Когда вся страна тайно ищет путёвки: неожиданное время пика туристических запросов

Планировать отдых — дело приятное, но, как выяснилось, у россиян есть для этого строгое "любимое время суток". Согласно исследованию "Яндекс Поиска" чаще всего пользователи ищут авиабилеты, туры и отели в обеденное время — с 13:00 до 16:00.
Похоже, именно после ланча мысли о море и солнце становятся особенно настойчивыми.
По данным сервиса, в будние дни активность туристов достигает пика именно днём, когда рабочие заботы на время отходят на второй план.
В это время россияне не только ищут горящие туры и дешёвые авиабилеты, но и активно обсуждают отпуск с коллегами — часто прямо за чашкой кофе.
Вместе с привычными вопросами вроде "куда поехать летом" или "сколько стоит тур в Турцию", пользователи оставляют и куда более креативные запросы. Среди них:
Юмор, самоирония и изобретательность — типичные спутники российского отпускного планирования.
Не меньше пользователей интересуются практической стороной путешествий — возможностью вернуть часть денег или оформить поездку в рассрочку.
Приоритет очевиден: комфорт, безопасность и финансовая гибкость. Всё, что делает отдых беззаботным ещё до вылета.
|Время суток
|Активность пользователей
|Типичные запросы
|Утро (8:00-11:00)
|Средняя активность
|"Как дешево долететь до Сочи", "Погода в Турции"
|Обед (13:00-16:00)
|Пик интереса
|"Горящие туры", "Отели на выходные", "Кэшбэк за путешествия"
|Вечер (19:00-23:00)
|Второй всплеск
|"Куда поехать вдвоем", "Билеты на концерт в отпуске"
|Плюсы
|Минусы
|Можно отвлечься от рутины и подзарядиться позитивом
|Есть риск потратить слишком много рабочего времени
|Горящие туры часто появляются именно днём
|Не всегда можно спокойно изучить варианты
|Удобно обсудить идеи с коллегами
|Могут отвлечь звонки и задачи по работе
|Помогает психологически разгрузиться
|Импульсивные решения без обдуманного бюджета
Исследование показало: большинство пользователей делают первые шаги к отпуску именно в будни.
Даже короткий перерыв на планирование путешествия помогает почувствовать, что лето уже рядом — стоит лишь нажать кнопку "забронировать".
Россияне остаются неисправимыми мечтателями: даже посреди рабочего дня они успевают подбирать туры, искать билеты и строить отпускные планы. И пусть пока за окном только обеденный перерыв — в поисковой строке уже начинается лето.
