От гречки до голубцов: из за чего иностранцы не понимают любимые блюда русской кухни

5:42
Туризм

Русская кухня богата вкусами, традициями и неожиданными сочетаниями. Но то, что для нас — вкус детства, для иностранцев часто становится настоящим кулинарным шоком. Вместе с поваром Андреем Чернышевым разбираемся, какие привычные нам блюда вызывают у гостей из других стран удивление, смущение и… иногда восторг.

Русское застолье с традиционными блюдами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Русское застолье с традиционными блюдами

1. Гречневая каша

Для россиян — символ здорового завтрака, а за рубежом — корм для животных. В Европе и США гречку долго не считали пищей для людей, поэтому иностранцы с недоверием смотрят на "коричневые крупинки в тарелке".

"Гречка полезна: богата белком, железом и магнием. Если её правильно приготовить — на воде, с маслом или молоком — она может удивить вкусом даже гурмана", — отмечает Андрей Чернышев.

2. Холодец

Несладкое мясное желе из говядины, свинины или курицы вызывает у иностранцев самые разные эмоции — от недоумения до восхищения.

Желейная структура напоминает десерт, но вкус — чисто мясной. И всё же холодец — настоящий суперфуд: в нём много коллагена, полезного для суставов и кожи.

3. Сельдь под шубой

Многослойный салат с селёдкой, овощами и майонезом вызывает у иностранцев когнитивный диссонанс.
Как можно соединить солёную рыбу, свёклу и яйца — и при этом получить праздничное блюдо?

Тем не менее именно этот салат стал символом Нового года в России и часто удивляет гостей не только вкусом, но и видом — благодаря яркому фиолетовому цвету.

4. Квас

Ферментированный напиток из ржаного хлеба вызывает у иностранцев массу ассоциаций: кто-то сравнивает его с пивом, кто-то — с колой, но понять вкус "русского хлебного пива без алкоголя" удаётся не всем.

Квас упоминался ещё в "Повести временных лет" и до сих пор остаётся одним из главных национальных напитков.

5. Кисель

Загадка для всех иностранцев: напиток или десерт?
По консистенции кисель — что-то среднее между морсом и жидким желе. В Европе такой густой ягодный отвар чаще подают ложкой, а не пьют.

Тем не менее именно кисель — одно из самых старинных русских угощений, известное ещё с X века.

6. Соленья

Банки с "огурцами, грибами и чем-то ещё" вызывают у иностранцев одновременно интерес и страх.
В Европе овощи чаще маринуют в уксусе, а в России — солят в рассоле.

Такой способ засолки придаёт овощам особый вкус и сохраняет витамины, поэтому солёные огурцы и капуста — обязательные спутники зимнего стола.

7. Голубцы

Для иностранцев название звучит загадочно: cabbage rolls — да, но почему "голубцы"?
На самом деле слово пришло от немецкого kohlblatt — "капустный лист".

"Комбинация капусты, фарша и соуса — простой, но идеальный баланс вкусов. Голубцы понятны не всем, но тот, кто попробует, влюбится навсегда", — говорит повар.

3 любопытных факта

Факт Интересно знать
В Японии гречку называют "соба" и едят в виде лапши Но варёную крупу, как у нас, не подают вовсе
Холодец во Франции считают "экзотическим деликатесом" Его готовят только в ресторанах высокой кухни
Квас официально признан безалкогольным напитком Хотя при брожении в нём может быть до 1,2% спирта

Задаваемые вопросы

Почему иностранцы не едят гречку?

В большинстве стран гречка не считается продовольственной культурой, её выращивают как кормовую. Поэтому за границей она встречается редко и стоит дорого.

Можно ли найти русские продукты за границей?

Да, в крупных городах Европы и США есть Russian stores, где продаются квас, гречка и даже соленья.

Почему холодец едят холодным?

Потому что именно при охлаждении он застывает и приобретает свою желеобразную структуру.

Есть ли аналоги русских блюд в других странах?

Да, например, у украинцев — заливное, у скандинавов — маринованная рыба, у поляков — борщ. Но вкус и рецептура различаются.

Какие блюда русской кухни иностранцы обычно полюбляют?

Блины, борщ, пирожки, сырники и оливье — эти блюда чаще всего получают положительные отзывы.

Исторический контекст

Русская кухня формировалась под влиянием сурового климата и традиций самобытного быта.
Она вобрала в себя восточные, европейские и северные мотивы, но при этом сохранила простоту: недорогие продукты, длительная термообработка и максимальная сытность.

Многие привычные нам блюда, как гречка или холодец, появились не в дворянских домах, а в крестьянских избах — и лишь потом попали на праздничные столы.

Русская кухня — это не просто набор рецептов, а часть национального характера. Она проста, щедра и немного загадочна.
То, что для иностранца — странность, для нас — вкус детства.
И, возможно, именно это сочетание неожиданного и домашнего делает русскую еду такой уникальной.

Попробовав однажды, иностранцы понимают: за странными названиями скрывается душа — ароматная, тёплая и по-домашнему настоящая.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
