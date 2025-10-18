Почему голландец влюбился в Дагестан: взгляд иностранца на Кавказ, где горы выше ожиданий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В последние годы Дагестан стал одной из самых обсуждаемых точек внутреннего туризма в России. На фоне интереса к диким маршрутам, этнотуризму и путешествиям без посредников республика неожиданно для многих оказалась в центре внимания.

Сулакский каньон. Горный серпантин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сулакский каньон. Горный серпантин

Но что же видит человек, который приезжает сюда впервые, не имея культурных или географических ожиданий?

Об этом рассказал голландский путешественник Махил Снейп, решивший отправиться в Дагестан вопреки рекомендациям собственного Министерства иностранных дел, обозначившего регион как "красную зону". Его впечатления — это не просто рассказ о поездке, а своеобразный срез того, как сегодня воспринимается Кавказ глазами иностранца.

Первое впечатление: тревога и удивление

По прибытии в Махачкалу Снейпа действительно ждал культурный шок: многие популярные мессенджеры оказались заблокированы, и он не смог сразу связаться с друзьями. Но, как он позже признался, эта техническая заминка быстро ушла на второй план.

Историческое сердце Кавказа

Путешественник с супругой начали маршрут с Дербента, самого древнего города России, основанного более 5000 лет назад. Главная достопримечательность — крепость Нарын-Кала, возвышающаяся над городом, — произвела на них сильное впечатление.

Он отметил, что туристическая инфраструктура развивается, но при этом город сохраняет подлинность и не превращается в "декорацию для фото".

Природа, которую невозможно сфотографировать

Следующий пункт путешествия — Сулакский каньон, глубочайший в Европе (до 1920 метров). Снейп признаётся, что фотографии "не передают даже десятой доли масштаба".

Пара поднялась в горы, где "каждый поворот дороги — как смена сцены в фильме".

Вкус Дагестана

Снейп отдельно упомянул местную кухню, которую назвал "смесью Кавказа, Средней Азии и Средиземноморья".

По его словам, фрукты и орехи здесь "вкуснее, чем где-либо в Европе", а чай из горных трав стал "открытием года".

Почему МИД Голландии ошибается

Снейп признаётся, что его решение ехать в "не рекомендованный регион" многим казалось безрассудством. Но итоговый вывод оказался противоположным.

Он подчёркивает, что инфраструктура ещё развивается, интернет нестабилен, а логистика может быть сложной, но аутентичность региона — редкость в современном мире.

Практические советы для путешественников

  1. Связь. Используйте VPN заранее — некоторые приложения не работают без него.

  2. Транспорт. Лучше арендовать машину или взять местного водителя — расстояния велики, а дороги в горах требуют опыта.

  3. Одежда. Следует соблюдать умеренный стиль: это мусульманский регион с традиционными ценностями.

  4. Деньги. Наличные всё ещё нужны, особенно в горных сёлах.

  5. Еда и гостеприимство. Отказываться от угощения — не принято. Лучше попробовать хотя бы немного, даже если не голодны.

FAQ

Безопасно ли путешествовать по Дагестану иностранцам?
Да, при соблюдении базовых правил уважения и здравого смысла. Местные жители гордятся своей культурой и рады гостям.

Можно ли путешествовать самостоятельно?
Да, но стоит заранее продумать маршрут — транспортная система в горах ограничена.

Какие места обязательны к посещению?
Дербент и Нарын-Кала, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гуниб, Кахиб и Карадахская теснина.

Какое время года лучшее для поездки?
Весна и ранняя осень — комфортная погода и меньше туристов. Летом внизу жарко, а зимой в горах возможен снег.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
