Минус бывает только в холодильнике: как студент из Бенина открыл для себя Сибирь

Когда 24-летний Арнольд Бодунрин Аффокпе впервые произнёс слово "Барнаул", многие в его родной стране даже не поняли, где это. Барнаул — город, потерявшийся где-то среди снегов Сибири, и именно туда из жаркого Бенина отправился молодой инженер, чтобы изучать машиностроение.

Фото: de.wikipedia.org by Stefan Kühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Барнаул

Для Арнольда Россия была не просто новым этапом — это был своего рода эксперимент: испытание культурных границ, климата и человеческой стойкости.

"Когда в посольстве мне сказали, что в Сибири я не справлюсь, я только улыбнулся. Я люблю сложности. Когда говорят, что это трудно — значит, стоит попробовать", — вспоминает он.

От Атлантики до Алтая

Арнольд вырос в Порто-Ново — небольшом прибрежном городе на юго-западе Африки. Бенин — страна, где море тёплое круглый год, где минус существует только в холодильнике, а "холод" — это +15 °C и лёгкая куртка.

Когда он получил возможность поехать учиться за границу, то выбрал не Францию и не Канаду, а Россию.

"Я знал, что это большая страна. Хотел увидеть снег. И просто почувствовать, что такое Сибирь", — говорит студент.

Первое знакомство со снегом

В октябре прошлого года поезд из Москвы вёз его через заснеженные поля, и где-то под Омском он впервые увидел белые хлопья за окном. На остановке Арнольд вышел и взял снег в руки.

Но радость быстро сменилась удивлением — две московские куртки не помогли даже на барнаульском ветру. Местные студенты посоветовали купить новый телефон: прежний "не выдерживал холода и выключался на морозе".

Русский язык и пять других

Русский оказался испытанием не меньшим, чем климат.

"Глаголы движения — это кошмар. А ещё имена, которые изменяются. В Бенине я просто Арнольд, а тут — Арнольда, Арнольду…" — смеётся он.

До приезда в вуз Арнольд год учил язык на подготовительном факультете. Сейчас он уже может обсуждать технические темы.

Всего он владеет пятью языками — французским, английским и тремя африканскими. Но именно русский, по его словам, дался тяжелее всех.

На кухне межкультурного опыта

Кулинарная адаптация шла своим путём. Первое знакомство с борщом и супами прошло с осторожностью.

"Я попробовал, но не доел — вдруг желудок не согласится, — признаётся он. — А вот пельмени и гречка мне понравились".

Русская кухня кажется ему "слишком горячей и жидкой". Впрочем, со временем Арнольд научился различать борщ, солянку и щи, хотя до сих пор считает, что "в каждой тарелке супа есть немного зимы".

Люди и пространство

"Русские — другие, — размышляет он. — В Африке, когда встречаешься с человеком, ты сразу улыбаешься и начинаешь говорить. Здесь люди спокойные и закрытые. Они сначала смотрят, а потом решают, говорить ли с тобой. Но если подружитесь — это надолго".

Его поражает спокойствие сибиряков.

"Они не спешат, не кричат. Всё делают спокойно. Даже когда холодно, никто не жалуется — просто идёт и делает", — отметил он.

Микроклимат доверия

Арнольд живёт в общежитии Алтайского политехнического университета и единственный иностранец в группе. Иногда студенты шутят над его акцентом, но чаще помогают.

"Когда я заблудился в городе, просто подошёл к людям. Они объяснили, где я, помогли вызвать такси. Один мужчина даже проводил до остановки. Здесь я не чувствовал себя чужим", — говорит он.

Барнаул он называет "городом спокойных людей и громких снегов".

"Когда идёт снег, всё вокруг становится мягким и тихим. И ты начинаешь думать. В Африке тишина другая — жаркая, а здесь холодная", — отмечает он.

Машиностроение, мечты и будущее

Арнольд учится на инженера по технологическому оборудованию. Предметы даются нелегко — не только из-за языка, но и из-за того, что учебники написаны для русской системы. "Но я хочу закончить здесь, поработать в России, а потом, может быть, вернуться домой и открыть своё дело".

Он мечтает съездить на Байкал и в Санкт-Петербург — "чтобы увидеть Эрмитаж и настоящий русский север".

Маленькое открытие большой страны

История Арнольда — это не просто заметка о студенте. Это отражение глобального процесса, когда Россия становится частью образовательной миграции, а Сибирь — точкой притяжения для тех, кто ищет опыт, трудности и настоящее.

"Я не жалею, что приехал, — говорит он. — Россия — это не холод. Это люди. Иногда суровые, но добрые. И здесь я понял, что путешествие — это не расстояние, а способ увидеть мир по-другому".

FAQ

Почему Барнаул, а не Москва или Санкт-Петербург?

Арнольд выбрал Барнаул из-за спокойной атмосферы, меньшего числа туристов и возможности сосредоточиться на учёбе.

Как он переносит холод?

С трудом, но с юмором. По словам студента, "минус бывает только в холодильнике, но теперь и на улице".

Что его удивило в России больше всего?

Контраст между внешней сдержанностью людей и их внутренней добротой.

Какая русская еда ему понравилась?

Пельмени, гречка и чай с мёдом. Борщ пока вызывает смешанные чувства.

Планирует ли он остаться?

Да, хотя бы на несколько лет, чтобы получить практический опыт и изучить страну.