

Бали давно стал меккой для йогов, сёрферов и тех, кто ищет баланс. На острове много ашрамов, ретритов и школ медитации, но при этом он остаётся комфортным направлением для обычного отдыха с детьми или друзьями.

Погода осенью

Осень на Бали — переходный период от сухого к влажному сезону.

  • Сентябрь — первая половина октября: идеальное время для поездки. Температура воздуха держится в пределах +29…+31 °C, океан прогревается до +28 °C, ветра почти нет.

  • Конец октября — ноябрь: начинается влажный сезон. Возможны кратковременные ливни, чаще ночью. Днём солнце всё так же яркое, и можно спокойно купаться или путешествовать по острову.

Плюс осеннего отдыха — меньше туристов. В это время Бали дышит свободнее: цены снижаются, пляжи пустеют, а природа становится сочнее после первых дождей.

Лучшие пляжи

На острове десятки пляжей, и каждый отличается атмосферой. Ниже — самые интересные направления для отдыха и прогулок.

Улувату и полуостров Букит

Южная часть Бали знаменита видами, которые будто сошли с открытки: отвесные скалы, бирюзовый океан и закаты, окрашивающие воду в золото.

  • Паданг-Паданг — уютный пляж, известный по фильму "Ешь, молись, люби". Здесь мелкий песок, спокойные волны и каменные арки.

  • Пантай-Тегал-Ванги — уединённый уголок под скалами, где редко встретишь туристов. Сверху открывается панорама на океан и виллы.

  • Пляж у храма Улувату — место, где собираются сёрферы. Волны здесь впечатляющие, а сам храм стоит прямо на краю утёса.

Остров Нуса-Пенида

Небольшой остров в часе пути на лодке от Бали. Он знаменит своими природными чудесами:

  • Келингкинг-Бич — пляж у скалы, по форме напоминающей динозавра. Спуск крутой, зато внизу почти никого нет.

  • Брокен-Бич и Энджелс-Биллабонг — природные арки и лагуны с прозрачной водой, куда волны врываются прямо сквозь каменные проёмы.

Другие места

  • Dreamland Beach — просторный пляж с белым песком и изумрудной водой. Здесь спокойно и атмосферно.

  • Pandawa Beach — благоустроенная зона отдыха с кафе, шезлонгами и прокатом сапбордов. Отличный выбор для семейного отдыха.

Что посмотреть кроме пляжей

Даже если пляжи не главная цель поездки, скучать на Бали не придётся. В Убуде находится знаменитый Лес обезьян — живописный парк с тропами, храмами и свободно гуляющими макаками. Террасы Тегаллаланг считаются самыми фотогеничными: над ними натянуты качели, с которых открываются головокружительные виды.

Любителям мистики понравится храм Пура Лемпуянг с "Воротами в небо" и панорамой на вулкан Агунг. А если хочется уединения, отправляйтесь к террасам Джатилувих — они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и впечатляют масштабом.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте даты. Оптимально ехать с конца сентября по середину октября.

  2. Бронируйте жильё заранее. Особенно если выбираете Убуд или Улувату — популярные районы осенью.

  3. Берите страховку. Медицинские услуги на острове дорогие.

  4. Покупайте сим-карту Telkomsel. У неё лучший сигнал, особенно в удалённых местах.

  5. Соблюдайте уважение к местной культуре. В храмы заходите в саронге, не трогайте статуи Будды.

Ошибки и как их избежать

Многие путешественники забывают, что на Бали запрещено вывозить песок, ракушки и кораллы — за это можно получить штраф прямо в аэропорту. Не стоит также покупать фигурки Будды в качестве сувениров: для местных жителей это религиозный символ, а не украшение.

Главная ошибка новичков — ехать без страховки и медицинской аптечки. Даже обычное отравление или укус насекомого могут обернуться серьёзными расходами. И, конечно, не стоит недооценивать погоду: если прогноз обещает дожди, планируйте альтернативы — массаж, спа, кулинарные мастер-классы, йогу или экскурсии по храмам.

Полезная информация для туристов

  • Виза. Оформляется по прибытии — 500 000 рупий (примерно 2500 ₽). Срок — 30 дней, можно продлить ещё на месяц.

  • Туристический сбор. С 2024 года — 150 000 рупий (около 750 ₽). Оплата онлайн или в аэропорту.

  • Штрафы. За просрочку визы — до 1 млн рупий в день.

  • Связь. Интернет стабилен в городах, но в джунглях бывают перебои. Удобно установить eSIM через приложения Airalo или Yesim.

А что если начнётся дождь

Не стоит переживать. Осенние ливни на Бали чаще идут ночью, а днём небо вновь ясное. Можно отправиться в спа, посетить кафе с видом на рисовые поля или заняться йогой под навесом. Дожди приносят не только влагу, но и удивительную свежесть: зелень становится ярче, воздух чище, а остров будто оживает.

Плюсы и минусы отдыха осенью

Плюсы Минусы
Меньше туристов и ниже цены Возможны кратковременные ливни
Комфортная температура воды и воздуха Некоторые пляжи закрывают из-за течений
Пышная природа после дождей Непредсказуемость погоды
Спокойная атмосфера Часть экскурсий может быть отменена

Мифы и правда

  • Миф: осенью на Бали всё время идут дожди.
    Правда: большинство дней солнечные, а ливни кратковременные.

  • Миф: остров подходит только для молодёжи.
    Правда: здесь есть семейные отели, детские клубы и спокойные пляжи.

  • Миф: перелёт слишком долгий.
    Правда: прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы занимает около 12 часов — вполне комфортно.

FAQ

Нужна ли виза для Бали?
Да, оформляется по прилёте.

Можно ли купаться в ноябре?
Да, температура воды остаётся тёплой, но на некоторых пляжах бывают сильные волны.

Какой район выбрать?
Для уединения — Убуд, для сёрфинга — Чангу, для пляжного отдыха — Нуса-Дуа или Санур.

Есть ли комары и тропические болезни?
Да, поэтому берите репелленты и аптечку с антисептиками.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
