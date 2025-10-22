Когда вся страна тайно ищет путёвки: неожиданное время пика туристических запросов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Планировать отдых — дело приятное, но, как выяснилось, у россиян есть для этого строгое "любимое время суток". Согласно исследованию "Яндекс Поиска" чаще всего пользователи ищут авиабилеты, туры и отели в обеденное время — с 13:00 до 16:00.

Обед в офисе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обед в офисе

Похоже, именно после ланча мысли о море и солнце становятся особенно настойчивыми.

Обед — время мечтаний о море

По данным сервиса, в будние дни активность туристов достигает пика именно днём, когда рабочие заботы на время отходят на второй план.
В это время россияне не только ищут горящие туры и дешёвые авиабилеты, но и активно обсуждают отпуск с коллегами — часто прямо за чашкой кофе.

"Как спросить у начальника про отпуск": самые забавные запросы

Вместе с привычными вопросами вроде "куда поехать летом" или "сколько стоит тур в Турцию", пользователи оставляют и куда более креативные запросы. Среди них:

  • Как прикольно поздравить коллегу, выдающую путёвки на море;
  • как спросить у начальника, согласован ли билет на поезд;
  • как из разных стран улететь в отпуск в один отель и один номер;
  • где достать билеты на поезд для начальства, чтобы пораньше выйти в отпуск.

Юмор, самоирония и изобретательность — типичные спутники российского отпускного планирования.

Деньги тоже важны: кэшбэк, рассрочка и отмена туров

Не меньше пользователей интересуются практической стороной путешествий — возможностью вернуть часть денег или оформить поездку в рассрочку.

Часто в поисковых запросах встречаются вопросы:

  • можно ли купить тур в рассрочку;
  • как вернуть агентству оплаченный тур;
  • как забронировать поездку без загранпаспорта.

Приоритет очевиден: комфорт, безопасность и финансовая гибкость. Всё, что делает отдых беззаботным ещё до вылета.

Когда и что ищут туристы

Время суток Активность пользователей Типичные запросы
Утро (8:00-11:00) Средняя активность "Как дешево долететь до Сочи", "Погода в Турции"
Обед (13:00-16:00) Пик интереса "Горящие туры", "Отели на выходные", "Кэшбэк за путешествия"
Вечер (19:00-23:00) Второй всплеск "Куда поехать вдвоем", "Билеты на концерт в отпуске"

Плюсы и минусы планирования отдыха в обеденное время

Плюсы Минусы
Можно отвлечься от рутины и подзарядиться позитивом Есть риск потратить слишком много рабочего времени
Горящие туры часто появляются именно днём Не всегда можно спокойно изучить варианты
Удобно обсудить идеи с коллегами Могут отвлечь звонки и задачи по работе
Помогает психологически разгрузиться Импульсивные решения без обдуманного бюджета

Три интересных факта

  1. Пик запросов о путешествиях у россиян приходится не на пятницу, а на среду — в середине рабочей недели мечтать об отдыхе особенно приятно.
  2. Самое популярное направление в будни — внутренние туры по России, особенно южные регионы.
  3. После 22:00 резко растёт интерес к запросам "куда уехать навсегда" — видимо, не у всех день прошёл гладко.

Когда мечты совпадают с делом

Исследование показало: большинство пользователей делают первые шаги к отпуску именно в будни.
Даже короткий перерыв на планирование путешествия помогает почувствовать, что лето уже рядом — стоит лишь нажать кнопку "забронировать".

Россияне остаются неисправимыми мечтателями: даже посреди рабочего дня они успевают подбирать туры, искать билеты и строить отпускные планы. И пусть пока за окном только обеденный перерыв — в поисковой строке уже начинается лето.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
